Dit is de Apple TV

In 2021 lanceerde Apple haar nieuwste mediaspeler. De Apple TV 4K (2021) is dankzij de krachtige hardware ideaal voor gamers en de nieuwe Siri Remote is een stuk fijner in gebruik. Ook films en series zien er ontzettend goed uit dankzij de 4K-beeldkwaliteit.

De Apple TV 4K 2021 in een notendop:

Apple-mediaspeler kan 4K-films en -series afspelen

en afspelen Verbeterde Siri Remote is fijner in gebruik

is fijner in gebruik Slimme mediaspeler past instellingen aan op datgene wat je kijkt

Komt in twee versies: 32GB of 64GB opslag

Apple TV 4K 2021 begint bij 199 euro

Superieure beeldkwaliteit

Er zijn twee versies van de Apple TV: 1 mét 4K-resolutie, en 1 zonder. We behandelen eerst de 4K-variant. Deze beschikt, zoals je aan de naam kunt aflezen, over een 4K-resolutie. Films en series zien er dus heel goed uit, de contrasten komen helder over en kleuren ogen natuurgetrouw.

Tof is dat je de kleurinstellingen van de Apple TV 4K kunt afstemmen op je kamer met behulp van je iPhone. Op die manier kun je voor iedere film en serie die je wilt kijken een unieke setting creëren. Animatiefilms zien er hierdoor bijvoorbeeld kleurrijker uit, terwijl horrorfilms nóg grauwer van het beeld afrollen.

De Apple TV 4K (2021) is van alle gemakken voorzien, waaronder HDR en Dolby Vision-video. Zo kan de settopbox content in 60 frames per seconde afspelen. Hierdoor oogt alles heel vloeiend en natuurlijk, of je nu sport, een film of ‘gewoon’ tv kijkt.

Nieuwe Siri Remote

De vorige Apple TV-afstandsbediening kreeg veel kritiek en gelukkig heeft Apple hiernaar geluisterd. De Siri Remote is in een fris jasje gestoken en heeft een iPod-achtig draaiwieltje om je film snel vooruit- en terug te spoelen.

Het herontwerp heeft ook de Siri-knop verplaatst. Deze zit nu op de zijkant en zodra je deze indrukt kun je het Siri-hulpje een vraag stellen, of een commando doorgeven. Ook kun je met de nieuwe Siri Remote bijvoorbeeld je tv uitzetten en dankzij de mute-knop zet je het geluid aan of uit.

Lees ook: Siri Remote 2021: 6 dingen die je moet weten voordat je wegzapt

Voor de gamers

De Apple TV 4K (2021) heeft veel krachtigere hardware dan zijn voorganger. De A12 Bionic-chip voorziet de mediaspeler van genoeg kracht om probleemloos games te spelen. Apple Arcade, de betaalde gamedienst van Apple, heeft dan ook een centrale rol op de Apple TV.

Fanatieke gamers doen er waarschijnlijk verstandig aan de versie met 64GB opslagcapaciteit in huis te halen. De instap-Apple TV met 32GB opslag zit namelijk relatief snel vol.

Kopen

Wil je de Apple TV 4K (2021) kopen? Hij heeft een officiële adviesprijs van 199 euro. De versie met 64GB opslag kost 219 euro. De Apple TV 4K release was op 21 mei 2021.

Bestel de Apple TV 4K bij:

Apple TV HD: het instapmodel

Naast de Apple TV 4K verkoopt Apple nog een mediaspeler. De ‘gewone’ Apple TV HD is minder goed dan de 4K-versie, maar daardoor wel iets goedkoper. Het belangrijkste verschil is dat de instapversie films en series niet in 4K-resolutie kan afspelen. Full-hd is de maximale beeldkwaliteit.

Ook is de Apple TV HD maar in één uitvoering verkrijgbaar: met 32GB opslag. Verder is de mediaspeler in alles gelijk aan de duurdere 4K Apple TV. Je kunt de settopbox dus gebruiken om Netflix of YouTube op te kijken, of om games via Apple Arcade mee te spelen.

Na al deze nadelen te hebben opgesomd vraag je je misschien af waarom sommige mensen dan toch de Apple TV HD verkiezen boven de 4K-versie. Het antwoord is verrassend simpel: omdat ze geen 4K-televisie hebben. Wanneer je ook niet van plan bent deze binnenkort aan te schaffen heeft het geen zin de Apple TV 4K in huis te halen.