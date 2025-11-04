Apple gaat de strijd aan met Netflix met Apple TV, een eigen tv-dienst met exclusieve films en series die ook in Nederland beschikbaar is. Dit is alles wat je moet weten over Apple TV.

Apple TV: Apple’s antwoord op Netflix

Apple TV (voorheen bekend als Apple TV Plus) is Apple’s antwoord op Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten. De dienst bestaat uit een mix van films, series en documentaires, die je op je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en ondersteunde smart-tv kunt kijken.

Goed om te weten: Apple TV is op dit moment dus de naam van een streamingdienst én van een kastje voor bij je tv, de Apple TV. Volgens de laatste geruchten gaat de naam van het kastje echter binnenkort veranderen, maar voor even blijft het dus verwarrend.

De dienst werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. Tijdens de speciale keynote van september – waar de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max gepresenteerd werden – hoorden we meer over de verschijningsdatum en prijs. Op 4 november werd de naamswijziging van Apple TV Plus naar Apple TV voltooid.

Apple TV is sinds 1 november 2019 in Nederland verkrijgbaar voor een vast maandelijks bedrag van 9,99 euro. Je kunt de dienst 7 dagen gratis op proef nemen om te kijken of het bevalt.

Films voor het hele gezin

Apple TV is gevuld met exclusieve films, series en documentaires. Het bedrijf uit Cupertino belooft dit aanbod maandelijks uit te breiden met nieuwe Apple Originals. Het aanbod is divers en voor het hele gezin. Van een nieuwe Snoopy-kinderserie tot aan een spannende actiefilm met Jason Momoa: het komt allemaal voorbij.

Dankzij Gezinsdeling kun je met maximaal zes gezinsleden naar Apple TV kijken. Bovendien worden alle films in 4k-kwaliteit aangeboden. Ook Dolby Atmos-ondersteuning is aanwezig. Tot slot zijn alle films, series en docu’s gemakkelijk te downloaden, zodat je zonder internetverbinding gewoon kunt kijken. Apple TV is onderdeel van de TV-app, die in iOS 13 en iPadOS een flinke update kreeg.

Welke exclusieve shows zijn er te zien op Apples tv-dienst?

De afgelopen jaren heeft Apple stilletjes gewerkt aan het opbouwen van een indrukwekkende lijst aan exclusieve series en films die je enkel op dit platform kunt bekijken. Het complete aanbod hier opsommen is onbegonnen werk, maar met onderstaande top vijf krijg je wel een goed beeld van welke grote namen achter de dienst staan.

Een sciencefiction-dramaserie van regisseur J.J. Abrams, bekend van de nieuwe Star Wars-films; Sesamstraat gaat een speciale kinderserie maken voor Apple Shows; Steve Carell (The Office) in een dramaserie met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon; Sciencefiction-serie van Ronald D. Moore, bekend van de Battlestar Galactica-remake; Een animatieserie van de makers van Bob’s Burgers.

Op zoek naar meer shows die al zijn aangekondigd? Check dan even het overzicht. Zoals gezegd is het de bedoeling dat het aanbod van Apple TV in de loop der tijd wordt uitgebreid met nieuwe, exclusieve titels.

Waarom gaat Apple de strijd aan met Netflix?

Het is geen toeval dat Apple juist nu zo zwaar inzet op het lanceren van diensten. De verkoop van iPhone en andere hardware loopt namelijk langzaam maar zeker terug. Daarom moet het bedrijf zichzelf voorbereiden op nieuwe verdienmodellen, waarbij diensten de belangrijkste lijken te zijn.

Door de jaren heeft Apple zich al bewezen op dit gebied. De App Store is de meest succesvolle app-winkel ter wereld, Apple Music is in relatief korte tijd een doorn in het oog van marktleider Spotify geworden. Ook Apple Pay timmert aan de weg om een steeds algemener betaalmiddel te worden. Naast Apple TV heeft Apple ook een Blendle-achtige nieuwsdienst en met Apple Arcade een eigen gamingdienst om je op te abonneren.