De iPhone 18 Pro Max is officieel en heeft een aantal flinke verbeteringen gekregen. Het grootste Pro-model draait op de nieuwe A20 Pro-chip, heeft een vernieuwd Dynamic Island en beschikt over drie 48-megapixelcamera’s. De hoofdcamera heeft voor het eerst een variabel diafragma, terwijl Apple ook de batterijduur heeft verbeterd tot maximaal 43 uur video afspelen. Het grote 6,9-inch ProMotion-scherm is gebleven.

Wil je de iPhone 18 Pro Max met abonnement kopen? Dan hoef je de hoge toestelprijs niet in één keer te betalen en kun je bovendien profiteren van aanbiedingen en toestelkorting bij providers. Op deze pagina vergelijken we alle iPhone 18 Pro Max-abonnementen, zodat je snel ziet welke deal het beste bij je past.

iPhone 18 Pro Max abonnement bestellen vanaf 12 september

De pre-order van de iPhone 18 Pro Max begint op zaterdag 12 september 2026 om 14.00 uur. Vanaf dat moment kun je de nieuwe iPhone vooruitbestellen. De officiële release volgt op vrijdag 18 september, wanneer de eerste bestellingen worden geleverd en het toestel in de winkels verschijnt.

Onze abonnementenvergelijker gaat live zodra op zaterdag 12 september de eerste abonnementprijzen binnenkomen. Tot die tijd kun je onderstaande aanbieders gebruiken om alvast te bekijken waar je de iPhone 18 Pro Max met abonnement kunt bestellen.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Zodra onze vergelijker live is, verzamelen we de beschikbare abonnementen van verschillende providers en webshops op één plek. Je kunt dan onder meer vergelijken op maandprijs, databundel, looptijd, eenmalige toestelbetaling en totale kosten.

Is de iPhone 18 Pro Max goedkoper met of zonder abonnement?

Of je de iPhone 18 Pro Max beter los of met abonnement kunt kopen, hangt af van de aanbiedingen die providers geven. De losse adviesprijs is dit jaar flink gestegen. Apple vraagt minimaal 1629 euro voor het toestel.

Dit zijn de officiële losse prijzen van de iPhone 18 Pro Max:

iPhone 18 Pro Max 256 GB: 1629 euro

1629 euro iPhone 18 Pro Max 512 GB: 1879 euro

1879 euro iPhone 18 Pro Max 1 TB: 2379 euro

2379 euro iPhone 18 Pro Max 2 TB: 3129 euro

Daarmee is de iPhone 18 Pro Max een flinke investering als je hem los koopt. Het voordeel van een los toestel is dat je direct klaar bent met betalen en vrij kunt kiezen voor bijvoorbeeld een goedkoop sim-only abonnement.

Met een iPhone 18 Pro Max abonnement kun je de toestelkosten juist over één of twee jaar spreiden. Daarnaast geven providers bij nieuwe iPhones regelmatig toestelkorting. Daardoor kan de totale toestelprijs bij een abonnement lager uitvallen dan wanneer je de iPhone rechtstreeks bij Apple koopt.

Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag. Tel de eenmalige betaling, alle maandelijkse toestelkosten en de abonnementskosten bij elkaar op. Zo zie je welke optie over de volledige looptijd echt het voordeligst is.

Heb je thuis al internet of televisie bij een provider? Controleer dan ook of je recht hebt op combinatievoordeel. Afhankelijk van de provider kan dat extra korting, meer data of andere voordelen opleveren.

Let op een mogelijke BKR-registratie

Betaal je de iPhone 18 Pro Max via je abonnement in termijnen, dan geldt het toesteldeel als een lening. Bij een toestelkrediet van meer dan 250 euro wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Dat kan van invloed zijn op andere kredietaanvragen, bijvoorbeeld een hypotheek.

Wil je dat voorkomen, dan kun je bij het afsluiten een groter bedrag voor het toestel aanbetalen. Je kunt de iPhone 18 Pro Max natuurlijk ook volledig los kopen en combineren met sim-only.

Waar moet je op letten bij een iPhone 18 Pro Max abonnement?

Een goedkoop abonnement op het eerste gezicht is niet altijd de beste deal. Bij het vergelijken van iPhone 18 Pro Max abonnementen zijn vooral de looptijd, databundel, toestelkosten en provider belangrijk.

Looptijd van je abonnement

Bij veel providers kun je kiezen tussen een abonnement van één of twee jaar. Met een looptijd van twee jaar kun je de toestelkosten over meer maanden verdelen, waardoor het maandbedrag meestal lager is.

Een abonnement van één jaar geeft juist meer flexibiliteit. Je kunt eerder opnieuw overstappen of een nieuw toestel kiezen. De maandelijkse toestelkosten liggen dan doorgaans wel hoger wanneer je hetzelfde bedrag financiert.

Hoeveel data heb je nodig?

Kies een databundel die bij je gebruik past. Een te grote bundel maakt je abonnement onnodig duur, terwijl te weinig data voor extra kosten of een lagere internetsnelheid kan zorgen.

Als richtlijn:

tot 5 GB: vooral WhatsApp, mail en licht internetgebruik;

vooral WhatsApp, mail en licht internetgebruik; 10 tot 20 GB: regelmatig social media, muziek en video’s;

regelmatig social media, muziek en video’s; 20 tot 50 GB: veel streamen, navigeren en intensief gebruik;

veel streamen, navigeren en intensief gebruik; onbeperkte data: veel video, gamen of je iPhone als hotspot gebruiken.

De iPhone 18 Pro Max ondersteunt 5G, dus controleer bij het vergelijken ook welke snelheid je provider bij het gekozen abonnement aanbiedt.

Simkaart of eSIM?

De Nederlandse iPhone 18 Pro Max ondersteunt zowel een fysieke nanosim als eSIM. Je kunt daarnaast dual eSIM gebruiken.

Met eSIM wordt je mobiele abonnement digitaal op de iPhone gezet. Dat is bijvoorbeeld handig als je meerdere nummers gebruikt of op reis tijdelijk een andere databundel wilt toevoegen. Wil je liever je simkaart eenvoudig tussen verschillende telefoons kunnen wisselen, dan kun je ook gewoon een fysieke nanosim gebruiken.

Waar vind je het goedkoopste iPhone 18 Pro Max abonnement?

Vanaf zaterdag 12 september vind je op deze pagina onze vergelijker voor de iPhone 18 Pro Max. Zodra de eerste abonnementprijzen beschikbaar zijn, zetten we de aanbiedingen van verschillende providers en webshops naast elkaar.

Daarbij kun je onder meer vergelijken op:

maandelijkse abonnementskosten;

eenmalige toestelbetaling;

totale toestelkosten;

databundel;

aantal belminuten;

looptijd van één of twee jaar;

provider;

combinatievoordeel;

abonnement verlengen of een nieuw abonnement afsluiten.

De goedkoopste deal is niet voor iedereen hetzelfde. Wil je vooral zo weinig mogelijk per maand betalen, dan kan een hogere aanbetaling interessant zijn. Zoek je juist de laagste totaalprijs, kijk dan naar de kosten over de volledige contractduur.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk. Vanaf zaterdag 12 september vergelijken we de actuele iPhone 18 Pro Max-abonnementen automatisch voor je.

iPhone 18 Pro Max met abonnement