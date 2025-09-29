Apple Watch SE 3 review: de beste budget-Apple Watch tot nog toe

Apple heeft voor het eerst sinds drie jaar een budget-Apple Watch uitgebracht: de Apple Watch SE 3. Dit vinden we van de nieuwe smartwatch!

Voordelen Always-on scherm

Always-on scherm Snelle S10-chip

Snelle S10-chip Snelladen

Snelladen Slaapapneudetectie Nadelen Geen hoge bloeddrukdetectie, Ecg-app en Saturatie-app

Geen hoge bloeddrukdetectie, Ecg-app en Saturatie-app Klein scherm

Klein scherm Batterijduur is niet verbeterd

Apple Watch SE 3 review

De populaire Apple Watch SE 2 heeft eindelijk een opvolger met een aantal toffe verbeteringen: de Apple Watch SE 3. Heb je nog een Apple Watch SE uit 2022, dan is het een goed moment om over te stappen. We zetten de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij:

Hetzelfde design en een nieuwe schermfunctie

De Apple Watch SE 3 is niet veranderd qua design en grootte. Je kunt nog steeds kiezen voor een behuizing van 40 of van 44 millimeter. Daarbij heb je de keuze uit de kleuren Middernacht en Sterrenlicht. Zilverkleurig is er niet meer bij. De behuizing is vergeleken bij de Apple Watch Series 11 relatief klein en dik, maar dat was bij de voorganger ook al zo.

Verder krijg je wederom een Retina-scherm van 1,78 inch met een resolutie van 448 x 368 pixels. Toch is er hier ook iets veranderd. De Apple Watch SE 3 heeft namelijk een always-on functie en dat is voor het eerst op een budget-Apple watch. Wat ons betreft een heel groot pluspunt, want het is een van de grootste ergernissen van de SE 2022.

De maximale helderheid van het scherm is met 1000 nits niet verbeterd ten opzichte van de voorganger. Ter vergelijking: het scherm van de Apple Watch Series 11 heeft een maximale helderheid van 2000 nits en is daardoor een stuk beter af te lezen in direct zonlicht. Tot slot is het scherm gemaakt van ion-X-glas, dat 4 keer zo goed bestand is tegen barsten als dat van de vorige generatie. Over beschadigingen maken we ons daarom geen zorgen, het scherm is nog steeds vrij van krasjes.

Een snelle chip en meer opslagruimte

De nieuwe Apple Watch SE 3 draait op de razendsnelle S10-chip, die ook in de Apple Watch Series 11 zit, met een 4-core Neural Engine wat zorgt voor een nog soepelere gebruikservaring. Voor de snelheid hoef je dus geen duurdere Apple Watch te kopen. Dek nieuwe SE voelt in de praktijk op geen enkel moment langzaam. Het is dan ook een behoorlijke stap als we naar de voorganger kijken, want die draait nog op een S8-chip.

Je denkt misschien dat je niet veel opslagruimte nodig hebt op je Apple Watch. Dat verandert als je er bijvoorbeeld muziek opslaat, waar je dan zonder iPhone offline naar kunt luisteren. Handig voor als je gaat sporten en je iPhone liever niet wilt meenemen. De Apple Watch SE uit 2022 heeft 32 GB opslagruimte. De nieuwe Apple Watch SE 3 heeft met 64 GB maar liefst dubbel zoveel opslagruimte. We zijn hier erg tevreden over, in praktijk hebben we nog niet zoveel opslagruimte nodig gehad.

Sneller opladen

De batterijduur van de Apple Watch SE 3 blijft met maximaal 18 uur een beetje achter bij die van de duurdere modellen (de Apple Watch Series 11 haalt bijvoorbeeld maar liefst 24 uur). En vergeleken met de voorganger is de batterijduur van de SE 3 gelijk gebleven (18 uur). Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets is veranderd in het energiebeheer.

De Apple Watch SE 3 ondersteunt nu namelijk snelladen: in 45 minuten ga je van 0 naar 80 procent. Dat is nog altijd niet zo snel als de Apple Watch Series 11, want die doet 80 procent in slechts een half uur. Toch is het een flinke vooruitgang vergeleken met de Apple Watch SE 2022. Vergeten je Apple Watch SE 3 op te laden voordat je naar bed gaat? Acht minuten opladen is al voldoende om toch weer acht uur slaap te kunnen tracken.

Gezondheidsfuncties

De nieuwe Apple Watch SE 3 heeft dezelfde sensoren als de Apple Watch SE 2022 (versnellingsmeter, gyroscoop, hartslagmeter, barometer, hoogtemeter en kompas), met één extra sensor. Hij heeft namelijk ook een sensor om je lichaamstemperatuur mee te meten. Ook functies als Slaapscore, Ongeluk­detectie en Valdetectie worden ondersteund door de nieuwe Apple Watch. Bovendien ondersteunt de SE 3 ook slaapapneudetectie (in tegenstelling tot zijn voorganger).

Hoewel de belangrijkste gezondheidsfeatures hiermee zijn afgedekt, zijn er ook een aantal die ontbreken. Zo moet je het doen zonder de nieuwe hoge bloeddrukdetectie van watchOS 26. Ook de Ecg-app en de Saturatie-app zijn niet beschikbaar op de Apple Watch SE 3. Vind je deze gezondheidsfuncties belangrijk, dan kun je beter naar de Apple Watch Series 11 kijken.

De nieuwste gebaren

De nieuwe SE ondersteunt ook de handige gebarenfunctie ‘Tik dubbel’, waarmee je de Apple Watch met één hand kunt bedienen. Handig als je even niet allebei je handen vrij hebt. En ook het nieuwste gebaar ‘Snelle polsbeweging’ wordt ondersteund. Daarmee sluit je snel en gemakkelijk meldingen die in beeld verschijnen, zonder dat je je andere hand hoeft te gebruiken. Hieronder zie je hoe dat werkt.

Conclusie

De Apple Watch SE 3 is zonder meer een snelle en degelijke Apple Watch, en dat voor een relatief lage prijs. Ten opzichte van de voorganger zijn er veel dingen verbeterd (always-on scherm, snelle S10-chip, meer opslagruimte, snelladen, een sensor voor het meten van je lichaamstemperatuur en slaapapneudetectie). Vergeleken met de Apple Watch Series 11 moet je een paar concessies doen (bloeddrukdetectie, ecg-app, saturatie-app, nog sneller opladen, langere batterijduur, groter scherm), maar je bespaart ook behoorlijk wat geld. Wil je gewoon een goede Apple Watch met alleen de belangrijkste functies waarvoor je niet de hoofdprijs hoeft te betalen, dan is de Apple Watch SE 3 dus absoluut een uitstekende keuze!

