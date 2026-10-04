Review Apple Watch Ultra 4: eindelijk meer batterij én betere metingen

De Apple Watch Ultra 4 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, maar Apple heeft wel degelijk dingen verbeterd – in deze review lees je welke.

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Pluspunten Batterijduur tot 50 uur

Batterijduur tot 50 uur Betere hartslag- en gezondheidsmetingen

Betere hartslag- en gezondheidsmetingen S11-chip Minpunten Ontwerp is onveranderd

Ontwerp is onveranderd Groot en relatief zwaar

Review Apple Watch Ultra 4

Op het eerste gezicht is er niet al te veel nieuws aan de Apple Watch Ultra 4. De smartwatch heeft opnieuw een titanium behuizing van 49 millimeter en een groot always-on-display met een helderheid van maximaal 3000 nits. Houden we hem naast de Apple Watch Ultra 3, dan is er werkelijk geen verschil te bekennen.

Boven: Apple Watch Ultra 4, beneden: Apple Watch Ultra 3.

Gelukkig heeft Apple aan de binnenkant wel een aantal upgrades uitgevoerd. De Ultra 4 draait namelijk op een snellere chip en is voorzien van een vernieuwd systeem voor het meten van je gezondheid. Ook is de batterijduur weer een flink stuk verbeterd en zijn er een paar nieuwe gezondheidsfuncties.

Prijzen

Je koopt de Apple Watch Ultra 4 vanaf 899 euro. Dat is dezelfde prijs die je in 2025 na de release voor de Ultra 3 betaalde. Inmiddels is de Apple Watch Ultra 3 met een prijs van € 704,95 wel een stuk goedkoper geworden.

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Apple Watch Ultra 4

Grote behuizing

Als je bekend bent met de Apple Watch Ultra-serie, dan weet je wat je kunt verwachten. De Ultra 4 is behoorlijk groot en zwaar, robuust en overduidelijk ontworpen met sport en buitengebruik in gedachten. De titanium kast voelt degelijk aan en het horloge kan zonder meer tegen een stootje.

De Ultra 4 is wel behoorlijk aanwezig om je pols. Dat was bij de Ultra 3 natuurlijk ook al zo. Maar vergeleken met bijvoorbeeld een Apple Watch Series 10 valt het verschil wel op. Zo blijf je net wat sneller achter de riempjes van je rugzak hangen en vooral wanneer je het horloge ’s nachts draagt, is het best even wennen. De Ultra 4 is er net zoals zijn voorganger in Naturel titanium of Zwart titanium. Ook de bekende Actieknop en Digital Crown zijn opnieuw aanwezig.

Uitstekend scherm

Het scherm van de Ultra 4 is nog altijd een van de sterkste punten van het horloge, ook al heeft Apple hier geen enkele verbetering doorgevoerd. Het betreft wederom een LTPO3 OLED-display met een maximale helderheid van 3000 nits. Dat betekent dat het scherm ook buiten goed zichtbaar is. Zelfs in direct zonlicht is het nog altijd goed af te lezen en dankzij de Always‑On-functie zie je de belangrijkste informatie al direct vanuit je ooghoeken.

Snellere processor

De Apple Watch Ultra 4 draait op de nieuwe S11-chip. Apple heeft de processor vooral efficiënter gemaakt, waardoor de smartwatch sneller reageert en tegelijkertijd zuiniger met de batterij omgaat. Die extra snelheid zou je kunnen merken bij het openen van apps, het wisselen tussen wijzerplaten en het verwerken van gezondheids- en trainingsgegevens. Vergeleken met de Ultra 3 is het verschil in de praktijk echter heel klein. Dat komt doordat het allebei razendsnelle smartwatches zijn. De S11-chip is wel belangrijk voor de nieuwe gezondheidsfuncties van de Ultra 4.

Gezondheidssensoren

De grootste vernieuwing van de Apple Watch Ultra 4 zit aan de achterkant. Apple heeft de gezondheidssensoren namelijk opnieuw ontworpen. Hierdoor worden onder meer je hartslag en hartslagvariabiliteit veel vaker gemeten. De Ultra 4 meet je hartslag elke vijf seconden op de achtergrond en je HRV (Heart Rate Variability) wordt elke vijf minuten gemeten. Dat levert Apple meer gegevens op waarmee je gezondheid en herstel nauwkeuriger in kaart kunnen worden gebracht. Als gebruiker merk je er verder niets van.

Ook is er de nieuwe functie Gereedheid. Die gebruikt onder meer je slaap, activiteit en vitale gegevens om een beeld te geven van hoeveel je lichaam die dag aankan. Dat klinkt interessant, maar onze eerste ervaringen zijn niet erg opzienbarend. Zo zou om 6.50 uur mijn trainingsbelasting al hoger zijn dan normaal en kreeg ik het advies om het wat rustiger aan te doen. Wellicht wordt de functie Gereedheid na een tijdje gebruik wat nauwkeuriger en daarmee bruikbaarder.

Flinke batterijduur

Een van de grootste verbeteringen van de Apple Watch Ultra 4 is de batterijduur. Volgens Apple haalt die maar liefst 50 uur op bij normaal gebruik en zelfs tot 84 uur in de energiebesparingsmodus. Ook tijdens langere workouts is de batterijduur beter: met de speciale energiebesparende modus voor trainingen houdt de Ultra 4 het tot 25 uur vol met volledige gps- en hartslagmetingen (dat was bij de Ultra 3 nog tot 20 uur). Voor echte duursporters kan dit dus doorslaggevend zijn.

Ikzelf gebruik de Apple Watch Ultra 4 dag en nacht, en ga er een paar keer per week mee sporten. Vergeleken met mijn Apple Watch Series 10 is de batterijduur echt enorm. De Series 10 laadde ik altijd op wanneer ik in de ochtend ging douchen. Vaak was dat voldoende, maar na lange wandelingen en fietstochten soms ook weer niet. Dan moest ik in de avond nog een keer extra opladen. Bij de Ultra 4 heb ik dat probleem helemaal niet. Het is zelfs geen probleem als ik een keer compleet vergeet om op te laden voor zo’n lange fietstocht of wandeling.

watchOS 27

Het nieuwe watchOS 27 zorgt voor nieuwe softwarefuncties. Apple legt daarbij meer nadruk op gezondheid, herstel en persoonlijke inzichten. De meeste van die functies zijn ook beschikbaar op een aantal andere Apple Watches, maar een paar zijn exclusief voor de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4:

– Health Sensing System

Dankzij de nieuwe hartslagsensoren kan watchOS nauwkeurigere meetgegevens vastleggen, de Gereedheid-score berekenen en uitgebreidere gezondheidsgegevens weergeven.

– Audio Intelligence

Ook Audio Intelligence is exclusief voor de Series 12 en Ultra 4. Daaronder vallen onder meer automatische muziekherkenning en nieuwe AI-functies zoals Live terugspoelen en Siri Samenvatting. Voor sommige functies is daarnaast een geschikte iPhone met Apple Intelligence nodig.

Conclusie: Apple Watch Ultra 4

De Apple Watch Ultra 4 ziet er op het eerste gezicht nauwelijks anders uit dan zijn voorganger. De belangrijkste vernieuwingen zitten dan ook aan de binnenkant. Met een langere batterijduur en verbeterde gezondheidssensoren biedt de Ultra 4 vooral meer inzicht op het gebied van hartslag, HRV en herstel. Heb je een Ultra 3, dan zijn die verbeteringen interessant, maar waarschijnlijk niet voldoende om direct te upgraden. Dat ligt mogelijk anders als je een oudere Ultra hebt. Net als zijn voorgangers is de Ultra 4 bovendien niet voor iedereen. Het horloge is groot, dik en relatief zwaar. Zelf moest ik daar, net als bij de iPhone 17 Pro Max, best even aan wennen. Voor mij maken de lange batterijduur en nauwkeurigere meetgegevens vervolgens weer heel veel goed. Dat is dan ook waar de Ultra 4 zich vooral in onderscheidt: minder opladen, meer meten.

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