iPhone 16e los toestel prijzen vergelijken

iPhone 16e kopen

De iPhone SE was jarenlang Apple’s goedkoopste iPhone, maar in 2025 kiest Apple voor een compleet nieuw model. De iPhone 16e is het nieuwe instapmodel en is de beste keuze als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor je nieuwe Apple telefoon. Met een vernieuwd ontwerp, Face ID, een krachtige processor en ondersteuning voor Apple Intelligence is de iPhone 16e voor de meeste gebruikers het geschikte model.

De pre-order van de iPhone 16e is begonnen! Bekijk hier waar je de goedkoopste iPhone in jaren haalt:

iPhone 16e los toestel:

De iPhone 16e prijzen

Apple heeft de iPhone 16e uitgebracht op woensdag 19 februari 2025. Ben je van plan om de nieuwe iPhone te bestellen? De pre-order is op vrijdag 21 februari om 14.00 uur gestart. Een week later wordt het toestel bij je thuis afgeleverd, dat gebeurt op vrijdag 28 februari. Die dag verschijnt de iPhone 16e ook in de winkels. De telefoon heeft veel functies die we eerder bij de iPhone 16 zagen, maar dan tegen een lagere prijs. Dit zijn de officiële prijzen:

Alle iPhone 16e-uitvoeringen:

iPhone 16e 128 GB: 719 euro

iPhone 16e 256 GB: 849 euro

iPhone 16e 512 GB: 1099 euro

De prijzen van de huidige iPhone 16-modellen zijn:

Bij de lancering hanteert bijna iedere aanbieder de adviesprijzen. Pas na enkele maanden ontstaan er verschillen in de prijs. Bij de combinatie met een abonnement volgen doorgaans sneller kortingsacties, waarbij je veel kunt besparen op de nieuwe iPhone 16e.

Waarom een losse iPhone 16e kopen?

De iPhone 16e is het instapmodel en de goedkoopste nieuwe iPhone in jaren. Met de nieuwe processor is dit de goedkoopste manier om Apple Intelligence in huis te halen. Waarom moet je voor een iPhone 16e kiezen:

Goedkoopste iPhone in jaren;

Compacte iPhone met een 6,1-inch scherm;

Toestel draait op de nieuwe A18-chip en heeft 8 GB RAM;

Verbeterde 48-megapixelcamera;

Alle iPhone 16-modellen ontvangen zeker vijf jaar iOS updates;

Ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence;

Voorzien van de actieknop;

Beveiligd met Face ID.

Heb je meer te besteden en wil je meer camerafuncties? Bekijk dan hier de iPhone 16!

De iPhone 16e is meestal goedkoper in combinatie met een contract

Wil je de iPhone 16e nog goedkoper halen? Bij de aanschaf van een iPhone 16e in combinatie met een abonnement profiteer je vaak van aanzienlijke kortingen. Providers en resellers zoals Belsimpel en Mobiel.nl bieden extra toestelkortingen aan, waardoor je nieuwe iPhone veel betaalbaarder wordt.

Kies je voor een abonnement bij Odido, KPN of Vodafone, dan bespaar je al snel 100 euro op de adviesprijs. Dat is niet alles, want je profiteert vaak van nog meer voordelen. Denk hierbij aan meer data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je al internet bij dezelfde provider hebt. Dit maakt het nog aantrekkelijker.

De iPhone 16e los of met abonnement?

Bij het aanschaffen van de iPhone 16e kun je kiezen tussen een los toestel of abonnement. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kun en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand? Bij de laatste optie ga je een lening aan, dat gepaard gaat met een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn, bijvoorbeeld als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kunt dan minder lenen, dus neem dit mee in je overweging.

Als je bij de aanschaf van een iPhone 16e in combinatie met een abonnement geen BKR-registratie wilt, heb je de optie om het volledige aankoopbedrag van het toestel in één keer te betalen. Zo profiteer je van de toestel korting en andere voordelen, zonder dat je een BKR-registratie krijgt. Zeker bij de goedkopere iPhone 16e is dit een interessante optie.

Afhankelijk van je tv- en internetprovider, je voorkeuren en je huidige situatie, is het verstandig om alle opties te overwegen. Wat zijn de prijzen die je betaalt voor de iPhone 16e met een abonnement, in vergelijking met de laagste los prijs gecombineerd met een sim only? Via de bovenstaande prijsvergelijker en de iPhone 16e-abonnementen vergelijker kun je zien welke deal het beste bij jou past.

Hoe vind ik de de goedkoopste losse iPhone 16e-deal?

Ben je van plan om de iPhone 16e direct na de release te kopen en wil je weten waar je de laagste prijs vindt? Dat werkt heel eenvoudig, de prijsvergelijker toont de goedkoopste deal automatisch bovenaan. Die houdt daarbij zelfs rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties. Alle prijzen bij aangesloten webshops worden dagelijks meerdere keren per uur gecheckt en bijgewerkt als prijzen veranderen. Zo blijven de prijzen actueel en kan je hier altijd de beste prijs van dit moment vinden.

Door de filteropties te gebruiken scherp je het aanbod nog wat aan. Je ziet dan alleen de modellen waarin je ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Denk aan een bepaalde kleur of wat extra opslagruimte.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij je past en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Maar voor nu moet je nog even wachten. De iPhone 16e gaat vrijdag in de verkoop en bij de start van de pre-oder zal de prijsvergelijker live gaan met de eerste prijzen.