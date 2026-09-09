iPhone 18 Pro Max

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Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max
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Nieuws

Laatste update: 3 uur geleden

Apple presenteert de iPhone 18 Pro (Max): dit zijn de 3 opvallendste vernieuwingen

Apple presenteert de iPhone 18 Pro (Max): dit zijn de 3 opvallendste vernieuwingen

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Belangrijkste verbeteringen

De iPhone 18 Pro Max is de beste en geavanceerdste iPhone van 2026! Benieuwd wat Apple heeft veranderd bij de iPhone? Lees hier de belangrijkste functies van de iPhone 18 Pro Max:

  • Nieuwe A20 Pro-chip op 2 nanometer;
  • 48-MP hoofdcamera met variabel diafragma;
  • Vier diafragma-instellingen die je zelf kunt kiezen;
  • Verbeterde koeling;
  • Langere batterijduur en sneller opladen;
  • iOS 27 met de nieuwste Apple Intelligence-functies;
  • Verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB opslag;
  • Vier kleuren: zilver, lichtblauw, zwart en rood (burgundy);
  • Vanaf 1629 euro.

Apple bouwt met de iPhone 18 Pro Max verder op de vorige generatie, maar stopt vooral aan de binnenkant veel nieuwe techniek in het toestel. De camera is daarbij de grootste blikvanger. Voor het eerst op een iPhone kun je namelijk het diafragma van de hoofdcamera aanpassen.

Wil je de iPhone 18 Pro Max zo snel mogelijk kopen? Check dan onderstaande aanbieders. Vaak kun je met een abonnement ook wat meer besparen op de prijs.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

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Overzicht

Koopadvies Specificaties Vergelijken FAQ iPhone 18 Pro Max in detail Referentieafbeelding Nieuwe A20 Pro-chip Kopen
iPhone 17 Pro camerasysteem

Lees verder na de advertentie.

Is de iPhone 18 Pro Max het waard?

De iPhone 18 Pro Max is vooral interessant als je de beste iPhone van dit moment wilt. Apple stopt de belangrijkste nieuwe functies zoals de A20 Pro-chip en uitgebreide camerabediening in zijn Pro-modellen.

Heb je al een iPhone 17 Pro Max? Dan hangt het vooral van de camera af of upgraden interessant is. Het variabele diafragma geeft je veel meer controle over foto’s en is iets wat eerdere iPhones simpelweg niet hebben.

Kom je van een iPhone 16 Pro Max of ouder, dan is de stap een stuk groter. Je krijgt dan niet alleen de nieuwe camera, maar ook een snellere chip, betere AI-prestaties, een langere batterijduur en nieuwe functies van iOS 27. Goedkoop is de iPhone 18 Pro Max alleen niet. Apple vraagt minimaal 1629 euro. Daarvoor krijg je wel direct 256 GB opslag.

Belangrijkste specificaties

Scherm:6,9 inch oled
120 Hz		Processor:Apple A20 Pro-chip
Resolutie:2868 x 1320 pixelsWerkgeheugen:n.n.b.
Camera:48 MP hoofdcamera
48 MP ultragroothoek
48 MP tetraprismalens		Batterij:Tot 43 uur video afspelen
Selfiecamera:18 MPSnelladen:40 watt

Vergelijk de iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro Max

Verwacht
Bekijk Apple iPhone 18 Pro Max

6,9

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

5567 mAh

tot 38 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • Verstelbaar diafragma
  • 18-MP frontcamera
  • Internetverbinding via satelliet
  • Kleiner Dynamic Island

Release: 09 / 2026

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

vanaf € 1.204,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro Max

6,9

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB – 2TB

4832 mAh

tot 37 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 48-MP zoomcamera
  • 18-MP frontcamera
  • Nieuw design en behuizing van aluminium
  • Langste batterijduur ooit

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

Verwacht
Bekijk Apple iPhone 18 Pro

6,3

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

4288 mAh

tot 32 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • Verstelbaar diafragma
  • 18-MP frontcamera
  • Internetverbinding via satelliet
  • Kleiner Dynamic Island

Release: 09 / 2026

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

vanaf € 1.075,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro

6,3

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

3988 mAh

tot 31 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 48-MP zoomcamera
  • 18-MP frontcamera
  • Nieuw design en behuizing van aluminium
  • Draadloos opladen tot 50W

Release: 09 / 2025

Apple iPhone Duo

Apple iPhone Duo

Verwacht
Bekijk Apple iPhone Duo

5,5 of 7,8 open

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

5000 – 5500 mAh

tot ?? uur video afspelen

5G

USB-C

  • Touch ID
  • 24-MP frontcamera
  • Internetverbinding via satelliet
  • Geen Dynamic Island

Release: 08 / 2026

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

vanaf € 849,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone Air

6,5

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

256 GB opslag

Of 512 GB – 1 TB

3149 mAh

tot 27 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 18-MP frontcamera
  • ProMotion en always-on
  • Dunste iPhone ooit
  • A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen

Release: 09 / 2025

Veelgestelde vragen

Waar kun je de iPhone 18 Pro Max het goedkoopst kopen?

In onze prijsvergelijker vind je altijd de laagste prijs van het moment, zodra de iPhone 18 Pro Max te koop is.

Wat kost een iPhone 18 Pro Max zonder abonnement?

De iPhone 18 Pro Max is te koop vanaf 1629 euro.

Hoe groot is de iPhone 18 Pro Max?

De iPhone 18 Pro Max meet 163,4 x 78 x 8,8 mm en weegt 233 gram. Daarmee wordt het toestel even groot als de iPhone 17 Pro Max.

Is de iPhone 18 Pro Max waterdicht?

De iPhone 18 Pro Max is bestand tegen wat water, het toestel voldoet aan bestendigheidsnorm IP68. Als je het zwembad induikt moet hij dat kunnen overleven. Je zou in theorie tot 6 meter diep kunnen voor 30 minuten lang. Maar het advies blijft, ga er niet mee zwemmen.

Hoe lang duurt het om de iPhone 18 Pro Max op te laden?

Met een snelle adapter is de iPhone 18 Pro Max binnen ongeveer 15 minuten tot 50 procent opgeladen.

Krijg ik een lader en oortjes bij de iPhone 18 Pro Max?

De iPhone 18 Pro Max wordt alleen met een usb-c- naar usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Let wel op, want de adapter van de iPhone 14 en eerder kun je niet aansluiten op de bijgeleverde usb-c-kabel. Ook de oortjes moet je los kopen, deze worden niet bij de iPhone 18 Pro geleverd.

In welke kleuren is de iPhone 18 Pro Max straks beschikbaar?

De iPhone 18 Pro Max is er nieuwe kleuren. De iPhone 18 Pro Max is te koop in de kleuren: lichtblauw, rood, zilver en zwart.

De iPhone 18 Pro Max in detail

Apple heeft het ontwerp van de iPhone in 2025 nog aangepast, maar het is de verwachting dat we in 2026 opnieuw grote veranderingen zien. De iPhone 18 Pro Max krijgt een aluminium behuizing, waarbij de kleuren van het aluminium en glazen gedeelte beter op elkaar aansluiten. Je kunt volgens geruchten straks kiezen uit de kleuren lichtblauw, kersenrood, zilver en donkergrijs / zwart.

Camera: voor het eerst een variabel diafragma

Camera: voor het eerst een variabel diafragma

De belangrijkste vernieuwing zit dit jaar aan de achterkant. De iPhone 18 Pro Max heeft een nieuwe 48-MP Fusion Hoofdcamera met een variabel diafragma.

Dat klinkt ingewikkeld, maar het idee is eigenlijk simpel. Het diafragma is de opening waardoor licht de camera binnenkomt. Bij oudere iPhones stond de grootte van die opening vast. Bij de iPhone 18 Pro Max kan de opening groter of kleiner worden.

Daar heb je in de praktijk twee grote voordelen van. Met een grotere opening kan de camera meer licht binnenlaten, wat handig is als het donker is. Met een kleinere opening krijg je juist meer van de foto scherp in beeld.

Ook kun je makkelijker spelen met een wazige achtergrond. Zo kun je bijvoorbeeld een persoon scherp fotograferen terwijl de achtergrond mooi onscherp wordt.

De camera gebruikt daarvoor zes kleine, met een laser uitgesneden lamellen. Die bewegen om de opening van de lens aan te passen.

Betere foto's bij weinig licht

Betere foto’s bij weinig licht

Niet alleen het diafragma is nieuw. Apple heeft ook de sensor van de hoofdcamera aangepakt. Daarmee moet de iPhone 18 Pro Max vooral in moeilijke omstandigheden betere foto’s maken. Foto’s in het donker worden duidelijker en op groepsfoto’s moeten kleine details beter zichtbaar blijven.

Apple gebruikt daarnaast een nieuwe manier om foto’s digitaal te verwerken. De iPhone combineert daarbij meerdere berekeningen om meer details uit een opname te halen zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Ook Fotografische Stijlen zijn uitgebreid. Je krijgt nieuwe regelaars voor onder meer textuur en korrel. Daarmee geef je foto’s bijvoorbeeld een wat zachtere uitstraling of juist meer het uiterlijk van een klassieke foto.

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Apple Referentieafbeelding controleert of een foto echt is

Met de iPhone 18 Pro introduceert Apple ook een compleet nieuwe functie: Apple Referentieafbeelding. Die moet helpen om te controleren of een foto na het maken is aangepast.

De nieuwe sensor van de hoofdcamera kan iedere pixel van een foto digitaal ondertekenen. Als je de speciale referentiemodus gebruikt, worden deze gegevens veilig verwerkt met Private Cloud Compute. Daaruit ontstaat een referentieafbeelding die niet meer kan worden aangepast. In de Foto’s-app kun je deze referentie vervolgens naast de gewone foto leggen. Zo kun je zien of de afbeelding later is veranderd.

Dat wordt steeds belangrijker nu foto’s steeds makkelijker met kunstmatige intelligentie kunnen worden aangepast. Apple werkt daarnaast met metadata en toekomstige ondersteuning voor de SynthID-norm. Daarmee moet het ook makkelijker worden om afbeeldingen te herkennen die met AI zijn gemaakt of bewerkt. Het is alleen jammer dat deze functie nog niet beschikbaar komt in de EU.

iphone 18 pro max

A20 Pro: Apples nieuwe 2nm-chip

Binnenin de iPhone 18 Pro Max zit de nieuwe A20 Pro-chip. Dit is een belangrijke stap, omdat de processor wordt gemaakt met 2-nanometertechnologie. Simpel gezegd kan Apple daardoor meer techniek op een klein oppervlak stoppen. Dat helpt bij zowel de snelheid als het stroomverbruik.

iphone 18 pro max

De A20 Pro heeft een 6-core CPU en krijgt 50 procent meer geheugenbandbreedte dan de A19 Pro. Dat betekent dat gegevens sneller tussen verschillende onderdelen van de iPhone kunnen worden verstuurd. Voor games en andere grafisch zware apps zit er een nieuwe 7-core GPU in. Die is volgens Apple tot 40 procent sneller dan de GPU van de A19 Pro. Je merkt daar bijvoorbeeld iets van bij uitgebreide games, het bewerken van video’s en andere zware apps.

iPhone 18 Pro Max kopen

Vanaf zaterdag 12 september kun je de iPhone bestellen. Een week later, op vrijdag 18 september, ligt de iPhone 18 Pro Max officieel in de winkels en worden de eerste bestellingen geleverd. De iPhone 18 Pro Max is beschikbaar vanaf 1629 euro. Maar als je voor een abonnement kiest is de iPhone wat goedkoper te krijgen.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max
Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Bekijk de iPhone 18 Pro Max

Wil je liever de iPhone 18 Pro (Max) los kopen? Check dan onderstaande aanbieders. Dan weet je zeker dat je er als eerste bij bent!

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Apple iPhone 18 Pro Max specs

Verwacht
Let op: dit toestel is nog niet officieel aangekondigd. Onderstaande informatie is gebaseerd op geruchten en wordt na de release bijgewerkt met de juiste specificaties.

Scherm

Schermgrootte 6.9 inch
Schermtype Super Retina (OLED)
Verversingssnelheid 120 Hz
Type glas Ceramic Shield 2
Always-on display
Ja
Toetsenbordtype Touchscreen

Processor en geheugen

Chipset Apple A20 Pro
Werkgeheugen 12 GB
Interne opslag 256 GB
Uitbreidbaar geheugen
Nee

Camera achterkant

Aantal lenzen 3
Camera 1 - Aantal megapixel 48 MP
Camera 1 - Autofocus
Ja
Camera 1 - Beeldstabilisatie
Ja
Camera 1 - Digitale zoom
Ja
Camera 1 - Optische zoom
Ja
Flitser
Ja
Flitstype Dual LED
Camera 2 - Type lens Groothoeklens
Camera 2 - Aantal megapixel 48 MP
Camera 2 - Beeldstabilisatie
Ja
Camera 2 - Optische zoom
Ja
Camera 3 - Type lens Telelens
Camera 3 - Aantal megapixel 48 MP
Camera 3 - Beeldstabilisatie
Ja
Camera 3 - Optische zoom
Ja

Camera voorkant

Aantal lenzen 1
Camera 1 - Aantal megapixel 18 MP
Camera 1 - Type lens Standaard
Camera 1 - Autofocus
Ja

Audio

3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting
Nee
Bluetooth stereo (A2DP)
Ja
Speaker Stereo

Batterij

Vervangbaar
Nee
Type Lithium-Ion
Draadloos opladen
Ja
Snelladen
Ja
Omgekeerd opladen
Ja

Behuizing

Lengte 163 mm
Breedte 77.6 mm
Dikte 8.25 mm
Gewicht 227 gram
Materiaal behuizing aluminium, glas
Stofdicht
Ja
Spatwaterdicht
Ja
Waterdicht
Nee
IP-classificatie IP68
MagSafe
Ja
Vouwbaar
Nee
eSIM
Ja
Dual sim
Ja

Connectiviteit

5G
Ja
WiFi
Ja
5GHz ondersteuning
Ja
NFC
Ja
Bluetooth Bluetooth 5.3
Infrarood
Nee
Connector USB-C

Sensoren

GPS
Ja
Versnellingsmeter
Ja
Gyroscoop
Ja
Nabijheidssensor
Ja
Kompas
Ja
Barometer
Nee
Hartslagmeter
Nee
Vingerafdrukscanner
Nee
Gezichtsherkenning
Ja

Algemeen

Releasedatum 15 september 2026
Aangekondigd 22 september 2026

Lees verder na de advertentie.

Gebruikers reviews Apple iPhone 18 Pro Max

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