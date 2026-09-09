Belangrijkste verbeteringen

De iPhone 18 Pro Max is de beste en geavanceerdste iPhone van 2026! Benieuwd wat Apple heeft veranderd bij de iPhone? Lees hier de belangrijkste functies van de iPhone 18 Pro Max:

Nieuwe A20 Pro-chip op 2 nanometer;

48-MP hoofdcamera met variabel diafragma;

Vier diafragma-instellingen die je zelf kunt kiezen;

Verbeterde koeling;

Langere batterijduur en sneller opladen;

iOS 27 met de nieuwste Apple Intelligence-functies;

Verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB opslag;

Vier kleuren: zilver, lichtblauw, zwart en rood (burgundy);

Vanaf 1629 euro.

Apple bouwt met de iPhone 18 Pro Max verder op de vorige generatie, maar stopt vooral aan de binnenkant veel nieuwe techniek in het toestel. De camera is daarbij de grootste blikvanger. Voor het eerst op een iPhone kun je namelijk het diafragma van de hoofdcamera aanpassen.

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iPhone 18 Pro Max met abonnement

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Is de iPhone 18 Pro Max het waard?

De iPhone 18 Pro Max is vooral interessant als je de beste iPhone van dit moment wilt. Apple stopt de belangrijkste nieuwe functies zoals de A20 Pro-chip en uitgebreide camerabediening in zijn Pro-modellen.

Heb je al een iPhone 17 Pro Max? Dan hangt het vooral van de camera af of upgraden interessant is. Het variabele diafragma geeft je veel meer controle over foto’s en is iets wat eerdere iPhones simpelweg niet hebben.

Kom je van een iPhone 16 Pro Max of ouder, dan is de stap een stuk groter. Je krijgt dan niet alleen de nieuwe camera, maar ook een snellere chip, betere AI-prestaties, een langere batterijduur en nieuwe functies van iOS 27. Goedkoop is de iPhone 18 Pro Max alleen niet. Apple vraagt minimaal 1629 euro. Daarvoor krijg je wel direct 256 GB opslag.

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Belangrijkste specificaties

Scherm: 6,9 inch oled

120 Hz Processor: Apple A20 Pro-chip Resolutie: 2868 x 1320 pixels Werkgeheugen: n.n.b. Camera: 48 MP hoofdcamera

48 MP ultragroothoek

48 MP tetraprismalens Batterij: Tot 43 uur video afspelen Selfiecamera: 18 MP Snelladen: 40 watt

Veelgestelde vragen

Waar kun je de iPhone 18 Pro Max het goedkoopst kopen? In onze prijsvergelijker vind je altijd de laagste prijs van het moment, zodra de iPhone 18 Pro Max te koop is. Wat kost een iPhone 18 Pro Max zonder abonnement? De iPhone 18 Pro Max is te koop vanaf 1629 euro. Hoe groot is de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max meet 163,4 x 78 x 8,8 mm en weegt 233 gram. Daarmee wordt het toestel even groot als de iPhone 17 Pro Max. Is de iPhone 18 Pro Max waterdicht? De iPhone 18 Pro Max is bestand tegen wat water, het toestel voldoet aan bestendigheidsnorm IP68. Als je het zwembad induikt moet hij dat kunnen overleven. Je zou in theorie tot 6 meter diep kunnen voor 30 minuten lang. Maar het advies blijft, ga er niet mee zwemmen. Hoe lang duurt het om de iPhone 18 Pro Max op te laden? Met een snelle adapter is de iPhone 18 Pro Max binnen ongeveer 15 minuten tot 50 procent opgeladen. Krijg ik een lader en oortjes bij de iPhone 18 Pro Max? De iPhone 18 Pro Max wordt alleen met een usb-c- naar usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Let wel op, want de adapter van de iPhone 14 en eerder kun je niet aansluiten op de bijgeleverde usb-c-kabel. Ook de oortjes moet je los kopen, deze worden niet bij de iPhone 18 Pro geleverd. In welke kleuren is de iPhone 18 Pro Max straks beschikbaar? De iPhone 18 Pro Max is er nieuwe kleuren. De iPhone 18 Pro Max is te koop in de kleuren: lichtblauw, rood, zilver en zwart.

De iPhone 18 Pro Max in detail

Apple heeft het ontwerp van de iPhone in 2025 nog aangepast, maar het is de verwachting dat we in 2026 opnieuw grote veranderingen zien. De iPhone 18 Pro Max krijgt een aluminium behuizing, waarbij de kleuren van het aluminium en glazen gedeelte beter op elkaar aansluiten. Je kunt volgens geruchten straks kiezen uit de kleuren lichtblauw, kersenrood, zilver en donkergrijs / zwart.

Camera: voor het eerst een variabel diafragma De belangrijkste vernieuwing zit dit jaar aan de achterkant. De iPhone 18 Pro Max heeft een nieuwe 48-MP Fusion Hoofdcamera met een variabel diafragma. Dat klinkt ingewikkeld, maar het idee is eigenlijk simpel. Het diafragma is de opening waardoor licht de camera binnenkomt. Bij oudere iPhones stond de grootte van die opening vast. Bij de iPhone 18 Pro Max kan de opening groter of kleiner worden. Daar heb je in de praktijk twee grote voordelen van. Met een grotere opening kan de camera meer licht binnenlaten, wat handig is als het donker is. Met een kleinere opening krijg je juist meer van de foto scherp in beeld. Ook kun je makkelijker spelen met een wazige achtergrond. Zo kun je bijvoorbeeld een persoon scherp fotograferen terwijl de achtergrond mooi onscherp wordt. De camera gebruikt daarvoor zes kleine, met een laser uitgesneden lamellen. Die bewegen om de opening van de lens aan te passen. Betere foto’s bij weinig licht Niet alleen het diafragma is nieuw. Apple heeft ook de sensor van de hoofdcamera aangepakt. Daarmee moet de iPhone 18 Pro Max vooral in moeilijke omstandigheden betere foto’s maken. Foto’s in het donker worden duidelijker en op groepsfoto’s moeten kleine details beter zichtbaar blijven. Apple gebruikt daarnaast een nieuwe manier om foto’s digitaal te verwerken. De iPhone combineert daarbij meerdere berekeningen om meer details uit een opname te halen zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Ook Fotografische Stijlen zijn uitgebreid. Je krijgt nieuwe regelaars voor onder meer textuur en korrel. Daarmee geef je foto’s bijvoorbeeld een wat zachtere uitstraling of juist meer het uiterlijk van een klassieke foto.

Apple Referentieafbeelding controleert of een foto echt is

Met de iPhone 18 Pro introduceert Apple ook een compleet nieuwe functie: Apple Referentieafbeelding. Die moet helpen om te controleren of een foto na het maken is aangepast.

De nieuwe sensor van de hoofdcamera kan iedere pixel van een foto digitaal ondertekenen. Als je de speciale referentiemodus gebruikt, worden deze gegevens veilig verwerkt met Private Cloud Compute. Daaruit ontstaat een referentieafbeelding die niet meer kan worden aangepast. In de Foto’s-app kun je deze referentie vervolgens naast de gewone foto leggen. Zo kun je zien of de afbeelding later is veranderd.

Dat wordt steeds belangrijker nu foto’s steeds makkelijker met kunstmatige intelligentie kunnen worden aangepast. Apple werkt daarnaast met metadata en toekomstige ondersteuning voor de SynthID-norm. Daarmee moet het ook makkelijker worden om afbeeldingen te herkennen die met AI zijn gemaakt of bewerkt. Het is alleen jammer dat deze functie nog niet beschikbaar komt in de EU.

A20 Pro: Apples nieuwe 2nm-chip

Binnenin de iPhone 18 Pro Max zit de nieuwe A20 Pro-chip. Dit is een belangrijke stap, omdat de processor wordt gemaakt met 2-nanometertechnologie. Simpel gezegd kan Apple daardoor meer techniek op een klein oppervlak stoppen. Dat helpt bij zowel de snelheid als het stroomverbruik.

De A20 Pro heeft een 6-core CPU en krijgt 50 procent meer geheugenbandbreedte dan de A19 Pro. Dat betekent dat gegevens sneller tussen verschillende onderdelen van de iPhone kunnen worden verstuurd. Voor games en andere grafisch zware apps zit er een nieuwe 7-core GPU in. Die is volgens Apple tot 40 procent sneller dan de GPU van de A19 Pro. Je merkt daar bijvoorbeeld iets van bij uitgebreide games, het bewerken van video’s en andere zware apps.

iPhone 18 Pro Max kopen

Vanaf zaterdag 12 september kun je de iPhone bestellen. Een week later, op vrijdag 18 september, ligt de iPhone 18 Pro Max officieel in de winkels en worden de eerste bestellingen geleverd. De iPhone 18 Pro Max is beschikbaar vanaf 1629 euro. Maar als je voor een abonnement kiest is de iPhone wat goedkoper te krijgen.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

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