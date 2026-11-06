Apple brengt de beste iPhone wéér niet uit in Nederland (om deze reden)

Ben jij van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple brengt de beste iPhone weer niet uit in Nederland.

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Nieuwe iPhones van 2026

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft in september de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo aangekondigd. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn voorzien van verbeterde camera’s en een nieuwe processor. Dat is niet de enige verbetering, want de Pro-modellen gaan dit jaar veel langer mee. Apple heeft de accuduur van de iPhones sterk verbeterd, waardoor ze het gemakkelijk meer dan een dag volhouden.

De iPhone 18 Pro Max gaat maar liefst tot 43 uur mee bij het afspelen van video’s. Bij de iPhone 17 Pro Max was dat nog tot 37 uur, dus de accu heeft een grote upgrade gekregen. Met de iPhone 18 Pro doe je tot 34 uur, terwijl dat bij de iPhone 17 Pro nog 31 uur was. Ben je op zoek naar de beste iPhone van het jaar? Dan kom je waarschijnlijk bij de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max uit, maar de uitvoering met de beste accuduur is niet verkrijgbaar in Nederland en België.

Langere accuduur

De accuduur van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max is sterk verbeterd, maar is in de Verenigde Staten nóg langer. Waar je hier met de iPhone 18 Pro tot 34 uur doet, is dat bij de Amerikaanse versie twee uur langer. Bij de iPhone 18 Pro Max zien we hetzelfde verschil: in de Verenigde Staten is de accuduur twee uur langer dan bij de Europese versie. Heel vreemd is dat niet, want de batterij van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is groter bij de toestellen die in de Verenigde Staten worden verkocht.

iPhone Accuduur mAh iPhone 18 Pro Tot 34 uur 4056 iPhone 18 Pro Max Tot 43 uur 5391 Nederlandse uitvoering en accuduur bij video’s afspelen.

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iPhone Accuduur mAh iPhone 18 Pro Tot 36 uur 4288 iPhone 18 Pro Max Tot 45 uur 5567 Amerikaanse uitvoering en accuduur bij video’s afspelen.

Zowel bij de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max heeft de Amerikaanse uitvoering een grotere batterijcapaciteit. Dat leidt logischerwijs ook tot een langere accuduur. Het verschil in batterijcapaciteit komt door de opening voor fysieke simkaarten, die wel nog aanwezig is bij de Europese uitvoering van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. In de Verenigde Staten hebben de iPhones alleen nog ondersteuning voor e-sim, waardoor er meer ruimte voor de accu overblijft in de behuizing.

Beste iPhone niet in Nederland

Apple heeft de vrijgekomen ruimte in de behuizing van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max opgevuld met een grotere accu. Bij de iPhone 17-serie zagen we soortgelijke verschillen, waardoor Europese gebruikers voor het tweede jaar op rij kleinere accu’s krijgen. De iPhone met de beste accuduur is dus niet beschikbaar in Nederland en België, want hier kun je de iPhones alleen krijgen met een opening voor een fysieke simkaart. Gebruikers kunnen in Europa (nog) niet kiezen voor de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max met enkel ondersteuning voor e-sim en een betere accuduur.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de accuduur bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max al veel beter is. In vergelijking met de iPhone 17 Pro (Max) en eerdere generaties gaan de nieuwe iPhones veel langer mee. Je hoeft je zo geen zorgen meer te maken over de batterij bij je volgende iPhone. Wil je de iPhone met de beste accuduur van 2026 en vind je de iPhone Duo te duur? Kies dan voor de iPhone 18 Pro Max, die in combinatie met een abonnement al veel goedkoper is. Dit zijn de beste opties:

Vind je de iPhone 18 Pro Max te duur? Of vind je het scherm van de iPhone te groot? In dat geval is de iPhone 18 Pro een goed alternatief, die veelal over dezelfde functies beschikt. Wel krijg je een kleiner 6,3-inch scherm, waardoor de behuizing wat compacter is. Dat zie je terug aan de accuduur, al gaat de iPhone 18 Pro alsnog gemakkelijk meer dan een dag mee. Je krijgt de iPhone 18 Pro met een abonnement nu al met veel voordeel. Bekijk hier waar de iPhone 18 Pro de beste prijs heeft: