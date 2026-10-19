WhatsApp komt met de meestgevraagde functie ooit: dit verandert er

WhatsApp komt met een nieuwe functie die al langer op menig verlanglijstje staat. Maar je moet nog wel eventjes wachten.

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WhatsApp laat je eindelijk berichten inplannen

Ken je dat? Een van je beste vrienden is over een paar dagen jarig, en je wilt hem op zijn verjaardag feliciteren. Maar je bent bang dat je het straks gaat vergeten. Binnenkort is dat geen probleem meer, want WhatsApp krijgt een nieuwe functie waarmee berichten in te plannen zijn.

Volgens de website WABetaInfo wordt de WhatsApp-update met de nieuwe functie inmiddels getest door een aantal Android-gebruikers. Je kunt daarmee niet alleen tekstberichten inplannen, maar ook foto’s, video’s en links. Dat werkt zowel in gewone gesprekken als in groepschats.

Zo werkt de nieuwe WhatsApp-functie

Het inplannen van een WhatsApp-bericht is heel eenvoudig. Je typt een bericht en houdt vervolgens de verzendknop ingedrukt. Daarna kies je op welke datum en hoe laat WhatsApp het bericht moet versturen.

Je kunt berichten minimaal tien minuten en maximaal twee weken van tevoren inplannen. WhatsApp verstuurt ze vervolgens automatisch, zelfs wanneer de app afgesloten.

Kom je er later achter dat je het bericht toch liever niet wilt versturen? Dan kun je het bericht verwijderen in het overzicht van alle ingeplande berichten. De ontvanger krijgt daar geen melding van.

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Wanneer komt de functie naar je iPhone?

Voorlopig is de update met de nieuwe functie alleen beschikbaar voor een kleine groep Android-gebruikers die de testversie van WhatsApp hebben geïnstalleerd. De komende weken krijgen meer testers toegang.

Maar hoe zit het dan op iPhone? Gelukkig is er goed nieuws! Het gebeurt vaker dat nieuwe WhatsApp-functies eerst alleen op Android beschikbaar zijn en later ook naar iOS komen. Wanneer dat precies gaat gebeuren is jammer genoeg nog niet bekend.

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