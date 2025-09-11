Ga je een nieuwe iPhone kopen? De iPhone 17 Pro is nu officieel, Apple’s geavanceerdste iPhone van 2025! Ben je benieuwd welke prijzen je kunt verwachten bij de iPhone 17 Pro als los toestel? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Apple heeft de beginprijs bij de iPhone 17 Pro verhoogd, in vergelijking met de startprijs van de iPhone 16 Pro in 2024. Daar krijg je wél meer voor terug, want de iPhone 17 Pro komt standaard met 256 GB aan opslagruimte.

iPhone 17 Pro los of met abonnement?

De keuze tussen een los toestel of een abonnement hangt af van jouw financiële situatie en voorkeuren. Wil je een creditcheck (BKR) vermijden? Dan loont het vaak om het toestel in één keer te betalen. Bij een abonnement betaal je maandelijkse termijnen, vaak in combinatie met hoge abonnementsprijzen. Bedenk goed wat voor jou voordeliger is en houd daarbij rekening met aanbiedingen en kortingen bij prijsvergelijkers.

Controleer daarnaast je tv- en internetprovider, die vaak voordelige prijzen aanbieden als je een mobiel abonnement afsluit. Is dat niet het geval? In dat geval kun je het beste voor een los toestel kiezen. Nieuwe iPhones zijn vaak afgeprijsd, waardoor je ze goedkoper haalt dan in combinatie met een abonnement. Zo is de iPhone 17 Pro los goedkoper met een sim only-abonnement, als je flinke toestelkorting krijgt.

Wil je zeker zijn van de laagste prijzen van de iPhone 17 Pro? Gebruik dan onze prijsvergelijker na de release van de nieuwe iPhones. In de prijsvergelijker wordt de goedkoopste deal vanzelf bovenaan getoond, waarbij ook rekening wordt gehouden met tijdelijke kortingsacties en promoties. Deze prijzen worden op meerdere momenten bijgewerkt, zodat je zeker weet dat je niet te veel betaalt.

Zoek je toch liever een iPhone 17 Pro met een abonnement? Bekijk dan hier de abonnementvergelijker van de iPhone 17 Pro! Een andere optie is het afsluiten van een sim only-abonnement bij je losse toestel. Zo heb je de vrijheid van een los toestel, maar kun je toch voordelig een databundel aanschaffen voor je nieuwe iPhone. Wil je weten wat de verschillen zijn tussen de iPhone 17-modellen? Bekijk dan hier alle iPhones van 2025: