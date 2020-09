De iPad is de bekendste tablet ter wereld. Het apparaat wordt door Apple gemaakt en valt op dankzij het strakke, slanke design en door zijn geweldige prestaties. Van de iPad komt regelmatig een nieuw model op de markt, dat meestal grote verbeteringen doorvoert. Het eerste model werd in 2010 geïntroduceerd, heeft het concept van tablets verder ontwikkeld en enorm populair gemaakt.

In de Apple Store worden heel wat verschillende modellen van de iPad verkocht. Om de verschillen tussen de apparaten duidelijk te maken, lees je hieronder welke modellen er zijn en hoe ze van elkaar verschillen.

Ontdek de verschillende iPad modellen

Hieronder vind je in de tabbladen alle iPads die Apple momenteel verkoopt: de iPad, iPad Pro en de iPad mini. Klik op de tabbladen om meer over verschillende versies van een model te weten te komen. Wil je een nieuwe iPad kopen? Neem dan een kijkje op de iPad kopen pagina voor de beste deals.

iPad (2010 – heden)

De originele iPad werd in 2010 geïntroduceerd door Apple. Op 27 januari van dat jaar werd hij door wijlen Apple-ceo Steve Jobs aan het publiek getoond. Met deze tablet van 9,7-inch kun je als gebruiker boeken lezen, muziek luisteren, films kijken, gamen en internetten. Via de App Store zijn er duizenden apps voor de tablet te downloaden. Daarnaast werkt het apparaat samen met software van de iPhone en de Mac.

De iPad kreeg in de jaren erna verschillende opvolgers, waarin onder meer een Retina-display werd toegevoegd met een hogere resolutie, de schermranden kleiner werden en het design gemoderniseerd werd.

Een paar jaar bracht Apple geen nieuwe standaard iPad meer uit, omdat het bedrijf destijds de iPad mini en iPad Air uitbracht.

In 2017 kwam daar verandering in toen Apple opnieuw de iPad 2017 lanceerde zonder een extra woord achter de naam. Deze nieuwe generatie van de iPad richt zich op de doorsnee gebruiker waarvoor een iPad Pro te duur en te krachtig is. Dat neemt niet weg dat deze iPads voor de meeste mensen de juiste keus zijn.

De iPads zijn relatief betaalbaar en krijgen jaarlijks een nieuw model die weer nieuwe functies introduceert. Zo kreeg de iPad ondersteuning voor de Apple Pencil met de komst van de iPad 2018. Apple richt zich met dit model dan ook niet alleen op de doorsnee consument maar ook op het onderwijs, waar de tablets regelmatig gebruikt worden in het klaslokaal.

iPad Pro (2015 – heden)

De iPad Pro werd op 9 september 2015 door Apple gepresenteerd tijdens een evenement in San Francisco. Sindsdien is er jaarlijks een nieuwe versie van de iPad Pro verschenen.

De belangrijkste feature van de iPad Pro is het grote scherm, al is er ook een kleinere variant van de iPad Pro beschikbaar. De grootste iPad is voorzien van een 12,9 inch-Retina scherm, het kleinere model heeft een 11-inch scherm sinds de iPad Pro 2018 of een 9,7-inch display bij voorgaande modellen.

Dankzij de extra schermruimte is het tonen van een volledig toetsenbord mogelijk, ook kun je er gemakkelijk twee apps naast elkaar op draaien. De tablet is daarom ook aantrekkelijk voor zakelijk gebruik.

De krachtigste iPad

De iPad Pro kan het meeste van alle iPads. Aan boord is altijd een X-serie van de A-chip die eerder dat jij verscheen. Apple zet de iPad Pro in de markt als een alternatief voor de laptop, mede dankzij de Smart Connector. Deze magnetische aansluiting maakt het mogelijk om een toetsenbord met de iPad te verbinden, zonder dat je deze dan nog met Bluetooth hoeft te koppelen.

Met de Apple Pencil kun je direct op de iPad tekenen en schrijven. Ook is de stylus in staat om te registreren hoeveel kracht je zet, waarmee je verschillende acties in werking zet. Pencil werkt onder meer samen met apps als Notities en Mail, je laadt ‘m op via de Lightning-aansluiting of usb-c-poort op de nieuwere modellen van de iPad Pro.

Sinds de komst van de iPad Pro 2018 heeft Apple de Lightningpoort ingeruild voor een usb-c-aansluiting. Een grote stap, want dat maakt het mogelijk om de tablet gemakkelijk aan te sluiten op een extern scherm of een standaard-oplader. Je kunt hierdoor zelfs de iPad Pro gebruiken om een iPhone op te laden.

Gebruik onze Apple iPad Pro 2020 prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

iPad Air (2013 – heden)

De iPad Air werd eind 2013 uitgebracht en was destijds de opvolger van de standaard iPad. Na de iPad Air 2 is Apple hier weer vanaf gestapt en gaf het bedrijf de iPad 2017 uit, die we elders op deze pagina bespreken. Om het gat tussen de goedkope iPad en dure high-end iPad Pro op te vullen, maakte de Air in 2019 zijn comeback als de iPad Air 2019.

De iPad Air dankt zijn naam aan het feit dat hij zo licht is. Voor het eerst werd de iPad echt van een nieuw ontwerp voorzien. De Air is maar 7,5 mm dik en weegt slechts 469 gram. De iPad Air 2 is met 6,1 mm nog dunner en weegt maar 437 gram. De iPad Air 2019 heeft ditzelfde 6,1 mm dunne design.

Alle modellen hebben een scherp Retina-scherm van 9,7-inch. De resolutie van de eerste twee generaties is 2048 x 1536, maar dit is bij de 2019-versie opgeschroefd naar 2224 bij 1668 pixels. Verder is het display voorzien van een vingerafdrukbestendige coating die vet afstoot.

In de praktijk is het display van de tablet nog steeds wel een magneet voor vingerafdrukken. Pluspunt is dat sinds de Air 2 het scherm veel minder spiegelt dan dat van de eerste iPad Air. Dat maakt het lezen van een boek in de zon of het kijken van een film of serie een stuk prettiger. Inmiddels worden de eerste iPad Air-modellen niet meer door Apple verkocht en ook niet meer ondersteund met iOS-updates.

Flinke batterijduur en prima chips

De iPad Air-modellen gaan lekker lang mee op een volle accu. Van de iPad Air 2019 kun je probleemloos uren achtereen gebruikmaken. Volgens Apple moet het mogelijk zijn om tot tien uur te internetten via wifi, video’s te bekijken of muziek te luisteren. De standby-tijd bedraagt meerdere dagen, dus in tegenstelling tot de meeste iPhones hoef je de iPad in principe niet dagelijks op te laden.

De iPad Air draait op een A7-chip en een M7-processor die beweging detecteert. De A7-chip is dezelfde die ook in de iPhone 5S zit. De Air 2 draait op een nieuwere A8X chip met M8-bewegingsprocessor. Deze chip is een variant op de A8-chip van de iPhone 6 en iPhone 6 Plus en verbetert de prestaties van de iPad Air 2 flink ten opzichte van de eerste Air. De iPad Air 2019 draait op een A12 Bionic-chip, die nog veel krachtiger dan zijn voorgangers en de komende jaren goede prestaties verzekert.

Aansluitingen, functies en versies

De iPad Air-modellen zijn door middel van een Lightning-connector aan het stopcontact of de usb-poort te hangen, zodat het apparaat kan opladen. Verder is er een koptelefoonaansluiting aanwezig en speakers als je niet de beschikking over oortjes hebt.

Zowel de Air 2 als de Air 2019 beschikken over Touch ID. De iPad Air 2019 is het eerste model dat Apple Pencil-ondersteuning biedt en een Smart Connector heeft. Deze magnetische aansluiting was tot nu toe alleen beschikbaar op de iPad Pro en laat je zonder bluetoothverbinding accessoires zoals een toetsenbord koppelen aan de tablet.

De Air 2019 beschikt over een 8 megapixel-camera waarmee je onder meer HDR-foto’s kan schieten en panoramabeelden maakt. Voorop vind je een 7 megapixel-selfiecamera om scherpe FaceTime-gesprekken mee te voeren.

De beste iPad Air 2019 aanbiedingen

Wil je de iPad Air 2019 kopen, dan vind je hieronder de beste aanbiedingen op een rijtje. Deze worden regelmatig geüpdatet, zodat je de beste deal kunt vinden en niet te veel betaalt.

Gebruik onze Apple iPad Air 2019 prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

iPad mini (2012 – heden)

Met de iPad mini stapte Apple voor het eerst af van het formaat van de tablet, die tot dan toe altijd 9,7-inch was geweest. De eerste iPad mini kwam in 2012 uit en had een schermdiagonaal van 7,9 inch. Daarmee is het dé tablet voor mensen die hem gemakkelijk in één hand vast willen houden. Dankzij het kleine formaat past de mini ook gemakkelijker in een tas.

Opvallend was dat deze tablet een vernieuwde behuizing kreeg, met minder dikke randen dan de reguliere iPad, waardoor het scherm verder kon doorlopen. Omdat je dan wel vaker met je duim op het scherm zat bij het vasthouden, verzon Apple een oplossing in de software die herkent of je een vinger gebruikt om vast te houden of om mee te swipen. Na de eerste iPad mini in 2012 is er ieder jaar een nieuwe iPad mini verschenen, met als laatste de iPad mini 4 in 2015.

Hierna is het jarenlang stil gebleven rondom de kleinste tablet. In maart 2019 heeft Apple echter de iPad mini 2019 onthuld. Deze nieuwe generatie iPad mini heeft opnieuw het bekende design met een 7,9 inch-scherm. Aan de binnenkant zijn daarentegen wel veel grote verbeteringen te vinden. De tablet draait op een A12-chip en is de eerste mini die de Apple Pencil ondersteunt.

Aansluitingen en functies

Alle vijf de iPad mini’s worden opgeladen via een stopcontact of usb, dankzij een Lightning-connector. Verder is er een koptelefoonaansluiting aanwezig en speakers aan de onderzijde, voor als je niet de beschikking over een koptelefoon hebt.

Hoewel het verschil tussen de iPad mini en de mini 2 al groot was, introduceerde de derde generatie een belangrijke feature. Vanaf de iPad mini 3 is er Touch ID op de tablet te vinden, waarmee je veiliger inlogt en sneller apps kunt downloaden.

Ook de iPad mini’s hebben camera’s. Waar de eerste drie generaties een 5 megapixel-camera achterop hadden, beschikken de iPad mini 4 en 2019 mini over een camera met 8 megapixel. Op het iPad mini 2019 is bovendien ook de selfiecamera aangepakt. Waar deze eerst 1,2 megapixel had, is deze flink verbeterd door een 7 megapixel-lens voor selfies en FaceTime-gesprekken.

Op een volle lading gaat de tablets zeker 10 uur mee en de standby-tijd bedraagt meerdere dagen.De iPad mini 2019 draait op iOS 12 en is nog jarenlang verzekerd van updates. De iPad mini 2019 heeft een adviesprijs van 459 euro voor de 64GB-variant en 629 euro voor 256GB opslagruimte.

iPad mini 2019 kopen: prijzen en beschikbaarheid

Apple verkoopt zelf enkel nog de iPad mini 2019. De iPad mini 4 is refurbished goed verkrijgbaar.