De beste iPhones onder de 500 euro in 2023: deze moet je kopen

Ben je toe aan een nieuwe iPhone maar wil je niet de hoofdprijs betalen voor een iPhone 15 Pro Max? In dit artikel lees je wat de beste iPhones zijn onder de 500 euro!

De beste iPhones onder de 500 euro

We beginnen met de beste drie nieuwe iPhones onder de 500 euro. Vervolgens laten we zien wat je beste opties zijn als je voor een refurbished toestel kiest. Handig als je nog wat geld wilt besparen of een net wat betere iPhone wilt!

1. iPhone SE 2022

De beste keuze van alle iPhones onder de 500 euro is in 2023 zonder meer de iPhone SE 2022. Deze iPhone heeft een lcd-display van 4,7 inch en 4GB werkgeheugen. Bovendien zit er een krachtige A15 Bionic-chip in en heeft de iPhone SE 2022 5G-ondersteuning.

Verder is er een 12 megapixel-camera die betere foto’s maakt dan die van zijn voorganger. Dat komt door de A15 Bionic-chip, die een betere beeldsignaalprocessor heeft.

Je koopt de iPhone SE 2022 al vanaf 438 euro. Ten opzichte van de huidige topmodellen moet je uiteraard wel wat concessies doen. Zo heb je geen Face ID, maar heeft de iPhone SE 2022 nog Touch ID. Daarnaast is draadloos opladen via MagSafe niet mogelijk. Draadloos opladen via een Qi-oplader kan deze iPhone wél.

2. iPhone 11

Met een prijs vanaf 499 euro, is de iPhone 11 de enige reguliere iPhone (naast de oudere iPhone X) die je nieuw onder de 500 euro kunt kopen. Het toestel heeft een lcd-scherm van 6,1 inch en een A13 Bionic-chip. Dat laatste betekent dat de 12 megapixelcamera iets minder goed presteert dan die van de iPhone SE 2022. In deze top drie is de iPhone 11 wel het enige toestel met Face ID.

De iPhone 11 is natuurlijk al wat ouder (geïntroduceerd in 2019), dus je moet wat moderne features missen. Zo is er geen 5G-ondersteuning en ook MagSafe is op deze iPhone niet beschikbaar. Je kunt er nog wel vanuit gaan dat de volgende iOS-versie wordt ondersteund, die waarschijnlijk volgend jaar september verschijnt. Voorlopig kun je met deze iPhone dus nog prima vooruit.

3. iPhone SE 2020

Ga je voor de goedkoopste optie, dan is de iPhone SE 2020 voor jou. Deze iPhone koop je namelijk al vanaf 309 euro. Deze iPhone SE heeft het uiterlijk van de iPhone 8 en presteert vergelijkbaar als de iPhone 11.

Het toestel heeft een 4,7-inch Retina display, een A13-chip en Touch ID. Dankzij de glazen achterkant is de iPhone SE 2020 draadloos oplaadbaar. Daar kun je een Qi-oplader voor gebruiken. Deze iPhone heeft als de 2022-versie een 12 megapixelcamera, alleen presteert deze vanwege de A13-chip net iets minder goed.

Refurbished: de beste iPhones onder de 500 euro

Refurbished betekent gereviseerd. Met andere woorden, het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad en het toestel is vervolgens opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Daarna is het weer in de verkoop gedaan zodat iemand anders er gelukkig mee kan zijn.

Op deze manier is het mogelijk om een betere iPhone aan te schaffen en toch onder de 500 euro te blijven. Daarom hebben we hier nog een top drie voor je, maar dan met refurbished toestellen.

1. iPhone 13

De iPhone 13 koop je nieuw pas vanaf 695 euro, maar kies je voor een refurbished model dan heb je er al een vanaf 519 euro. Jammer genoeg net niet onder de 500 euro, maar voor die 19 euro wilden we je deze optie niet onthouden.

Je krijgt een 6,1 inch Super Retina display, Face ID, een dubbele camera met 12 megapixel en een A15 Bionic-chip. Een verbeterde versie van de ook al zeer goede iPhone 12.

2. iPhone 12 Pro

Ben jij meer van de Pro-modellen, dan sla je met de iPhone 12 Pro je slag onder de 500 euro. Een refurbished model koop je namelijk al vanaf 439 euro.

Daarvoor krijg je een 6,1 inch oled-scherm, Face ID, 4 camerasensoren op de achterkant, inclusief LiDAR-dieptesensor en 5G-ondersteuning.

3. iPhone 11 Pro Max

De iPhone 11 Pro Max is de grootste en goedkoopste iPhone in dit rijtje. Dit toestel kost nieuw nog altijd zo’n 875 euro, maar refurbished koop je er een vanaf 389 euro.

De iPhone 11 Pro Max heeft een 6,5-inch Retina-scherm, Face ID, A13-chip, drievoudige camera met 12 megapixel en ook een 12-megapixel selfie-camera. Het toestel krijgt in elk geval de volgende iOS-update en is daardoor nog een hele tijd bruikbaar.

De beste iPhones onder de 500 euro in 2023

Wil je een iPhone onder de 500 euro aanschaffen, dan heeft dit artikel je hopelijk geholpen om de beste keuze te maken. Kies je voor een nieuwe, dan kan het ook nog de moeite waard zijn om te wachten op Black Friday.

