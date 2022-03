iPhone SE 2022 los toestel prijzen vergelijken

In maart 2022 presenteerde Apple de nieuwe iPhone SE. Benieuwd naar de iPhone SE 2022 prijs? In dit artikel lees je meer over de iPhone SE 2022 prijzen: van los toestel kopen tot abonnement.

iPhone SE 2022 kopen? Dit moet je weten

De iPhone SE behoort al jaren tot de populairste toestellen die Apple verkoopt. Dat zit ‘m in de prijs: je krijgt veel iPhone voor relatief weinig geld. Aan de buitenkant oogt het ontwerp misschien wat gedateerd, maar van binnen is het toestel helemaal bij de tijd.

De vorige iPhone SE werd in april 2020 gelanceerd, en in het voorjaar van 2022 kwam Apple met een nieuwe versie. Die ziet er hetzelfde uit, maar is voorzien van een krachtige processor (de A15 Bionic die ook in de iPhone 13 zit) en hij heeft 5G-ondersteuning.

iPhone SE 2022 prijzen

De prijzen van de iPhone SE 2022 liggen 40 euro hoger dan het 2020 model.

Dit zijn de iPhone SE 2022 prijzen:

iPhone SE 2022 64GB: 529 euro

iPhone SE 2022 128GB: 579euro

iPhone SE 2022 256GB: 699 euro

iPhone SE als los toestel of toch een abonnement?

Als de iPhone SE 2022 uit is, kun je ervoor kiezen om hem los te kopen, of een abonnement af te sluiten. De iPhone SE 2022 los kopen heeft een voordeel: het houdt je maandelijkse kosten laag. Zeker als je het combineert met een gunstig sim only-abonnement.

De aankoop zorgt echter voor een flinke hap uit je bankrekening. En omdat een iPhone los kopen tegenwoordig ongeveer even duur is als een abonnement, kan het aantrekkelijk zijn om voor een abonnement te kiezen. Houd er rekening mee dat je te maken krijgt met een BKR-registratie, waardoor je lastiger aan een lening komt. Je kunt dit voorkomen door bedrag bij te betalen, zodat de resterende toestelwaarde onder de 250 euro komt.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

Geef je niet zo om de nieuwste snufjes? Maar wil je wél een iPhone waarmee je nog jaren vooruit kan, die lekker snel is, prima foto’s maakt, en vooral: die relatief goedkoop is? Dan is de iPhone SE 2022 de iPhone die bij jou past.

Met de A15 Bionic-chip die Apple in de iPhone SE stopt, is het toestel helemaal bij de tijd. Dit is dezelfde processor als de meest geavanceerde iPhones van het moment hebben: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Pre-orderen kan hier