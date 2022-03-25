iPhone SE 2022 los toestel prijzen vergelijken

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Apple iPhone SE 2022
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone SE 2022 los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone SE 2022 is verkrijgbaar met 64GB en 128GB aan opslagruimte in de kleuren donkerblauw en rood. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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3 resultaten vanaf € 340,99
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NieuwRefurbished vanaf € 149,00
Apple iPhone SE 2022
Apple iPhone SE 2022
64 GB5G
€ 340,99
2 jaar garantie
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5
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1d
Apple iPhone SE 2022
Apple iPhone SE 2022
64 GB5G
€ 424,00
2 jaar garantie
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9
Belsimpel
1d
Apple iPhone SE 2022
Apple iPhone SE 2022
128 GB5G
€ 457,27
2 jaar garantie
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iPhone SE 2022 kopen: vind de beste deal

De iPhone SE behoort al jaren tot de populairste toestellen die Apple verkoopt. Dat zit ‘m in de prijs: je krijgt veel iPhone voor relatief weinig geld. Aan de buitenkant oogt het ontwerp misschien wat gedateerd, maar van binnen is het toestel helemaal bij de tijd.

De vorige iPhone SE werd in april 2020 gelanceerd, en in het voorjaar van 2022 kwam Apple met een nieuwe versie. Die ziet er hetzelfde uit, maar is voorzien van een krachtige processor (de A15 Bionic die ook in de iPhone 13 zit) en hij heeft 5G-ondersteuning.

iPhone SE 2022 prijzen

De adviesprijzen van de iPhone SE 2022 waren bij introductie 40 euro hoger dan het 2020 model. Dit zijn de iPhone SE 2022 prijzen:

iPhone SE als los toestel of toch met abonnement?

Als de iPhone SE 2022 uit is, kun je ervoor kiezen om hem los te kopen, of een abonnement af te sluiten. Een iPhone los kopen heeft een voordeel: het houdt je maandelijkse kosten laag. Zeker als je het combineert met een gunstig sim only-abonnement.

De aankoop zorgt echter voor een flinke hap uit je bankrekening. En omdat een iPhone los kopen tegenwoordig ongeveer even duur is als een abonnement, kan het aantrekkelijk zijn om voor een abonnement te kiezen. Houd er rekening mee dat je te maken krijgt met een BKR-registratie, waardoor je lastiger aan een lening komt. Je kunt dit voorkomen door bedrag bij te betalen, zodat de resterende toestelwaarde onder de 250 euro komt.

Kooptip: de iPhone SE 2022 in combinatie met een abonnement is bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only.

Voor wie is iPhone SE 2022 geschikt?

Geef je niet zo om de nieuwste snufjes? Maar wil je wél een iPhone waarmee je nog jaren vooruit kan, die lekker snel is, prima foto’s maakt, en vooral: die relatief goedkoop is? Dan is de iPhone SE 2022 de iPhone die bij jou past.

Met 5G en de A15 Bionic-chip die Apple in de iPhone SE stopt, is het toestel helemaal bij de tijd. Dit is dezelfde processor als de meest geavanceerde iPhones van het moment hebben: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Wil je toch even verder kijken. Hieronder hebben we de verschillen van de meest recente iPhones voor je op een rijtje gezet.

Welke iPhone past het best bij jou?

Apple iPhone SE 2022

Apple iPhone SE 2022

vanaf € 340,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone SE 2022
Algemeen

138 x 67 x 7 mm

144 gram

4.7 inch IPS LCD scherm

60 Hz

12 MP hoofdcamera

7 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

2018 mAh

20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Touch ID-vingerafdrukscanner
  • 7-MP selfiecamera
  • Smart HDR 4 met Deep Fusion (detail optimalisatie foto’s)
  • Draadloos opladen en snel laden

Release: 03 / 2022

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11

vanaf € 399,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 11
Algemeen

150.9 x 75.7 x 8.3 mm

194 gram

6.1 inch Liquid Retina scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A13

4 GB werkgeheugen

3110 mAh

18 watt

iOS 13 t/m iOS 18 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2026 (verwacht)

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Animoji en Memoji
  • Nachtmodus en Deep Fusion

Release: 09 / 2019

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