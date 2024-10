AirPods 4 review: wij schudden geen ‘nee’ tegen deze oordopjes

Met de AirPods 4 introduceert Apple voor het eerst twee versies van zijn populaire oordopjes. Maar zijn ze het prijskaartje waard? Wij hebben het model met ruisonderdrukking getest en delen onze bevindingen.

Pluspunten Voor het eerst ruisonderdrukking zonder siliconen opzetstukjes

Voor het eerst ruisonderdrukking zonder siliconen opzetstukjes Comfortabele pasvorm

Comfortabele pasvorm Innovatieve bediening met hoofdgebaren

Innovatieve bediening met hoofdgebaren Uitstekende geluidskwaliteit Minpunten Prijsverschil met AirPods Pro 2 is klein …

Prijsverschil met AirPods Pro 2 is klein … … misschien zelfs té klein

… misschien zelfs té klein Stemisolatie werkt nog niet perfect

Twee versies, één vertrouwd design

Laten we beginnen met het opvallendste aan de AirPods 4: er zijn nu dus twee varianten. Aan de buitenkant zie je geen verschil tussen de twee modellen. Beide versies hebben het strakke, minimalistische ontwerp dat we van Apple gewend zijn. Maar schijn bedriegt. De goedkopere versie is een directe opvolger van de AirPods 3, terwijl het duurdere model actieve ruisonderdrukking (ANC) en een draadloze oplaadcase biedt.

Wat bijzonder is aan de AirPods 4 met ANC, is dat ze geen siliconen opzetstukjes hebben zoals de AirPods Pro. Toch doen ze verrassend goed hun werk in het filteren van ongewenste geluiden. Van de herrie in een drukke trein tot het geroezemoes in een open kantoorruimte – de ruisonderdrukking dempt het allemaal, en dat zonder je oren helemaal af te sluiten. Wel mag je geen wonderen verwachten. Luister je geen muziek, dan blijf je horen wat er om je heen gebeurt – al is dat een stuk zachter.

Ruisonderdrukking zonder druk

Nu we het toch over ruisonderdrukking hebben, is het goed om te vermelden dat het ontbreken van siliconen opzetstukjes zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. Als je de AirPods Pro wat benauwd vindt aanvoelen, zijn de AirPods 4 een verademing. Ze zitten lichtjes in je oor, zonder het ‘vacuümgevoel’ van in-ear dopjes.

Toch moet je wel opletten: als je gevoelig bent voor het lichte drukgevoel dat de ANC creëert, merk je dat ook bij deze versie van de AirPods. Maar gelukkig kun je de ruisonderdrukking gewoon uitschakelen wanneer je daar even geen behoefte aan hebt. En dat heeft dan uiteraard weer voordelen voor de batterij.

Batterij: zo lang blijft het feestje doorgaan

Hoe zit het met de batterijduur? Zonder ANC gaan de AirPods 4 zo’n vijf uur mee – vergelijkbaar met hun voorgangers. Maar schakel je ruisonderdrukking in, dan lever je wel wat in op de batterijduur, die met zo’n 20 procent afneemt – blijven vier uur over. Gelukkig biedt de nieuwe, kleinere oplaadcase een flinke extra boost. Met een volledig opgeladen case krijg je dertig uur extra luistertijd. En over die case gesproken: Apple heeft eindelijk afscheid genomen van de Lightning-poort. De AirPods 4 laad je nu op via usb-c. Handig, toch?

De magie van hoofdgebaren

Apple heeft dit jaar ook een heel unieke functie toegevoegd: hoofdgebaren. Stel, je krijgt een telefoontje terwijl je aan het werk bent. In plaats van naar je iPhone te grijpen of hardop ‘nee’ te zeggen, schud je simpelweg met je hoofd om het gesprek te weigeren. Wil je wél opnemen? Dan knik je gewoon ja. Het werkt verrassend intuïtief en voelt bijna als magie. Zelfs de kleinste bewegingen worden geregistreerd, dus je hoeft geen overdreven hoofdbewegingen te maken.

Geluidskwaliteit: klaar om te genieten

Apple zou Apple niet zijn als het niet ook de geluidskwaliteit naar een hoger niveau tilt. De AirPods 4 klinken beter dan ooit, met diepere bassen, helderdere hoge tonen en een uitgebalanceerder middengebied – allemaal in vergelijking met de AirPods 3. De grootste verbetering zit hem in de bas. Die is veel dieper en voller – veel te goed eigenlijk voor oortjes van dit formaat. De AirPods Pro 2 zijn echter nog net wat beter.

Dus of je nu naar je favoriete muziek luistert of een spannende film kijkt, de AirPods 4 leveren altijd een rijk en vol geluid. De H2-chip zorgt ervoor dat je nu ook kunt genieten van 3D-audio, wat vooral bij films en series een indrukwekkende ruimtelijke ervaring geeft. Muziek klinkt dynamischer en omringt je als het ware, wat een bijzonder effect geeft.

Comfort voor elk oor

Apple heeft miljoenen oren geanalyseerd om de perfecte pasvorm te creëren, en dat merk je. De AirPods 4 zitten nóg beter dan hun voorgangers. Ze zijn ontworpen om in vrijwel elk oor comfortabel en stevig te blijven zitten, zonder dat ze te diep in je gehoorgang verdwijnen. Je redacteur van dienst betrapte zichzelf er meerdere keren op dat-ie niet eens doorhad dat hij ze in had – een teken van goed ontwerp.

De AirPods 4 bleven zelfs in deze oren goed zitten.

Stemisolatie: nog even afwachten

De eerder genoemde H2-chip maakt ook stemisolatie mogelijk, een functie die achtergrondgeluiden tijdens telefoongesprekken wegfiltert, zodat de persoon aan de andere kant alleen jouw stem hoort. In theorie klinkt dit geweldig, maar in onze tests waren de resultaten wisselend. Af en toe kwam er nog flink wat omgevingsgeluid door.

Aangezien deze functie op AI draait, kan het zijn dat hij met de tijd beter wordt naarmate hij jouw stem leert kennen. Dit is dus een functie die wellicht nog wat meer tijd nodig heeft om volledig tot zijn recht te komen.

Prijskaartje: is het de moeite waard?

En dan komen we bij de prijs. De basisversie van de AirPods 4 kost zo’n € 149, terwijl de versie met ruisonderdrukking voor € 199 over de toonbank gaat. Dat is een schappelijke prijs voor wat je krijgt. Maar hier komt de crux: voor slechts € 30 meer kun je tegenwoordig al de AirPods Pro 2 krijgen. Deze bieden niet alleen betere ruisonderdrukking, maar ook siliconen opzetstukjes voor extra isolatie en een verbeterde pasvorm voor mensen die van in-ear houden. Bovendien kunnen de AirPods Pro 2, in combinatie met iOS 18, zelfs als gehoorapparaat fungeren – een feature die je niet krijgt bij de AirPods 4.

Conclusie: voor wie zijn de AirPods 4?

De AirPods 4 zijn fantastische oordopjes die qua geluid, pasvorm en gebruiksgemak zeker overtuigen. Vooral de versie met ANC biedt veel waarde, met effectieve ruisonderdrukking zonder in-ear opzetstukjes. Maar het prijsverschil met de AirPods Pro 2 is klein, en die bieden nét dat beetje extra. Als je geen fan bent van siliconen opzetstukjes of een beperkter budget hebt, zijn de AirPods 4 echter een geweldige keuze. Maar als je het beste van het beste wilt en nog wat extra kunt investeren, zijn de Pro’s een betere optie. Met de AirPods 4 heeft Apple dus een sterke nieuwe middenklasse neergezet. Ze zitten comfortabel, klinken fantastisch en hebben toffe nieuwe functies zoals hoofdgebaren. Of je nu kiest voor het basismodel of de versie met ANC, je krijgt altijd indrukwekkende oordopjes.

