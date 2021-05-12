iPhone SE 2020 refurbished prijzen vergelijken

De iPhone SE 2020 is de geüpgrade versie van de iPhone SE uit 2016. Deze betaalbare telefoon van Apple heeft de snelheid van de iPhone 11 (Pro) en is daarmee behoorlijk toekomstbestendig. Om de mobiele telefoon betaalbaar te houden heeft hij echter niet de beste camera en een verouderd design, namelijk die van de iPhone 8. Toch komt deze smartphone ook nu nog goed mee.

Is het slim om de iPhone SE 2020 refurbished te kopen?

Informatie over het toestel en de specs is te vinden op onze devicepagina van de iPhone SE 2020. Al met al is de refurbished iPhone SE 2020 nog steeds een uitstekende smartphone waar je nog jaren mee vooruit kunt. Dat geldt helemaal als je niet persé de beste camera wil. In dat geval raden wij dit toestel zeker aan. Als je hem refurbished koopt, bespaar je bovendien nog op de aanschafkosten en dat is natuurlijk nooit vervelend.

Wat is refurbished precies?

Refurbished betekent ‘opgeknapt’. De smartphone die je koopt heeft dus een vorige eigenaar gehad. Echter is refurbished niet hetzelfde als tweedehands. Voordat jij de iPhone SE 2020 in huis krijgt, wordt de iPhone helemaal nagelopen, schoongemaakt en gerepareerd. Indien nodig krijgt het toestel zelfs nieuwe onderdelen. Daardoor ben jij verzekerd van een goed werkende iPhone die functioneel in topconditie verkeert. Dat is bij tweedehands niet zo.

Aan de buitenkant kan eventueel wel wat aan te merken zijn. Refurbished aanbieders gebruiken vaak condities of gradaties om aan te geven in welke staat de smartphone verkeert. Zo is 3 sterren bijvoorbeeld ‘als nieuw’ en 1 ster ‘zichtbare schade’. Uiteraard betaal je voor een smartphone met krasjes minder dan voor een toestel die er nog piekfijn uitziet. Je bepaalt altijd zelf met welke conditie je genoegen neemt. Hoe het toestel er aan de buitenkant uitziet, heeft echter nooit invloed op de binnenkant. De telefoon is met betrekking tot de hardware en software altijd 100 procent in orde.

Waarom zou je voor refurbished kiezen?

Er zijn verschillende redenen om een refurbished iPhone SE 2020 te kiezen in plaats van een nieuwe. We noemen de belangrijkste hieronder.

Een groot prijsverschil

De belangrijkste reden om voor een refurbished smartphone te kiezen is voor veel mensen het prijsverschil. In onze prijsvergelijker kun je zien dat je met een refurbished iPhone SE 2020 soms wel 100 tot 200 euro kunt besparen ten opzichte van een nieuwe iPhone SE 2020. Dat is een flinke besparing voor een telefoon die ‘aan de binnenkant’ functioneert als nieuw. Bovendien is 2020 nog niet zo lang geleden, dat betekent dat de telefoon nog jaren mee kan en gewoon updates blijft ontvangen.

Refurbished is goed voor het milieu

Alles dat niet wordt weggegooid maar een tweede leven krijgt, is natuurlijk beter voor het milieu. Zo hoeven er geen extra grondstoffen te worden gedelfd, is er minder productie nodig en daarmee minder transport. Als jij een refurbished telefoon koopt, kun je je goed voelen over het feit dat je een extra steentje bijdraagt aan een groene economie.

Is de refurbished iPhone SE 2020 toekomstbestendig?

De refurbished iPhone SE 2020 heeft dezelfde chipset als de iPhone 11 is daarmee een zeer krachtige telefoon. Bovendien krijgen Apple-producten nog jaren in de toekomst software-updates. Over de toekomstbestendigheid van de software hoef jij je dus geen zorgen te maken.

Uiteraard heeft de refurbished iPhone SE 2020 niet het nieuwste design, de beste camera’s en de laatste technische snufjes zoals gezichtsherkenning. Daarvoor zul je toch een high end toestel moeten kopen, maar daarvoor betaal je ook de high end prijs. Voor een beter betaalbare telefoon zit je met de SE 2020 echter helemaal goed. Bovendien is het een fantastische upgrade voor mensen die nu een iPhone 8 hebben, maar niet te veel geld willen uitgeven aan een betere telefoon.

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