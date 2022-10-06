iPhone 14 los toestel kopen & vergelijken

7.0
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 14
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  • 7 prijzen van 4 shops
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  • Laagste prijs € 609,00 bij Mobiel.nl
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 14 los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 is verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, middernacht en sterrenlicht. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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7 resultaten vanaf € 609,00
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NieuwRefurbished vanaf € 289,00
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB5G
€ 609,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
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9
Mobiel.nl
1d
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB5G
€ 622,28
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
1d
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB5G
€ 632,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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Tip: Een Apple iPhone 14 met abonnement is tot € 213,00 goedkoper dan een los toestel met sim-only
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB5G
€ 697,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB5G
€ 697,00
2 jaar garantie
Mobiel.nl
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9
Mobiel.nl
1d
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
256 GB5G
€ 719,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
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1d
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
512 GB5G
€ 774,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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Als je een nieuwe telefoon wilt kopen, is het altijd goed om even de prijsvergelijker te gebruiken. Op die manier weet je zeker dat je altijd gebruik maakt van de beste prijzen van dit moment. De iPhone 14 is natuurlijk de opvolger van de populaire iPhone 13 en is weer een beetje beter. Zo is de camera iets verbeterd, is hij sneller geworden en voorzien van nieuwe functies.

iPhone 14 bestellen: voor wie is het toestel geschikt?

Het is Apple’s instapmodel en daarmee voor iedereen toegankelijk. De verschillen met zijn voorgangers worden wel steeds kleiner.

Wanneer je nu namelijk al een iPhone 12 of nieuwer hebt, is overstappen niet per se noodzakelijk. iPhones gaan bijzonder lang mee en krijgen erg lang software updates. Je kunt dus nog even vooruit. Uiteraard zal de nieuwe telefoon weer een stukje beter en sneller zijn, maar omdat Apple producten wat duurder zijn dan gemiddelde smartphones moet je overwegen of een kleine verbetering de aanschafprijs wel waard is. 

Kan de iPhone 14 prijs per aanbieder veel verschillen?

Absoluut, en vaak ook nog met een behoorlijk bedrag. Het verschil is niet altijd heel groot en zeker wanneer de smartphone net uitgebracht is, liggen alle verkoopprijzen dicht bij elkaar.

Dat verandert wanneer de nieuwe iPhone al een tijdje verkrijgbaar is. Na verloop van tijd zakken de prijzen uiteraard, maar de winkeliers bepalen zelf met hoeveel. Je krijgt dan dus verschillende prijzen per aanbieder. De prijzen kunnen behoorlijk uit elkaar lopen terwijl aan het product zelf natuurlijk niets verandert. Je kunt dan behoorlijk besparen door voordat je een iPhone koopt even goed rond te kijken. Probeer daarom altijd via onze prijsvergelijker de beste prijs te vinden.

Zo werkt de iPhone 14 los toestel prijsvergelijker

Onze prijsvergelijker sorteert de aanbiedingen van laag naar hoog. Dat betekent dat de beste prijs altijd bovenaan staat. Dit maakt het makkelijker om de beste aanbieding te vinden.

Door de filteropties te gebruiken, kun je het getoonde aanbod toespitsen op jouw voorkeuren. Je ziet dan alleen de aanbiedingen die ook daadwerkelijk interessant voor jou zijn. Zo kan je eenvoudig filteren op kleur, GB en levertijd.

Klik vervolgens op de beste aanbieding voor jou en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht waar je je iPhone 14 kan bestellen.

Ben je nog niet zeker over de iPhone 14? Hieronder hebben we alle populaire iPhone modellen voor je op een rijtje gezet met de verschillen

Welke iPhone past het best bij jou?

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14

vanaf € 609,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 526,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.7 mm

174 gram

6.1 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3095 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

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