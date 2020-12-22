iPhone 11 refurbished prijzen vergelijken

Een iPhone 11 refurbished wordt steeds aantrekkelijker. De iPhone 11 was de best verkochte smartphone van 2020. Ook nu is de vraag naar het toestel hoog. Apple verkoopt het toestel nog steeds zelf, maar er worden steeds meer refurbished-exemplaren aangeboden door derde partijen. In hoeverre is het prijsverschil de aankoop van een refurbished iPhone 11 waard?

Advies: iPhone 11 refurbished, goed idee of niet?

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished iPhone bestaat dan ook uit zowel gebruikte als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen. Het kan dus zijn dat een refurbished iPhone een aantal krasjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

Om de uiterlijke staat aan te geven, gebruiken verkopers bepaalde condities, ook wel gradaties genoemd. Hoe minder gebruikerssporen de telefoon heeft, hoe duurder het toestel is. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Een telefoon met met wat krasjes is goedkoper dan een piekfijn exemplaar.

1. Prijsverschil

De voornaamste reden om te kiezen voor een refurbished smartphone, is de prijs. Het bedrag dat je kwijt bent is lager dan de nieuwprijs.

Aanbieders hanteren drie condities: zichtbaar gebruikt, licht gebruikt en zo goed als nieuw.

Zichtbaar gebruikt is uiteraard de goedkoopste optie. Dit betekent dat er een aantal krassen en misschien wat kleine deukjes in het toestel zitten.

Wil je een refurbished iPhone 11 die er als nieuw uitziet? Dan wordt het prijsverschil ten opzichte van een volledig nieuwe iPhone 11 kleiner.

2. Is de iPhone 11 toekomstbestendig?

Over de software van de iPhone 11 hoef je je nog lang niet druk te maken. iPhones krijgen doorgaans zo’n vijf jaar lang software-ondersteuning. We verwachten dan ook dat de iPhone 11 minstens tot en met 2025 updates zal ontvangen, als het niet langer is.

Wel een probleem is het gebrek aan 5G. Als je nu een iPhone 11 koopt en deze de komende twee of drie jaar wil houden, kan je al die tijd geen gebruikmaken van het snelst beschikbare internet. Dat is vooral jammer op de langere termijn. In 2022 wordt namelijk de snellere versie van 5G in Nederland uitgerold.

Ook interessant: Uitleg: Waarom de iPhone 11 geen 5G heeft

3. Duurzaamheid

Door een refurbished iPhone te kopen in plaats van een nieuwe, help je het milieu. Ieder jaar neemt het aantal smartphonegebruikers toe en dus ook de productie.

Helaas bevatten iPhones stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Door een iPhone 11 refurbished aan te schaffen, worden ook deze schadelijk materialen hergebruikt. Alle beetjes helpen immers.

Voordelen iPhone 11 Waarom kiezen voor Refurbished? + Razendsnel toestel + Het toestel wordt nauwkeurig gecontroleerd + Goede camera’s + Beeldscherm en behuizing zijn vrij van beschadigingen + Extra veilig door Face ID + Een refurbished toestel is duurzaam + Lange accuduur met snelladen + Je ontvangt jouw toestel met oplader en sim-tool + Nachtmodus en deep Fusion + Bij je aankoop krijg je standaard twee jaar garantie

Alternatieven voor een iPhone 11 refurbished

De varianten: ga voor een variant van de iPhone 11, zoals de refurbished iPhone 11 Pro Max of de refurbished iPhone 11 Pro.

Refurbished iPhone XR: De iPhone XR is de voorganger van de iPhone 11. De twee toestellen lijken op elkaar, maar er zijn wel verschillen. De iPhone XR heeft bijvoorbeeld maar één camera achterop in plaats van twee. Ook de selfiecamera is iets minder goed (7 megapixel tegenover 12 megapixel) en je hebt 1GB werkgeheugen minder (3GB). Daartegenover is het toestel uit 2018 wel een stuk goedkoper, helemaal als je een refurbished iPhone XR aanschaft.

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iPhone 12: De iPhone 12 is een flinke stap vooruit ten opzichte van de iPhone 11. Dé iPhone van 2020 heeft een beter oled-scherm, vernieuwd design en een meer waterdichte behuizing. Ook tof: de iPhone 12 kan met 5G overweg, in tegenstelling tot de iPhone 11. Verder heeft het toestel MagSafe en kun je ‘m in allerlei frisse kleurtjes aanschaffen.

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