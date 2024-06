iPhone 13: goedkoopste van de week (iPhone-deal #25 2024)

Elke week laten we zien welke iPhone de beste koop is. Deze week is de iPhone 13 het goedkoopst. Ontdek hieronder de beste deal voor dit toestel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13: beste deal van de week

Onze goedkoopste iPhone van de week is deze keer de iPhone 13! Bij GSMweb kun je met een onbeperkt abonnement van Odido deze smartphone voor de laagste prijs krijgen. Normaal gesproken kost de iPhone 13 (128 GB) 909 euro, maar dankzij deze aanbieding haal je hem al voor 384 euro in huis! Bovendien geldt: hoe groter het abonnement is dat je selecteert, hoe voordeliger de iPhone wordt.

Belangrijk! Houd er rekening mee dat de prijzen per kleur kunnen verschillen. Let dus goed op welke kleur je kiest. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan krijg je tot 5 euro korting per maand en spaar je voor Odido Extra-punten.

Het toestel in het kort

Specificatie Details Schermgrootte 6,1 inch Schermtype Super Retina (XDR) Verversingssnelheid 60 Hz Always-on display Nee Toetsenbordtype Touchscreen Chipset Apple A15 CPU-kernen Hexacore Werkgeheugen 4 GB

De iPhone 13 heeft een 6,1-inch Super Retina Display en een verkleinde notch. Dankzij de energiezuinige A15 Bionic-chip gaat de batterij gemiddeld 2,5 uur langer mee dan die van de iPhone 12.

Aan de achterkant van het toestel bevinden zich een ultragroothoeklens en de hoofdcamera. Aan de voorkant vind je de frontcamera inclusief Face ID, waarmee je jouw iPhone gemakkelijk kunt ontgrendelen. De iPhone 13 ondersteunt draadloos opladen en heeft MagSafe-functionaliteit. Zo heb je geen last meer van kabeltjes die in de knoop zitten.

Bij aanschaf van de iPhone 13 kun je kiezen uit opslagcapaciteiten van 128 GB, 256 GB of 512 GB, met standaard 4 GB werkgeheugen. Ben je toe aan een andere kleur dan het gebruikelijke zwart of wit? Dan heb je geluk! De iPhone 13 is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren: zwart, zilver, roze, rood en groen. Was je net te laat met de deal of heb je liever een los toestel? In de onderstaande prijsvergelijker staan de beste deals voor de iPhone 13.