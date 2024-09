iPhone 16 Pro (Max) review: de beste iPhone, maar echte vernieuwing blijft uit

De iPhone 16 Pro (Max) is Apple’s eerste iPhone die ingericht is op Apple Intelligence, maar moet het voorlopig zonder de belangrijkste functies doen. Hoe goed is de beste iPhone dan nog? Wij hebben de iPhone 16 Pro (Max) voor je getest in onze review.

iPhone 16 Pro (Max) review

Apple heeft in 2024 opnieuw vier iPhones aangekondigd. De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn Apple’s eerste toestellen die volledig zijn ingericht op Apple Intelligence. Het is daarom geen verrassing dat alle iPhones van dit jaar ondersteuning hebben voor de nieuwe AI-functies, maar voorlopig moeten we het zonder die features doen. Apple Intelligence komt pas (veel) later beschikbaar in Nederland en waarschijnlijk nog later in het Nederlands.

Dat betekent dat de iPhone 16 voor nu veel belangrijke functies mist, terwijl de komst van Apple Intelligence juist hét voordeel is van de nieuwe iPhone. In de hardware zien we een aantal kleine aanpassingen. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max heeft Apple de A18 Pro-chip en de cameraregelaar geïntroduceerd. Bovendien is de behuizing aangepast en zien we een verbeterde ultragroothoekcamera. Maken deze verbeteringen de iPhone 16 Pro (Max) het waard om over te stappen? In deze review lees je onze ervaringen met de iPhone 16 Pro (Max).

iPhone 16 Pro in Naturel titanium.

Design: verfijnde versie van de titanium behuizing

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max waren de eerste iPhones met een titanium behuizing. Apple heeft bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max opnieuw gekozen voor titanium randen, maar met een andere afwerking. Dit jaar hebben de Pro-modellen een gepolijste afwerking, waardoor het titanium veel meer glanst. Naar onze mening een voordeel, deze afwerking oogt net wat mooier dan het geborstelde titanium van vorig jaar.

De kleuren bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn weinig opvallend. Het valt misschien meer op dat Apple vrijwel geen aanpassingen heeft gemaakt bij de kleuren van de Pro-modellen. We zien alleen de nieuwe uitvoering in Desert titanium, die het meest weg heeft van een gouden kleur. Een welkome verandering wat ons betreft, want het is een mooie toevoeging aan de bestaande kleuren. De andere kleuren (Naturel, Zwart en Grijs titanium) kennen we al van de iPhone 15 Pro (Max), maar zijn niet erg spannend.

Groter, maar niet veel zwaarder

Daarnaast zijn de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max een slag groter dan de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Het gaat om kleine verschillen, die we bijna niet merkten bij het vasthouden van de toestellen. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm (6,1 inch bij de iPhone 15 Pro), bij de iPhone 16 Pro Max is dat 6,9 inch (6,7 inch bij de iPhone 15 Pro Max). Aan het (iets) grotere scherm wen je vrijwel direct. Helaas zorgt het nieuwe schermformaat wel voor zwarte randen om het beeld bij het bekijken van video’s. De dunnere schermranden vallen hierdoor in het niet.

Het is je persoonlijke voorkeur of dit grotere scherm een plus- of een minpunt is. Als je een liefhebber bent van kleinere telefoons zal dit geen positieve verandering zijn. Toch zijn we van mening dat de aanpassing zo klein is, dat je eigenlijk weinig verschil merkt met het model van vorig jaar. Vooral bij de iPhone 16 Pro is het iets grotere scherm een voordeel, want zo heb je de perfecte tussenmaat tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus of de iPhone 16 Pro Max.

Het gewicht van het grotere toestel is gelukkig niet storend, de iPhone 16 Pro is slechts tien gram zwaarder dan de iPhone 15 Pro. Dat is te verwaarlozen in het dagelijks leven. We merkten niet dat we een grotere of zwaardere iPhone vasthielden, zeker door de telefooncase die om het toestel zat. Het nieuwe formaat is zo een goede optie voor gebruikers die de normale iPhone 16 nét te klein vinden.

Nieuwe cameraregelaar

Nieuw bij de iPhone 16 dit jaar is de cameraregelaar. Zowel de iPhone 16 (Plus) als de iPhone 16 Pro (Max) beschikt over de nieuwe knop. Met de cameraregelaar heb je vrijwel alle camerafuncties binnen handbereik. Door één keer lang op de knop te drukken open je de Camera-app, bij nog een klik maak je een foto of video. Druk je één of twee keer zachtjes op de regelaar? Dan krijg je filters en effecten te zien voor de camera.

Bij het testen van de iPhone 16 Pro merkten we dat vooral het zachtjes indrukken van de knop snel misging. Het is even zoeken naar de juiste bediening, maar die kregen we door naarmate we de knop meer gebruikten. Juist dat is het probleem met de cameraregelaar, want hoe vaak maak je eigenlijk een foto of video? Wij merkten dat we in het dagelijks leven niet dusdanig vaak foto’s of video’s maken om er een speciale knop voor te gebruiken of nodig te hebben.

De cameraregelaar is naar onze mening een leuke toevoeging, die vooral handig is als je bijvoorbeeld op vakantie bent en geregeld foto’s of video’s maakt. Toch heeft de regelaar potentie door er andere apps aan te koppelen. Het is nu al mogelijk om Snapchat te verbinden met de cameraregelaar, een app die sommige gebruikers vaker openen dan de Camera-app. We hopen dat Apple in de toekomst meer (camera-)apps koppelt aan de cameraregelaar.

Helaas is de plaatsing van de cameraregelaar bij de iPhone 16 Pro (Max) niet heel comfortabel. Apple heeft een middenweg gekozen bij het plaatsen van de knop, want je kunt de regelaar nu gebruiken als je de iPhone zowel verticaal of horizontaal gebruikt. Eén van de twee was waarschijnlijk beter geweest, want we vinden dat beide opties nu niet heel prettig aanvoelen. In de verticale richting zit de cameraregelaar net te laag, in landschapsmodus komt je vinger er net niet aan. Dat is jammer, zeker voor mensen met kleinere handen.

Verbeterde ultragroothoekcamera én microfoon

Apple heeft niet alleen de cameraregelaar geïntroduceerd, ook de camera zelf is beter geworden. Een belangrijke verandering bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we terug bij de ultragroothoekcamera. Dit is voor het eerst een 48-megapixelcamera, tegenover 12 megapixel bij eerdere iPhones. Dat verschil zagen we zeker, want bij macrofoto’s zie je nu veel meer details. Waar de macrolens eerder vager kon zijn als je bij de foto inzoomde, is dat bij de iPhone 16 Pro absoluut niet meer het geval.

Ook een leuke toevoeging: de iPhone 16 Pro (Max) heeft meer audiofuncties. Je kunt met Audiomix het geluid in je video aanpassen, zodat je minder achtergrondgeluid hoort. Naar onze mening een erg fijne functie, want je bent je vaak niet bewust van (storend) omgevingsgeluid als je een video maakt. Met Audiomix kun je achteraf toch het geluid bewerken, zonder een aparte app te installeren. Daardoor zijn stemmen bijvoorbeeld beter hoorbaar in je filmpje. Wij gebruikten de feature regelmatig, waardoor de Audiomix echt van toegevoegde waarde is.

Tetraprismalens is een blijvertje

Naast de verbeterde ultragroothoekcamera zien we eigenlijk geen veranderingen bij de camera van de iPhone 16 Pro Max. Dat geldt niet voor de iPhone 16 Pro, want de ‘kleine’ Pro beschikt dit jaar voor het eerst over de tetraprismalens. Deze zagen we eerder bij de iPhone 15 Pro Max en zorgt ervoor dat je veel verder in kunt zoomen met de telefoon. Zowel met de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max kun je tot 5x optisch inzoomen.

Wij zijn erg te spreken over deze camera, de zoomfunctie werkt enorm goed. Het is daarom een groot voordeel dat de tetraprismalens nu ook beschikbaar is bij de iPhone 16 Pro. De Pro en de Pro Max hebben nu precies dezelfde camerafuncties, waardoor je dus niet meer de grotere iPhone hoeft te kopen voor de betere zoomlens. Zeker met de verbeterde ultragroothoeklens kom je bij de camera van de iPhone 16 Pro (Max) niks tekort. Het is zonder twijfel de iPhone met de beste camera.

Langere accuduur

Misschien wel de verbetering waar we het meest op zaten te wachten is de langere accuduur bij de iPhone 16 Pro (Max). Met de iPhone 16 Pro doe je tot 27 uur bij het afspelen van video’s, de iPhone 16 Pro Max gaat 33 uur mee. Dat is een flinke sprong in vergelijking met de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, die beide vier uur minder lang doen met de accu. Wij zijn erg tevreden met deze verandering.

Bij de iPhone 16 Pro en zeker de iPhone 16 Pro Max hoef je je geen zorgen te maken over een lege accu midden op de dag. De iPhone 16 Pro houdt het doorgaans de hele dag vol, maar dat is wel afhankelijk van de taken die je uitvoert op het toestel. We merkten dat de accu er snel doorheen gaat tijdens een lange treinreis, waarbij we vooral video’s keken via mobiele data. Bij de iPhone 16 Pro Max hadden we helemaal geen problemen met de accu, die gaat moeiteloos een dag mee.

We zijn erg enthousiast over deze verbetering, want de accu van de iPhone 15 Pro liet nog te wensen over. Voor een toestel met deze startprijs (€ 1.229,- bij de iPhone 16 Pro, € 1.479,- voor de iPhone 16 Pro Max) mag je verwachten dat de telefoon probleemloos de hele dag meegaat. Dat is Apple met de iPhone 16 Pro (Max) naar onze menig eindelijk gelukt. Tussendoor opladen hoeft niet meer met deze iPhones, en dat werd ook wel tijd.

A18 Pro-chip

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max draaien op de A18 Pro-chip. Dit is een compleet nieuwe processor, die enorm krachtig is en de zwaarste taken aan kan. In praktijk klopt dat zeker, de iPhone 16 Pro (Max) werkt soepel en hapert geen moment. Ook bij het draaien van meerdere apps op hetzelfde moment heeft de telefoon geen moeite met het uitvoeren van taken.

Toch is dit niet verrassend, want dit was ook het geval bij de iPhone 15 Pro (Max) met de A17 Pro-chip. De kwaliteit van de nieuwe A18 Pro-chip wordt vermoedelijk pas écht duidelijk als Apple Intelligence beschikbaar is. Met 8 GB aan werkgeheugen en de A18 Pro-chip moet de iPhone 16 Pro (Max) meerdere functies van Apple Intelligence lokaal zonder moeite kunnen draaien. We verwachten daar geen problemen mee, maar kunnen helaas nog niet aan de slag met alle nieuwe features.

Conclusie

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn prachtige telefoons, maar missen echte vernieuwingen in vergelijking met de iPhone 15 Pro (Max). We zien de iPhone 16 Pro meer als een verfijnde versie van de iPhone 15 Pro, door de (iets) snellere chip en de cameraregelaar. De nieuwe knop is een handige toevoeging, maar brengt vooralsnog geen nieuwe functies naar de telefoon. Bovendien duurt het even voordat je de bediening onder controle hebt, mede door de plaatsing van de cameraregelaar. Bij de camera zelf heeft Apple een welkome verandering doorgevoerd, want de iPhone 16 Pro (Max) beschikt over een 48-megapixel ultragroothoekcamera én groothoekcamera. Foto’s zijn daardoor nog scherper en bevatten meer details. Naar onze mening misschien wel de belangrijkste verbetering, want de camera is zo een stuk beter bij de Pro-modellen. Ook de tetraprismalens bij de iPhone 16 Pro is een mooie toevoeging, zo hoef je geen Pro Max meer te halen voor alle camerafuncties. Al met al is de iPhone 16 Pro (Max) een heel mooi toestel, maar de belangrijkste functies missen nog. Apple Intelligence is niet beschikbaar, waardoor het verschil met de iPhone 15 Pro (Max) erg klein is. Bovendien beschikt de iPhone 16 (Plus) over veel van dezelfde functies, tegen een veel lagere prijs. Voor de iPhone 16 Pro (Max) betaal je op dit moment veel, maar je krijgt er (nog) lang niet alles voor terug. Het is de vraag of de komst van Apple Intelligence dat gaat veranderen.

iPhone 16 Pro (Max) kopen

Heb je nog een oudere iPhone en ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan is de overstap naar de iPhone 16 Pro of iPhone 16 Pro Max het absoluut waard. Je krijgt de iPhone 16 Pro op dit moment voor € 1.229,-, voor een abonnement betaal je maandelijks € 72,50. Wil je de grotere iPhone 16 Pro Max? Dan betaal je € 1.479,- voor het losse toestel en € 72,50 per maand voor een abonnement. Bekijk hier de beste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro Max:

