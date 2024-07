iPhone 11 in prijs verlaagd: hier is-ie het goedkoopst

Is je iPhone aan vervanging toe of loopt je abonnement binnenkort af? De prijs van de iPhone 11 is behoorlijk gedaald. Daarom laat iPhoned zien hoe je de iPhone 11 nu extra goedkoop kunt aanschaffen.

iPhone 11 nu extra goedkoop: is het nog de moeite waard?

De iPhone 11 kwam uit in september 2019, maar ook in 2024 blijft het een uitstekende smartphone. Het toestel is uitgerust met twee camera’s, waaronder een ultragroothoeklens. Dankzij de ‘Nachtmodus’ kun je ook in het donker foto’s maken van verrassend goede kwaliteit. Daarnaast beschikt de iPhone 11 over de A13 Bionic-chip, waardoor hij moeiteloos al je taken aankan.

De iPhone 11 doet niet veel onder voor zijn nieuwere varianten, maar is honderden euro’s goedkoper dan bijvoorbeeld de iPhone 12 en iPhone 13. Daarmee biedt de iPhone 11 een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel de iPhone 11 niet (meer) de krachtigste iPhone op de markt is, komt hij nog steeds dicht in de buurt van de prestaties van de nieuwere modellen voor alle standaardtaken.

Op dit moment kun je de iPhone 11 aanschaffen voor 402 euro, inclusief 64GB aan opslagruimte en in de witte variant. Deze deal vind je bij Mobiel.nl. De oorspronkelijke adviesprijs van de iPhone 11 is 809 euro, en je kunt met deze aanbieding dus maar liefst 407 euro besparen. Wil je een andere kleur? Dan betaal je een paar euro meer.

Aanbiedingen bij providers – iPhone 11 al voor 432 euro

Koop je de iPhone 11 in combinatie met een abonnement? Dan kun je bij providers profiteren van aantrekkelijke toestelkortingen. Deze korting geldt voor de prijs van het toestel en is hetzelfde bij zowel kleine als grote bundels. Ideaal als je niet veel data verbruikt in je bundel.

De iPhone 11 nu extra goedkoop bij Simyo, daar betaal je 432 euro voor de smartphone. Bij Hollandsnieuwe en Vodafone kost de iPhone 11 nu 480 euro, ongeacht welk type abonnement je kiest. Heb je liever KPN? Dan betaal je 504 euro voor het toestel.

Bij alle providers krijg je zes maanden Apple TV+ en drie maanden Apple Music cadeau. Bovendien kun je als bestaande klant van de provider profiteren van nog meer voordelen.

iPhone 11 bij webshops: nu al voor 191 euro

Door je nieuwe iPhone in combinatie met een abonnement aan te schaffen, bespaar je vaak flink op de toestelkosten. Vooral als je veel data en belminuten gebruikt, is het voordelig om dit via een webshop af te sluiten. Hoe groter de bundel, hoe meer voordeel je op het toestel krijgt.

iPhone 11 met Vodafone-abonnement bij Belsimpel – tot 216 euro voordeel

Jouw nieuwe iPhone 11 is nu extra goedkoop met een Vodafone-abonnement. Je bespaart namelijk 211 euro als je hem via Belsimpel aanschaft. Voor het toestel betaal je dan slechts 191 euro. Heb je al internet van Ziggo? Dan profiteer je van nog meer voordelen.

iPhone 11 met KPN-abonnement bij Belsimpel – tot 162 euro voordeel

Met een KPN-abonnement kost de iPhone 11 slechts 240 euro via Belsimpel, wat je een voordeel van 162 euro oplevert. Bovendien krijg je zes maanden gratis Apple TV+ en drie maanden gratis Apple Music. Als bestaande KPN-klant kun je daarnaast genieten van extra kortingen dankzij het Combivoordeel-programma.

iPhone 11 met Odido-abonnement bij Belsimpel – tot 141 euro voordeel

Ook voor de Odido-liefhebbers is er een aantrekkelijke deal voor de iPhone 11. Met een abonnement van deze provider koop je het toestel via Belsimpel voor slechts 261 euro. Heb je al een mobiel abonnement bij Odido Thuis? Dan ontvang je bovendien 2,50 euro korting per maand en 2GB extra data.