Review iPad Air 2025: uitstekende tablet ondanks matige upgrade

Apple onthulde de iPad Air 2024 vorig jaar mei en de iPad Air 2025 al 10 maanden later – in deze review lees je wat we van de nieuwe generatie vinden.

Review iPad Air 2025

Tien maanden is erg kort voor alweer een nieuwe versie van de iPad Air. Toch onthulde Apple op 4 maart al de opvolger van de iPad Air 2024: de iPad Air 2025. Het is dan misschien ook wel logisch dat dit geen enorme upgrade is ten opzichte van de voorganger. Op het eerste gezicht zie je mogelijk zelfs helemaal geen verschillen tussen de beide versies, maar die zijn er natuurlijk wel.

Eerlijk gezegd zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Beide versies zijn verkrijgbaar in twee formaten (11 inch en 13 inch), met dezelfde afmetingen en dezelfde schermen. Dezelfde hoeveelheid opslagruimte en werkgeheugen, dezelfde camera’s en zelfs dezelfde batterij. Die camera en batterij zijn overigens prima, er zijn alleen geen verbeteringen. Maar laten we ons richten op de verschillen. We zetten ze voor je op een rij.

Een M3-chip

We beginnen met het grootste en eerlijk gezegd het enige echte verschil tussen de 2024- en de 2025-versie, en dat is de nieuwe M3-chip. De voorganger draait nog op een M2-chip. De M3-chip is uiteraard sneller en krachtiger, maar de kans dat je daar tijdens dagelijks gebruik iets van merkt, is klein. De M2-chip is namelijk ook een snelle en krachtige processor. Ruim snel genoeg voor huis-tuin-en-keukengebruik. Iedereen die echt een snellere processor nodig heeft, kiest waarschijnlijk voor een iPad Pro waar een M4-chip in zit. Daarom is de upgrade van de iPad Air naar een M3 op zijn minst opmerkelijk te noemen.

De nieuwe chip zorgt overigens ook voor betere graphics, want hij ondersteunt ray tracing met hardware-acceleratie. In de praktijk betekent dit dat vooral de belichting in games er hierdoor realistischer uitziet. Een echt schokkende verbetering is het echter niet. We vinden het bovendien jammer dat Apple voor de M3-chip heeft gekozen, terwijl de M4-chip al is uitgebracht. Helemaal up-to-date is de iPad Air dus niet.

Een nieuw ontworpen Magic Keyboard

Apple heeft wel het Magic Keyboard voor de iPad Air vernieuwd met een groter trackpad en een rij functietoetsen. Net als de voorgaande modellen klik je het nieuwe Magic Keyboard gemakkelijk magnetisch vast aan de iPad Air. Het nieuwe toetsenbord is echter niet exclusief voor de iPad Air 2025, want alle voorgaande modellen vanaf de iPad Air 2020 worden ondersteund.

Je kunt overigens ook de nieuwste Pencil Pro gebruiken op de iPad Air 2025, maar ook dat kan op de iPad Air 2024. Daar hoef je de nieuwste versie dus ook niet voor aan te schaffen. De Apple Pencil Pro werkt uitstekend, zeker als je regelmatig tekent op de tablet.

Verder geen noemenswaardige vernieuwingen

De iPad Air 2025 heeft verder geen echte verbeteringen ten opzichte van de 2024-versie. Overstappen vanaf de iPad Air 2024 is dan ook niet de moeite waard. Heb je een oudere iPad Air, dan is overstappen wel een goed idee. Of je dan voor een iPad Air 2024 of een iPad Air 2025 kiest, maakt dan niet eens zoveel uit. Ook qua prijs is het verschil niet groot. De iPad Air 2024 koop je vanaf € 639,-, de iPad Air 2025 is verkrijgbaar vanaf € 649,-. Door dit kleine prijsverschil raden we de nieuwste uitvoering aan.

Conclusie: iPad Air 2025

Laten we duidelijk zijn: de iPad Air 2025 is zonder meer een uitstekende tablet! Maar dat is zijn voorganger ook. De enige echte verbetering is de M3-chip en die voelt eigenlijk een beetje overbodig. Wij hadden bijvoorbeeld liever een verbeterd scherm gezien, het liefst met ProMotion en Face ID. Dankzij de M3-chip is de iPad Air 2025 zonder meer ietsje beter dan zijn voorganger (daarom scoort hij ook een half puntje hoger), maar tegelijkertijd is er absoluut geen reden om over te stappen.

iPad Air 2025 kopen?

Ben je van plan om de iPad Air 2025 aan te schaffen, houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten. Je weet dan zeker dat je niet teveel betaalt!

