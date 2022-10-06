iPhone 14 abonnementen vergelijken

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Apple iPhone 14
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Ontdek welk Apple iPhone 14 abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone 14 met abonnement vanaf € 5,00 per maand met € 519,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Apple iPhone 14 abonnement dat bij jou past.
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10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 600,00
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Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
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€ 75,00
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183 resultaten vanaf € 5,00
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Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 519,00
Gemiddeld p/m: € 26,82
€ 103,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,75 p/m
Eenmalig toestel: € 519,00
Gemiddeld p/m: € 27,57
€ 103,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
45 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 6,25 p/m
Eenmalig toestel: € 519,00
Gemiddeld p/m: € 28,07
€ 103,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig toestel: € 508,00
Gemiddeld p/m: € 28,52
€ 189,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
55 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 6,75 p/m
Eenmalig toestel: € 519,00
Gemiddeld p/m: € 28,57
€ 103,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
200 min
10 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 4,25 p/m
Eenmalig toestel: € 580,00
Gemiddeld p/m: € 28,61
€ 42,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig toestel: € 517,00
Gemiddeld p/m: € 28,75
€ 180,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig toestel: € 514,00
Gemiddeld p/m: € 28,76
€ 108,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
128 GB/5G
400 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
1d
Simyo
€ 28,00 p/m
Eenmalig toestel: € 19,00
Gemiddeld p/m: € 28,99
€ 123,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 571,00
Gemiddeld p/m: € 28,99
€ 51,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,65 p/m
Eenmalig toestel: € 508,00
Gemiddeld p/m: € 29,02
€ 189,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone 14
Zonder BKR
Apple iPhone 14
128 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 4,75 p/m
Eenmalig toestel: € 580,00
Gemiddeld p/m: € 29,11
€ 42,28 toestelvoordeel
Bekijk bij Mobiel.nl

verschillen.

Welke iPhone past het best bij jou?

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14

vanaf € 609,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.8 mm

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3279 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 526,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.7 mm

174 gram

6.1 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3095 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

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