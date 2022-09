iPhone 14 abonnementen vergelijken

De iPhone 14 met abonnement afsluiten

We zijn bezig om alle prijsdata te verzamelen en onze vergelijkers zo snel mogelijk live te krijgen zodat jij alle prijzen kan vergelijken en de beste deal kan scoren. Als de vergelijker nog niet live is, kan je via onderstaand links je nieuwe iPhone pre-orderen bij jou provider of favoriete shop.

De iPhone 14 met abonnement is Apple’s instap-smartphone van 2022. Hij is weer een beetje beter dan de iPhone 13 van vorig jaar. De prijs is van een aantal factoren afhankelijk, maar met onze prijsvergelijker vind je heel eenvoudig de beste deal.

Voor wie is de iPhone 14 met abonnement geschikt?

De iPhone is al jaren één van de beste smartphones op de markt. Mensen die hun iphone nu geweldig vinden, vinden de nieuwe iPhone 14 met abonnement ook geweldig. Hij is wederom van hoge kwaliteit en voelt vertrouwd aan. Hij is daarom aan vrijwel iedereen aan te bevelen. Uiteraard zijn Apple producten wat duurder dan de meeste andere merken, dus je moet ook bereid zijn om te betalen.

De voordelen van een iPhone 14

Wanneer je een iPhone 14 met abonnement koopt, geniet je natuurlijk van de voordelen die daarbij horen. Hieronder staan daarom enkele voor- en nadelen naast elkaar. Op die manier kun je goed zien of het bij je past.

Voordelen van een iPhone 14 met abonnement + De nieuwste technologie met de beste specs. + Verkrijgbaar in meerdere kleuren. + Een betere camera voor mooiere foto’s. + Krijgt jarenlang software updates en beveiligingspatches. + Je betaalt niet in één keer het hele bedrag. + Beste provider eenvoudig gevonden in onze prijsvergelijker. + Supersnel internet met 5G. + Geweldig OLED-scherm brengt de content tot leven. + Vaak een betere prijs voor het toestel. Nadelen van een iPhone 14 met abonnement – Bij een nieuwe telefoon kun je nog geen gebruik maken van aanbiedingen, iedereen hanteert nog de adviesprijs. – Tenzij je een grotere aanbetaling doet op je toestel, krijg je te maken met een BKR-registratie. – Een abonnement duurt meestal 1 à 2 jaar. In die tijd switch je meestal niet van provider. Daardoor heb je iets minder vrijheid.

Ga je voor een iPhone 14 met abonnement of voor een los toestel?

Een iPhone 14 met abonnement is natuurlijk het fijnst omdat je gewoon een vast bedrag per maand betaalt voor je verbruik. Daardoor weet je waar je aan toe bent. Een ander voordeel is dat je niet direct een groot bedrag hoeft af te tikken voor je aankoop. Daardoor houd je nu meer geld over voor andere leuke dingen.

Doordat je je smartphone afbetaalt in maandelijkse termijnen, heb je feitelijk een lening. Wanneer die lening hoger is dan 250 euro, krijg je daar automatisch een BKR-registratie bij. Daar moet je mee opletten als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan een stuk minder lenen.

Dat probleem heb je niet bij een los toestel. Je betaalt dan direct het hele aankoopbedrag en daardoor heb je ook niets om af te lossen. Je moet dan wel genoeg geld op je bankrekening hebben staan om meteen alles te betalen. Gelukkig zijn je maandelijkse kosten daarna wel lager. Voor welke optie je gaat heeft uiteindelijk meer te maken met jouw voorkeuren.

Bij welke providers kun je terecht?

De iPhone 14 met abonnement is verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse providers. Denk aan KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone maar ook een aantal kleinere zoals bij Budget Mobiel en Lebara.

Wat een iPhone 14 met abonnement precies gaat kosten is niet duidelijk te zeggen omdat dit van teveel zaken afhankelijk is. Denk aan het aantal MB’s, belminuten, etc. Maar ook van specifieke kortingen, aanbieders en zelfs de opslagcapaciteit van het toestel zelf.

Om de beste prijs te vinden gebruik je daarom onze prijsvergelijker op deze pagina. Op die manier zie je hoeveel je betaalt in jouw specifieke situatie.

Welke providers hebben leuke acties lopen?

Bij verschillende providers lopen verschillende acties om je aanschaf wat aantrekkelijker te maken. Heb je bijvoorbeeld ook al thuisinternet van T-mobile? Dan krijg je tot 10 euro korting op je mobiele abonnement per maand. Dat is dus helemaal niet gek.

Er zijn tal van andere voordelen te vinden. Bij KPN krijg je bijvoorbeeld 5 euro korting op een entertainmentpakket of kun je gratis onderling MB’s delen.

In de prijsvergelijker kun je daarom filteren op “combinatievoordeel”. Je klikt gemakkelijk de provider aan bij wie je al klant bent om gebruik te maken van het combinatie voordeel. Zit je dus al bij KPN voor je tv, vaste telefonie of een tweede mobiel abonnement? Kies dan ook voor KPN voor je nieuwe abonnement.

Zoals je aan de filteropties kunt zien, heeft vrijwel elke provider wel een aantrekkelijke actie. Kies dus de provider bij wie jij al klant bent om het meeste voordeel te pakken.

Hier moet je op letten bij een iPhone 14 met abonnement

Een abonnement bevat verschillende aspecten die per gebruiker anders zijn. Hieronder vind je daarom een lijst met aandachtspunten, zodat jij het beste abonnement voor jou pakt.

Mobiele internet MB’s . Wanneer je graag van mobiel internet gebruik wil maken is het handig om te weten hoeveel MB’s je nodig hebt. Als je nu een iPhone 14 met een nieuw abonnement afsluit, moet je dus even checken wat je huidige verbruik is. Je hebt dan een goede richtlijn.

. Wanneer je graag van mobiel internet gebruik wil maken is het handig om te weten hoeveel MB’s je nodig hebt. Als je nu een iPhone 14 met een nieuw abonnement afsluit, moet je dus even checken wat je huidige verbruik is. Je hebt dan een goede richtlijn. Is 5G voor mij noodzakelijk? Dit hangt een beetje af van het type gebruiker dat je bent. Op dit moment is 5G nog niet van toegevoegde waarde, omdat de echt snellere frequentiebanden nog niet online zijn. Dat gebeurt pas eind 2022 of zelfs pas 2023. Vanaf dan is 5G tussen de 10 en 100 keer sneller dan 4G. Ook op drukke plekken blijf je dan makkelijker bereikbaar. Denk aan stadions en festivals. Als je elk jaar een nieuwe iPhone koopt of van abonnement wisselt, kun je overwegen om 5G nu nog even te laten zitten. ALs je van plan bent om wat langer met je telefoon te doen, dan is het zeker het overwegen waard.

Dit hangt een beetje af van het type gebruiker dat je bent. Op dit moment is 5G nog niet van toegevoegde waarde, omdat de echt snellere frequentiebanden nog niet online zijn. Dat gebeurt pas eind 2022 of zelfs pas 2023. Vanaf dan is 5G tussen de 10 en 100 keer sneller dan 4G. Ook op drukke plekken blijf je dan makkelijker bereikbaar. Denk aan stadions en festivals. Als je elk jaar een nieuwe iPhone koopt of van abonnement wisselt, kun je overwegen om 5G nu nog even te laten zitten. ALs je van plan bent om wat langer met je telefoon te doen, dan is het zeker het overwegen waard. Hoe lang moet mijn abonnement duren? De meeste abonnementen hebben een looptijd van 1 of 2 jaar. Er zijn een paar verschillen, buiten de looptijd om. Zo betaal je bij een abonnement van 1 jaar een hoger maandbedrag. Er is immers minder tijd om het toestel volledig af te lossen. Wel heb je dan meer vrijheid, je kunt immers na 1 jaar al overstappen naar een uitgebreider of juist voordeliger abonnement.

De meeste abonnementen hebben een looptijd van 1 of 2 jaar. Er zijn een paar verschillen, buiten de looptijd om. Zo betaal je bij een abonnement van 1 jaar een hoger maandbedrag. Er is immers minder tijd om het toestel volledig af te lossen. Wel heb je dan meer vrijheid, je kunt immers na 1 jaar al overstappen naar een uitgebreider of juist voordeliger abonnement. Bestaande klant korting . Hierboven hebben we al geschreven over leuke acties van providers om extra korting te kunnen pakken. Houd dit dus zeker in je achterhoofd bij het kiezen van een abonnement.

. Hierboven hebben we al geschreven over leuke acties van providers om extra korting te kunnen pakken. Houd dit dus zeker in je achterhoofd bij het kiezen van een abonnement. De levertijd. Zorg dat je op tijd jouw toestel reserveert, er is aan het begin vaak maar een beperkte oplage aanwezig. Zodra de verkoop is gestart, kunnen de levertijden dus snel oplopen. In de abonnementenvergelijker staat de levertijd altijd weergegeven. Wil jij je iPhone 14 met abonnement snel in huis? Dan helpt het om vroeg te bestellen.

Zo vind jij de beste prijs

De beste prijs vinden in onze prijsvergelijker is heel eenvoudig. De goedkoopste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Je moet wel opletten dat dit dan ook altijd de minst uitgebreide abonnementen en toestellen zijn.

Door de filteropties te gebruiken kun je instellen hoeveel MB’s, belminuten en welke verschillende toestel aspecten je wil. Daardoor wordt het makkelijk om het aanbod te vinden waar je naar op zoek bent.

Klik vervolgens op de beste deal en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je dan je nieuwe iPhone 14 zoals normaal.