Pre order de iPhone 13

Het is eindelijk zo ver: de iPhone 13 is nu te pre orderen bij alle bekende aanbieders in Nederland. Kijk snel of jouw favoriete aanbieder al in onze prijsvergelijker staat. Kun je hem nog niet vinden? Klik dan door op één van de onderstaande links en pre order jouw iPhone 13 vandaag!

De iPhone 13 is Apples nieuwste instapmodel voor 2021. Zoals met alle telefoons is het altijd goed om te kijken waar je de beste (abonnements)prijs kunt vinden, want daar kan per aanbieder nog wel eens verschil in zitten. Gelukkig kun je op deze pagina vinden waar je het voordeligst een iPhone 13 met abonnement aanschaft.

Waar moet ik op letten bij een iPhone 13 met abonnement

Als je een iPhone 13 met abonnement aanschaft, ga je eigenlijk een lening aan. Naast je abonnementskosten los je ook elke maand een gedeelte van de lening af. Aan het einde van de looptijd heb je dan (vaak) ook je mobiele telefoon afbetaald en mag je het toestel houden. Echter, wanneer je de waarde van het toestel boven de 250 euro is, krijg je een BKR-registratie. Dat is dus ook het geval bij de iPhone 13.

Een BKR-registratie is geen ramp, maar is wel vervelend als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Je kunt dit voorkomen door een bepaald bedrag bij te betalen, zodat je onder de grens van 250 euro komt. Je maandelijkse kosten zijn dan ook lager. Uiteraard kun je ook voor een los toestel gaan en deze eventueel combineren met een sim only-abonnement. Je hebt dan helemaal niet te maken met leningen en dus ook niet met BKR-registraties.

Bij welke providers kan ik voor de iPhone 13 terecht?

Je kunt voor de iPhone 13 terecht bij alle bekende Nederlandse providers. Denk aan Tele2, KPN, T-mobile, Vodafone, etc.

Is de iPhone 13 toekomstbestendig?

Uiteraard! Apple heeft een uitzonderlijk goed updatebeleid waarbij toestellen nog een lange tijd software updates ontvangen. Bovendien is de iPhone 13 pas in 2021 op de Nederlandse markt gekomen en is daarom voorzien van moderne hardware en software. Als je een iPhone 13 met abonnement neemt, kun je dus zeker even vooruit.

Voor wie is de iPhone 13 met abonnement geschikt?

De iPhone 13 is eigenlijk voor vrijwel iedereen geschikt, van een jonge tiener tot aan opa en oma. Het is een goede, moderne smartphone die dankzij de slimme software van Apple eenvoudig te gebruiken is. Als je nu al een iPhone 12 of iPhone 11 hebt, is het voor de meeste mensen niet nodig om direct een nieuwe telefoon te kopen. Hoewel de nieuwe A15 Bionic chip wel een stuk sneller is. Je weet van jezelf of je de extra rekenkracht nodig hebt of niet.

Maar heb je de iPhone 8, X of XS, dan is dit een goed moment om het nieuwste model te proberen. Je maakt dan een flinke stap vooruit.

Hoe gebruik ik de vergelijker om de beste aanbieding te vinden?

De beste prijzen staan altijd automatisch bovenaan in onze prijsvergelijker. De prijzen worden bovendien zelf up-to-date gehouden door onze software. Jij ziet dus altijd de meest actuele prijzen. Met de filteropties zorg je ervoor dat je precies de iPhone en het abonnement vindt dat je zoekt.

Denk aan aantal GB opslag, kleur van het toestel, welke provider, etc. Zodra je de beste deal gevonden hebt, klik je door naar de website van de aanbieder. Je kunt daar je bestelling afronden.