Apple AirPods Pro 2 kopen? Hier zijn ze het goedkoopst

9.0
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Apple AirPods Pro 2
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  • 4 prijzen van 3 shops
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  • Laagste prijs € 85,99 bij reBuy
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Apple AirPods Pro 2. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple AirPods Pro 2 het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Apple AirPods Pro 2 deal.
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4 resultaten vanaf € 85,99
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Apple AirPods Pro 2
Refurbished
Apple AirPods Pro 2
Noise cancelling
€ 85,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple AirPods Pro 2
Refurbished
Apple AirPods Pro 2
Noise cancelling
€ 87,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple AirPods Pro 2
Apple AirPods Pro 2
Noise cancelling
€ 229,00
2 jaar garantie
Expert
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9
Expert
2d
Apple AirPods Pro 2
Apple AirPods Pro 2
Noise cancelling
€ 233,00
2 jaar garantie
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5
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1d

Wil jij de AirPods Pro 2 kopen? Gebruik dan zeker eerst onze prijsvergelijker om de beste deal van dit moment te vinden. Deze draadloze oordopjes van Apple zijn gepresenteerd in september 2022 en de natuurlijk opvolger van de eerste Airpods Pro.

Apple heeft de AirPods Pro 2 een nieuwe update gegeven waarbij de case is voorzien van USB-C. Verder is er niks veranderd.

Voor wie is de Apple AirPods Pro 2 kopen het meest geschikt?

De Airpods Pro 2 kopen is voor Apple-gebruikers die oordopjes van hoge kwaliteit zoeken. Je krijgt ruisonderdrukking, een nieuw design en meer. De prijs is wat hoger, maar daar krijg je dus ook veel voor terug. 

Jij bent dus iemand die veel waarde hecht aan goede audio kwaliteit, draagcomfort en meer. Bovendien ben je bereid om daarvoor te betalen. 

Waar kun je de Apple AirPods Pro 2 kopen?

De AirPods Pro 2 zijn verkrijgbaar bij alle grote winkels en webshops. In de prijsvergelijker vind je het complete overzicht van alle aanbieders. Met de prijsvergelijker kun je bovendien zien waar ze op dit moment het goedkoopst zijn. De beste prijs vinden, is dus echt een fluitje van een cent.

Hoe werkt de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Het aanbod wordt meerdere keren per dag ververst, zodat je altijd de meest actuele aanbiedingen ziet. Zelfs tijdelijke prijsacties worden op die manier meegepakt. 

Met de filteropties kun je het aanbod nog iets aanscherpen. Je ziet dan alleen nog het exacte aanbod dat het meest aansluit bij jouw voorkeuren. Je kunt onder andere filteren op levertijden en shopervaring. 

Zodra je de beste deal gevonden hebt, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je jouw AirPods Pro 2 zoals normaal. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs gepakt hebt. Wel zo lekker natuurlijk.

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