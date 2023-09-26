Op zoek naar een iPhone 15 met abonnement? Via onze prijsvergelijker kan je alle deals van de Nederlandse providers en grote webshops eenvoudig vergelijken zodat je de beste deal kan scoren. Het toestel zal bij alle providers ongeveer dezelfde prijs hebben, maar met de abonnementen en maandprijzen zullen ze wel concurreren. Het is dus zeer verstandig om abonnementen te gaan vergelijken om de goedkoopste deal te scoren. Let op: opvolgers iPhone 16 en 17 zijn inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de iPhone 15 met abonnement het meest geschikt?

Dit jaar heeft de iPhone 15 een sterke upgrade gekregen. Het verschil met de Pro-variant is kleiner geworden. Hierdoor is de iPhone 15 een stuk interessanter geworden voor vele Apple-liefhebbers. Je gaat voor de nieuwe iPhone 15 omdat hij:

een verbeterde 48-megapixelcamera heeft

super snel is door de de A16 Bionic-chip (dezelfde als de iPhone 14 Pro (Max))

in nieuwe kleuren verkrijgbaar is (Zwart, Geel, Blauw, Groen en Roze)

voorzien is van USB-C

een Dynamic Island heeft net als de Pro-modellen

een langere batterijduur heeft dan de iPhone 14

Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen van de iPhone 15-modellen voor je op een rij gezet:

Ga je voor een iPhone 15 met abonnement of toch liever als los toestel?

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kun en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand? Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kunt dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 gaat omdat je hierbij ieder gewenst sim only abonnement kunt kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

Echter bij de combinatie met een abonnement kun je in de meeste gevallen profiteren van flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Oddido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kun je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen, en loop je geen BKR-registratie op. Check hier alle deals zonder BKR-registratie.

Afhankelijk van je TV- en internetprovider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 abonnement vergelijker kun je checken wat voor jou de beste deal is.

Welke providers bieden de iPhone 15 aan?

De iPhone 15 met abonnement is bij alle grote Nederlandse providers beschikbaar. Dus bij Odido, Vodafone en KPN is de nieuwe iPhone serie te bestellen. Naast de providers zijn de iPhone-modellen ook verkrijgbaar bij Belsimpel, Mobiel.nl en andere resellers. Deze partijen hanteren weer andere prijzen dan de providers, doordat ze de iPhone-modellen combineren met providers waar de iPhone 15-serie zelf niet verkrijgbaar is.

Zo scoor je de goedkoopste iPhone 15 deal met abonnement

In de prijsvergelijker scoor je heel gemakkelijk de beste deals van dit moment. De goedkoopste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Deze abonnementen hebben meestal wel kleinere bundels. Gebruik de filteropties om het aanbod aan te passen op jouw voorkeuren. Belangrijk hierbij is dat je ook je internet- en TV-provider opgeeft bij de filters. Door abonnementen te combineren bij één provider kun je vaak profiteren van korting en leuke andere extra’s. Odido, KPN, Vodafone en Youfone geven combinatievoordeel waarbij je afhankelijk van het abonnement extra korting en data krijgt.

Als je de beste deal gevonden hebt, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar voltooi je vervolgens je bestelling zoals normaal. Veel plezier met je nieuwe iPhone 15 met abonnement!

iPhone 15 met abonnement vergelijken