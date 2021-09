iPhone 13 los toestel kopen: dit zijn de beste prijzen

De iPhone 13 is Apples instapmodel van 2021 en zoals we van Apple gewend zijn, weer een prima smartphone. Op deze pagina vind je de goedkoopste aanbieders. Zo kun je vaak een mooi bedrag besparen, terwijl je toch hetzelfde product krijgt. Op deze pagina vertellen we je over alles waar je op moet letten bij het kopen van een iPhone 13.

Waar moet je op letten als je de iPhone 13 los wilt kopen

Het nadeel van een iPhone 13 los toestel kopen, is natuurlijk dat je het hele bedrag in één keer moet aftikken. Dat kan een flinke deuk in je bankrekening slaan. Het voordeel is dan natuurlijk dat je niet met een BKR-registratie te maken kunt krijgen. Bovendien kun je dan ook je huidige (sim only) abonnement gebruiken.

Daarnaast heb je natuurlijk te maken met verschillende opslagcapaciteiten. Als je weet dat je veel foto’s en filmpjes maakt en veel bestanden downloadt, kies dan voor wat meer GB’s.

Ook is de iPhone 13 in verschillende kleuren beschikbaar, zorg ervoor dat je wel de juiste kleur aanklikt.

Is de iPhone 13 overal beschikbaar?

De iPhone is een erg populair toestel in Nederland. Je kunt er dus vanuit gaan dat je hem bij bijna alle bekende (web)winkels kunt vinden. Houd echter rekening met de levertijd. Aan het begin is er misschien een beperkte voorraad leverbaar. Afhankelijk van het aantal bestellingen dat de winkel binnen heeft, kan jouw levertijd bij de ene winkel langer zijn dan bij de andere.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

iPhones zijn geschikt voor jong en oud en alles daartussen. De iPhone staat natuurlijk bekend als uitstekende telefoon, die voor iedereen wat te bieden heeft. Bovendien maakt de intuïtieve software het gebruik erg gemakkelijk, zelfs voor de mensen die technologisch wat minder adept zijn.

Ben ik met dit toestel klaar voor de toekomst?

Jazeker, Apple heeft een zeer solide updatebeleid waardoor je jaren verder nog steeds software- en beveiligingsupdates krijgt. Bovendien is de iPhone 13 uitgebracht in 2021 en daarmee voorzien van moderne specs. Als je nu een iPhone 13 los toestel koopt, zit je komende tijd goed.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

De goedkoopste prijs staat altijd bovenaan. Dat maakt de zoektocht zo makkelijk mogelijk. De prijzen worden automatisch actueel gehouden: je kijkt dus niet tegen oude promoties of verlopen kortingen aan. Gebruik de filteropties om precies de losse iPhone 13 te vinden die je zoekt. Denk aan de juiste kleur, genoeg opslagcapaciteit, etc. Als je vervolgens op de beste deal doorklikt, kom je op hun website terecht. Je kunt daar je bestelling afronden.

Pre-order de iphone 13 los toestel