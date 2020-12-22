iPhone 11 kopen? Vergelijk alle los toestel prijzen

iPhone 11 los kopen: hier moet je op letten

In de prijsvergelijker vind je op ieder moment van de dag de beste iPhone 11 prijzen. Ieder uur halen we de prijzen van vele online webshops op zodat jij de beste deal kan scoren. Filter op kleur en GB opslag om de juiste uitvoering te selecteren en bekijk waar je hem voor het minste geld kan bestellen. Bij introductie van het toestel waren de adviesprijzen als volgt:

iPhone 11 64GB – 809 euro

iPhone 11 128GB – 859 euro

iPhone 11 256GB – 979 euro

Inmiddels is de iPhone 11 al sterk in prijs gedaald en is hij nog voordeliger refurbished verkrijgbaar. Check de prijsvergelijker voor de meest actuele prijzen en de beste iPhone 11 deals.

iPhone 11 los toestel aanschaffen

Wil je een iPhone kopen dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Houd ten eerste rekening met de garantie. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, dat je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade. En er zijn zelfs shops die 3 jaar garantie geven.

Bepaal hoeveel opslagcapaciteit je nodig hebt. Als je weet dat je veel foto’s en filmpjes maakt en veel bestanden downloadt, kies dan voor wat meer GB’s.

Kooptip: de iPhone 11 in combinatie met een abonnement is echt bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only. Dus ook voor de iPhone 11 is er voordeel te behalen. Hieronder leggen we uit hoe het zit.

iPhone 11 los of toch met abonnement?

Als je de iPhone 11 met abonnement afsluit, krijg je waarschijnlijk een BKR-registratie omdat je een lening aan gaat. Dit kan je voorkomen door het toestel in één keer af te betalen. Eigenlijk koop je het toestel los bij de provider en sluit je dus een sim only abonnement af. In dit geval kan je in de meeste gevallen profiteren van extra toestelkorting.

Natuurlijk kan je de iPhone 11 ook gewoon los kopen met met daarnaast een sim only abonnement dat aan je wensen voldoet. Bij de keuze uit sim only abonnementen heb je een ruimere keuze uit aanbieders dan als je het toestel in combinatie met een abonnement koopt. Mogelijk kan dit je nog wat maandelijkse kosten besparen.

iPhone 11 of toch de iPhone 11 Pro (Max)?

Wil je toch het verbeterde oled-scherm, een driedubbele camera en meer camera functies? Kies dan de iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max. Let op: de iPhone 11 serie heeft geen 5G ondersteuning. Wil je hiervan wel gebruik gaan maken dan adviseren we je om een kijkje te nemen bij de iPhone 12 of iPhone 13. Beide zijn iets duurder, maar wel klaar voor de toekomst.