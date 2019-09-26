iPhone 11 Pro Max refurbished prijzen vergelijken

Een refurbished iPhone 11 Pro Max is net zo goed als een compleet nieuw exemplaar, maar dan stukken goedkoper. Op deze pagina leggen we uit wat een refurbished-telefoon precies is en waarom zo’n toestel misschien wel heel interessant is.

iPhone 11 Pro Max refurbished kopen: slim, of niet?

De iPhone 11 Pro Max is de beste (en grootste) iPhone uit 2019. Het toestel is de opvolger van iPhone XS Max uit 2018 en werd in 2020 op zijn beurt weer opgevolgd door de iPhone 12 Pro Max.

Je kunt de beste iPhone van 2019 niet alleen als los toestel of in combinatie met abonnement kopen, maar ook als refurbished-exemplaar. Daarom praten we je bij over de voor- en nadelen van deze mogelijke keuze.

1. Waarom refurbished goedkoper is

Ga je de iPhone 11 Pro Max refurbished kopen? Dan is je portemonnee je dankbaar. Een refurbished-telefoon is eerder in gebruik geweest en daardoor goedkoper dan een nieuw exemplaar.

Hoeveel geld je precies bespaart, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste hebben winkels onderling verschillende prijzen. Zoek dus vooral in onze prijsvergelijker bij welke shops je de scherpste prijs krijgt.

Ook belangrijk: hoe gaaf is de refurbished iPhone 11 Pro Max? De meeste aanbieders van refurbished-aanbieders werken met drie condities om de uiterlijke staat aan te geven: ‘Zo goed als nieuw’, ‘Lichte gebruikerssporen’ en ‘Zichtbaar gebruikt’.

Uiteraard is een toestel met zichtbare gebruikerssporen – zoals een krasje hier, of een deukje daar – het voordeligst. Een refurbished iPhone 11 Pro Max zonder gebruikerssporen kost je uiteraard wat meer, maar is nog steeds goedkoper dan een nieuw exemplaar.

2. Beter voor het milieu

Ook een belangrijke reden om voor refurbished te kiezen: het milieu. Alles dat niet zomaar wordt weggegooid maar een tweede leven krijgt is natuurlijk beter voor onze wereld.

Er zitten een hoop kostbare grondstoffen en materialen in moderne telefoons die niet zomaar vervangen kunnen worden. Om iets aan de groeiende stapel met e-waste te doen, kun je dus overwegen om je iPhone 11 Pro Max refurbished te kopen.

Minpunten van refurbished iPhone 11 Pro Max

Refurbished kent ook minpunten. Zoals gezegd zijn deze telefoons eerder in gebruik geweest en niet iedereen vindt dat een fijn idee. Bovendien kunnen de toestellen gebruikerssporen bevatten, al hoeft dit niet het geval te zijn.

Technisch is refurbished echter niet minder dan een nieuw exemplaar. Refurbished staat namelijk voor ‘opgeknapt’. De telefoons worden namelijk helemaal gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Een refurbished-telefoon werkt dus net zo goed, zo niet beter, als een fonkelnieuw exemplaar.

Hoe goed is een refurbished iPhone 11 Pro Max?

De redactie van iPhoned test alle nieuwe iPhones uitvoerig en ook de iPhone 11 Pro Max hebben we flink uitgeprobeerd. Dit is de conclusie van onze review.

De iPhone 11 Pro heeft geen baanbrekende en unieke functies aan boord, maar is wel precies wat we van een goede smartphone verwachten. Met de topprestaties, geweldige camera, lange accuduur en fijne software die jarenlang updates krijgt doet de 11 Pro zijn naam eer aan. Ben je op zoek naar een smartphone waar je veel en intensief gebruik van gaat maken, dan zijn er weinig apparaten die je met een geruster hart in huis kunt halen.

→ Lees de hele tweede indruk van de iPhone 11 Pro Max

Alternatieven voor een refurbished iPhone 11 Pro Max

Refurbished iPhone XS Max: De voorganger van de iPhone 11 Pro Max is flink goedkoper, helemaal als je ‘m refurbished aanschaft. Bovendien heeft het toestel ijzersterke specificaties en kan ‘ie dus nog een flinke tijd mee.

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iPhone 12 Pro Max: De iPhone 12 Pro Max is de flink verbeterde opvolger van de iPhone 11 Pro Max. Het toestel heeft onder meer een beter scherm (oled in plaats van lcd), kan met 5G overweg en een betere camera.

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Toch op zoek naar een andere refurbished iPhone? In onze complete refurbished iPhone-prijsvergelijker vind je een compleet overzicht van alle modellen en aanbiedingen.