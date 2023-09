Let op: de iPhone 15 los toestel kopen is op dit moment nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone is zojuist gepresenteerd en op 15 september start de pre-order om 14:00 uur. Zodra de eerste prijzen live gaan zal super snel onze prijsvergelijker ook online komen. De nieuwe iPhone 15 zal vanaf vrijdag 22 september uitgeleverd worden en in de winkel verkrijgbaar zijn.

De iPhone 15 heeft een flinke update gekregen ten opzichte van zijn voorganger de iPhone 14. Het verschil met de Pro versie is iets kleiner geworden waardoor het model voor vele Apple gebruikers nog interessanter is worden. De levertijden zullen ook dit jaar weer snel oplopen. Wees er dus snel bij en check onze prijsvergelijker voor de beste deal.

De iPhone 15 prijzen per uitvoering:

iPhone 15 128GB: €969,-

iPhone 15 256GB: €1.099,-

iPhone 15 512GB: €1.349,-

Waarom de iPhone 15 kopen?

De iPhone 15 kopen doe je vooral wanneer je een goede smartphone zoekt met een extreem hoog gebruiksgemak en goede specs. Qua specs haalt hij het uiteraard niet bij de Pro en Pro Max varianten, maar daar betaal je dan ook een stuk meer voor. En de vraag is of je die extra features nodig hebt. De nieuwe iPhone 15 kies je omdat hij:

een verbeterde 48 megapixelcamera heeft

super snel is door de de A16 Bionic chip (zelfde als de iPhone 14 Pro (Max))

in nieuwe kleuren verkrijgbaar is

voorzien is van USB-C

een Dynamic Island heeft net als de Pro modellen

een langere batterijduur heeft dan de iPhone 14

Waar vorig jaar de iPhone 14 Pro de show stal, verwachten we dit jaar dat alle ogen gericht zijn op de iPhone 15.

Een iPhone 15 los toestel kopen of toch met abonnement?

Als je een iPhone 15 los koopt, betaal je het bedrag in één keer en zit je verder nergens aan vast. Als je de toestelprijs niet in één keer wil of kan ophoesten, is een abonnement natuurlijk een interessante keuze. Het geld dat je voor de nieuwe iPhone betaalt, wordt dan per maand uitgesmeerd over je looptijd van je abonnement. Je gaat hierbij dus een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 gaat omdat je hierbij iedere gewenste sim only abonnement kan kiezen. Het sim only aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

De iPhone 15 is meestal goedkoper in combinatie met een abonnement

Bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van een flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Oddido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestel korting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 abonnement vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Hoe werkt de iPhone 15 los prijsvergelijker?

Dat werkt heel simpel, de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie namelijk automatisch bovenaan. Hij houdt daarbij zelfs rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties. Je weet dus zeker dat je altijd van de beste prijs van dit moment gebruik maakt.

Door de filteropties te gebruiken, kun je het aanbod nog wat aanscherpen. Je ziet dan alleen datgene waar je ook daadwerkelijk in geïnteresseerd bent. Denk aan een bepaalde kleur, of wat extra opslagruimte.

Klik vervolgens op de aanbieding die het beste bij je past en je komt direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de iPhone 15 kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je gebruik maakt van de beste deal!