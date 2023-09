iPhone 15 (Plus) review: nu heb je écht geen Pro meer nodig

De iPhone 15 (Plus) is stiekem dé iPhone die je dit jaar moet kopen. Dankzij de verschillende nieuwe functies heb je eigenlijk geen iPhone 15 Pro meer nodig! Lees er alles over in deze iPhone 15 review!

iPhone 15 (Plus) review

Op 12 september was het dit jaar weer zover: Apple introduceerde toen de vier nieuwe iPhones. De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Apple maakte tijdens dit event met veel bombarie de titanium behuizing van de iPhone 15 Pro (Max) bekend.

Maar stiekem waren de iPhone 15 en iPhone 15 Plus de échte stars van het event. Want Apple’s ‘budget’-iPhones hebben een paar flinke upgrades gekregen. Dit betekent zelfs dat je eigenlijk geen Pro meer hoeft te kopen …

Chip-upgrade: A16

De iPhone 15 (Plus) heeft uiteraard een chip-upgrade gekregen. In beide modellen zit nu een A16-chip die ook in de iPhone 14 Pro (Max) zit. Wanneer je overstapt van de iPhone 13 of iPhone 14 merk je in de praktijk niet heel veel van deze snellere chip, omdat best veel van de processorkracht wordt gebruikt voor functies op de achtergrond. Maar stap je over van een iPhone 12, dan ga je de snellere chip echt wel voelen.

Een voordeel van de nieuwe chip is natuurlijk ook dat je langer updates van Apple krijgt. Je zit dus weer voor de komende vijf tot zes jaar goed met de iPhone 15 (Plus).

Het scherm is nu nóg helderder

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben wederom een Super Retina XDR-display van 6,1 inch of 6,7 inch. Op zich is dat allemaal bij het oude gebleven. Maar de iPhone 15 (Plus) heeft wel een andere leuke upgrade. De maximale HDR-helderheid is nu namelijk 1600 nits, hierdoor zien foto’s en video’s er in HDR er beter uit dan ooit.

Daarnaast is de verbeterde helderheid van het scherm ook handig op zonnige dagen. De iPhone 15 (Plus) kan de helderheid van het scherm zelfs opkrikken tot een maximum van 2000 nits. Dit is twee keer zo helder als de vorige generatie. Wanneer je de iPhone 15 naast de iPhone 14 houdt (en het scherm op het helderst zet) zie je ook meteen het verschil in helderheid.

Flinke verbeteringen voor de camera

Waar we in deze review van de iPhone 15 (Plus) vooral onder de indruk waren is de camera. Vorig jaar had de camera bij de iPhone 14 slechts een minimale upgrade gekregen. Maar dit jaar heeft Apple flink uitgepakt bij de iPhone 15.

48 megapixels

Zo heb je nu op de iPhone 15 (Plus) de nieuwe 48 MP sensor, net als bij de Pro-iPhones. De iPhone gebruikt dan ‘pixel-binning’. Hiermee worden aangrenzende pixels bij elkaar gevoegd. Dit zorgt ervoor dat je zelfs bij weinig licht een nog scherpere foto krijgt, met minder ruis. Je krijgt dan uiteindelijk een foto van 24 MP (bij de iPhone 14 was dit nog 12 MP).

Overigens is de 48 MP camera niet hetzelfde als die van de Pro. Die is namelijk op papier nog een stukje beter. Maar dankzij de software is de uiteindelijke foto vrijwel net zo goed als zijn Pro-broer.

Ook nieuw is dat je de mogelijkheid hebt om een 48 MP-foto te schieten met de HEIF MAX-optie. Deze foto’s zijn een (iets) groter dan de standaardfoto’s en perfect om een uitsnede te maken, zonder verlies van teveel details. Je hebt immers een grotere foto om in te werken. Deze functie is vooral geschikt voor wat meer fanatieke iPhone-fotografen.

Er zit hier wel een kleine kanttekening aan. Wanneer je de nachtmodus gebruikt, krijg je altijd foto’s van 12 MP, onafhankelijk van de instelling die je hebt gekozen. De 48 MP-foto’s kun je dus alleen bij genoeg licht maken.

iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus iPhone 15 Plus

De camera van de iPhone 15 (Plus) is ook echt een stukje beter dan de vorige iPhone. Vooral nachtfoto’s hebben minder last van artefacten en ruis als je ze vergelijkt met die van de iPhone 14 (Plus). Maar dit zie je ook al goed bij foto’s die je overdag maakt. Wanneer je de foto in zijn geheel bekijkt op je iPhone valt het verschil mee, maar wanneer je inzoomt zijn de foto’s van de iPhone 15 (Plus) echt een flink stuk scherper.

Daarnaast heeft de iPhone 15 (Plus) nu ook meer zoomniveaus dan voorgaande versies. Je hebt nu de keuze uit 0,5x, 1x en 2x. De 2x zoom lijkt misschien een kleine upgrade, maar stiekem is het een ontzettend handig extraatje.

Vooral bij het maken van portretfoto’s komt de nieuwe zoom je goed van pas. De iPhone switcht dan automatisch naar de 2x zoom wanneer je de camera in de portretstand staat. Je hoeft dan voortaan niet meer zo dichtbij je onderwerp te staan.

iPhone 15 (0,5x) iPhone 15 (1x) iPhone 15 (2x)

Overigens is het geen aparte zoomlens. De camera gebruikt hiervoor de middelste 24 megapixels van de 48 MP-sensor. Die 24 megapixels worden vervolgens weer gecombineerd tot een 12 MP-foto. Hierdoor doet de kwaliteit dus nauwelijks onder voor een ‘echte’ optische zoom en is de 2x-functie dus zeker een welkome aanvulling.

Verder krijgt de iPhone 15 (Plus) er nog een handige functie erbij, die we tijdens onze test best veel gebruikten. Maak je een foto waarop een persoon, een hond of kat te zien is? Dan slaat de camera ook automatisch de diepte-informatie op. Je kunt dan bij deze foto’s achteraf de portretmodus activeren, de achtergrond (minder) wazig maken of zelfs wijzigen.

Welkom op het Dynamic Island

Net als de Pro-modellen van vorig jaar heeft de iPhone 15 (Plus) nu een Dynamic Island. De notch (zwarte inkeping) is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een zwarte balkje.

Het Dynamic Island (dat eigenlijk uit twee delen bestaat) kan van grootte veranderen op het moment dat er informatie wordt weergegeven. Het valt daardoor niet meer op dat er op die plek onder meer een camera in het scherm zit.

Speel je bijvoorbeeld muziek met Spotify? Dan verschijnt in het balkje de albumcover en de equalizer. Door je vinger even op het Dynamic Island te houden krijg je een klein afspeelmenu te zien. Tik je op het Dynamic Island, dan open je de app.

Nog steeds een gimmick

Inmiddels krijgen langzaam maar zeker steeds meer apps (ook van derden) ondersteuning voor de zwarte balk. Tijdens de review van de iPhone 15 vonden we dat het Dynamic Island nog steeds meer een soort gimmick is, maar hij zit in ieder geval minder in de weg dan de notch. En dat is mooi meegenomen.

Ook interessant: iPhone 15 batterijtest – deze iPhone heeft de beste accu

Goodbye lightning, hello usb-c

Met de huidige serie iPhones zegt Apple ook vaarwel tegen de Lightning-poort. De iPhone 15 (Plus) moet je nu opladen met een usb-c-kabel. Ook leuk: de kabel die je bij je iPhone krijgt is een gevlochten usb-c-kabel. Die zijn een stuk minder gevoelig voor kabelbreuk.

Handig is dat je de iPhone nu ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld je AirPods op te laden. Tijdens de review van de iPhone 15 hebben we dat een aantal keer geprobeerd. Het gaat niet supersnel, maar komt soms wel van pas als je de oordopjes even bij wilt laden en er is geen stopcontact in de buurt. Dit opladen werkt overigens ook bij andere iPhones, Android-smartphones en meer.

De usb-verbinding is overigens niet heel snel om bestanden door te sturen. Je hebt ongeveer de snelheid van een USB 2.0-poort (zo’n 480 Mbps). Maar het is wel handig dat je de iPhone kunt opladen met de kabel van bijvoorbeeld je MacBook Air of een recente iPad.

iPhone 15 Plus (geel) en iPhone 15 (groen)

Nieuwe kleuren en stylish design

Het oog wilt ook wat en met de iPhone 15 word je op je wenken bediend. De iPhone 15 (Plus) is er in een aantal toffe nieuwe kleuren. Er is nu een roze, blauwe, gele en een groene uitvoering. Daarnaast heb je ook nog een zwarte optie. Voor deze review van de iPhone 15 hadden we de gele en groene uitvoering.

De kleuren zijn niet zo fel als bij de iPhone 14 (Plus) en hebben een meer genuanceerde look. Van een afstand lijkt de blauwe iPhone zelfs geheel wit en de gele iPhoned heeft een soort goudzweem.

De achterkant is ook niet meer glanzend, maar heeft een matte uitstraling en de schermranden zijn afgerond. Dit geeft een iPhone 15 (Plus) een erg stylish uiterlijk waardoor je hem eigenlijk níét in een hoesje wilt stoppen.

Ook interessant: iPhone 15 hoesjes – dit zijn de leukste opties op dit moment

Deze functies heeft de iPhone 15 ook nog

Uiteraard zijn de nodige veiligheidsfuncties ook nog steeds van de partij, denk bijvoorbeeld aan ongelukdetectie en SOS-noodmelding via satelliet. De functie Pechhulp via satelliet is nieuw op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Deze feature wordt eerst alleen in de VS geïntroduceerd. Als gebruikers daar met autopech stranden op een plek zonder mobiel bereik, kunnen ze nu toch de hulp inschakelen van AAA, de grootste pechhulpdienst van het land. Het is nog even afwachten of deze functie ooit naar Nederland komt …

Ultra Wideband

Verder hebben beide modellen een Ultra Wideband-chip van de tweede generatie. Twee iPhones die allebei deze chip hebben, kunnen over een drie keer zo grote afstand als voorheen contact maken. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, waaronder Nauwkeurig zoeken in Zoek mijn vrienden. Daarmee kunnen iPhone 15-gebruikers hun locatie delen en elkaar zelfs op drukke plekken terugvinden. In onze test werkte dat tot zo’n 60 meter afstand. Een handige functie op papier, maar dan moet iedereen wel aan een iPhone 15. Pas over een paar jaar – als meer iPhones de tweede generatie van Ultra Wideband-chip hebben – wordt het écht handig.

iPhone 15 (Plus) review: conclusie

Wij waren aangenaam verrast door de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Vorig jaar was de iPhone 14 niet echt een aanrader. Dit jaar is juist het tegenovergestelde waar. De iPhone 15 (Plus) heeft nu de leukste functies van de Pro-modellen van afgelopen jaar gekregen. De camera is een stuk beter en met de nieuwe chip kun je een behoorlijke tijd vooruit met je nieuwe toestel. Het scherm is nu ook in de zon goed af te lezen en de zoomfunctie van de camera is écht een welkome aanvulling. Het is spijtig dat Apple dit jaar niets aan de accuduur heeft gedaan. Met de iPhone 15 (Plus) doe je nog net zo lang met een acculading als de iPhone 14 (Plus). Maar eerlijk is eerlijk, die van de iPhone 15 Plus is al best goed. Wel vinden we het jammer dat je niet nog sneller kunt opladen. Om de accu 50 procent op te laden doe je nog steeds 30-35 minuten. Om hem volledig op te laden ben je al snel zo’n anderhalf uur verder. Daarnaast heb je bij de iPhone 15 (Plus) geen ProMotion-scherm en zit je vast aan het 60 Hz-display (zonder always-on). Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd en we hopen dat Apple bij de iPhone 16 (Plus) besluit om het ProMotion-scherm ook naar de reguliere iPhone te brengen. Verder hoef je nu niet meteen een nieuwe iPhone te kopen wanneer je nog een iPhone 14 (Plus) hebt. Ook Pro-bezitters zoals de iPhone 13 Pro of iPhone 14 Pro hoeven nog niet naar de winkel te rennen. Overstappen van de iPhone 13 is een twijfelgeval, maar heb je nog een reguliere iPhone 12 of ouder? Dan is de switch naar de iPhone 15 het zeker waard.

iPhone 15 kopen

iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn verkrijgbaar met een opslagruimte van 128 GB, 256 GB of 512 GB vanaf respectievelijk € 969 en € 1119. Voor de beste prijs kun je het beste even onze iPhone 15-prijsvergelijker of iPhone 15 Plus-prijsvergelijker checken.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.