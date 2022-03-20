iPhone 13 refurbished prijzen vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 13
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 13 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, groen, rood, roze, zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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37 resultaten vanaf € 219,00
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Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 219,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 249,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 249,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Tip: Een Apple iPhone 13 met abonnement is vaak goedkoper dan een los toestel met sim-only
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 268,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 269,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 274,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 275,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
256 GB5G
€ 279,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 289,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
128 GB5G
€ 297,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
256 GB5G
€ 299,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13
Refurbished
Apple iPhone 13
512 GB5G
€ 299,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d

Ben jij op zoek naar een betaalbare iPhone 13 refurbished? Bij iphoned.nl zijn we groot fan van refurbished toestellen, omdat ze niet alleen voordeliger zijn dan een gloednieuw toestel, maar ook nog eens beter zijn voor het milieu. In deze tekst vertellen we je alles wat je moet weten over refurbished iPhones en hoe je de beste prijs kunt vinden.

Waarom zou je een refurbished iPhone 13 overwegen?

Een refurbished iPhone is een gebruikt toestel dat door een professionele partij is opgeknapt en opnieuw verkoopklaar is gemaakt. Dit betekent dat het toestel grondig is gecontroleerd en indien nodig is gerepareerd, zodat het weer in uitstekende staat verkeert. 

Refurbished versus tweedehands

Een refurbished toestel is niet hetzelfde als een tweedehands toestel. Bij een tweedehands toestel weet je vaak niet wat de staat van het toestel is en of het goed functioneert. Bij een refurbished toestel weet je zeker dat het toestel grondig is gecontroleerd en gerepareerd waar nodig, en dat het functioneert zoals het hoort. Daarnaast krijg je bij een refurbished toestel garantie, zodat je zeker weet dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Waarom een refurbished iPhone 13?

Het toestel heeft een krachtige A15 Bionic-chip en een indrukwekkende camera, waardoor het geschikt is voor zowel werk als ontspanning. Een refurbished iPhone 13 is niet alleen voordeliger dan een gloednieuw toestel, maar ook nog eens beter voor het milieu. Door te kiezen voor een refurbished toestel geef je een tweede leven aan een toestel dat anders misschien weggegooid zou worden. Het is daarom goed om te zien dat refurbished steeds populairder wordt!

Hoe vind je de beste prijs?

Bij iPhoned verkopen we zelf geen iPhones, maar we verwijzen je graag door naar betrouwbare aanbieders. Een goede manier om de beste prijs te vinden voor een refurbished iPhone 13 is door gebruik te maken van onze prijsvergelijker. Hiermee kun je verschillende aanbieders vergelijken en zo de beste deal vinden. Let bij het vergelijken niet alleen op de prijs, maar ook op de staat van het toestel en de garantievoorwaarden. Zo weet je zeker dat je de beste deal scoort!

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