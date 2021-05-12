iPhone SE 2020 los toestel kopen

De iPhone SE 2020 los toestel: dit moet je weten

De iPhone SE uit 2020 is het nieuwste budgettoestel van Apple. De iPhone SE is met het 4,7 inch scherm een stuk kleiner dan de andere iPhones die Apple momenteel verkoopt. Dat levert een handzaam toestel op wat qua design lijkt op de iPhone 8 inclusief fysieke homeknop. De iPhone SE 2020 valt daarbij een stuk goedkoper uit dan we van Apple gewend zijn. Het toestel heeft een glazen achterkant voor draadloos opladen en dezelfde krachtige chip die ook in de iPhone 11 zat. Wil je meer weten? Bekijk dan onze uitgebreide iPhone SE toestelpagina.

Uitvoeringen van de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood. Door de glazen achterkant kunnen deze kleuren net even anders uitvallen dan zijn voorganger, de iPhone SE. Verder is het toestel beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan intern geheugen.

64GB: 64GB opslag zal voldoende zijn voor de meeste gebruikers, zeker als ze een abonnement op iCloud hebben om hun foto’s en documenten niet lokaal op te slaan.

64GB opslag zal voldoende zijn voor de meeste gebruikers, zeker als ze een abonnement op iCloud hebben om hun foto’s en documenten niet lokaal op te slaan. 128GB: Ben je een grootgebruiker die films wil downloaden, grote games wil spelen en al je media offline opslaat? Dan kun je beter voor het 128GB-model gaan, aangezien je het geheugen van een iPhone naderhand nooit kunt uitbreiden.

iPhone SE 2020 kopen

Je kunt de iPhone SE 2020 kopen vanaf 489 euro voor een 64GB variant. Het toestel is naast 64GB ook beschikbaar met 128GB en 256GB aan intern geheugen. Net zoals iedere andere iPhone is dit later niet uit te breiden. Zorg daarom dat je van tevoren goed hebt nagedacht over de hoeveelheid opslagruimte die je nodig hebt.

iPhone SE 64GB: 489 euro

iPhone SE 128GB: 539 euro

iPhone SE 256GB: 659 euro

Hier moet je op letten

Een iPhone los toestel kopen kan zo zijn voordelen hebben. Zo vermijd je een BKR-registratie omdat je geen lening afsluit, in tegenstelling tot een toestel met abonnement. Standaard krijg je twee jaar garantie op een iPhone, al geven sommige aanbieders ook drie jaar garantie. Houd daar dus rekening mee met het uitkiezen van een deal, als dit belangrijk voor je is. Een losse iPhone is altijd simlockvrij, zodat je jouw eigen simkaart er in kunt stoppen. Dat is ook de reden dat veel mensen een iPhone SE 2020 los toestel kopen, in combinatie met een sim only-abonnement.

Sim only of abonnement?

Als je een iPhone SE 2020 los toestel hebt gekocht, heb je ook een sim only abonnement nodig om het toestel echt te kunnen gebruiken.

Natuurlijk is de iPhone SE met abonnement ook beschikbaar. Bekijk onze abonnementvergelijker voor de meest actuele deals.

Alternatieven voor de iPhone SE 2020

Heb je wat meer budget en zoek je een iets krachtiger toestel? Dan is de iPhone 12 Mini wellicht een goed alternatief. Deze iPhone heeft krachtige hardware maar toch een handzaam design en een 5,4-inch display, iets groter dan die van de SE dus. Of kies de reguliere iPhone 12 met een 6,1-inch display en een duurzame accuduur. Dit zijn samen met de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max het meest recent uitgebracht door Apple.

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