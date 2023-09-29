Op zoek naar de iPhone 15 Pro Max met abonnement? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden. Let op: opvolger iPhone 16 Pro Max is inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de iPhone 15 Pro Max met abonnement het meest geschikt

De iPhone 15 Pro Max met abonnement is het meest geschikt voor mensen die alleen het beste van het beste willen en daar ook voor willen betalen. Deze smartphone heeft namelijk super goede hardware en is het vlaggenschip van Apple in 2023. Als je een iPhone 15 Pro Max met abonnement aanschaft, ben jij dus zeker iemand die veel waarde hecht aan goed foto’s en alles uit zijn iPhone wil halen.

De iPhone 15 Pro Max is wel het duurste model. Vind je de prijs wat overdreven dan kan je natuurlijk voor één van de andere iPhone 15 modellen kiezen. Zie hieronder de verschillende modellen.

Kies je voor een iPhone 15 Pro Max met abonnement of toch als los toestel

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand. Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 Pro Max gaat omdat je hierbij iedere gewenste sim only abonnement kan kiezen. Het sim only aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 Pro Max met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

Echter bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van een flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Odido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Je bespaart al snel meer dan 100 euro op je toestelkosten. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestel korting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op. Check hier alle deals zonder BKR-registratie.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 Pro Max in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 Pro Max abonnement vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Welke providers bieden de iPhone 15 Pro Max aan?

De iPhone 15 Pro Max met abonnement is bij alle grote Nederlandse providers beschikbaar. Dus bij Odido, Vodafone en KPN kan je de nieuwe iPhone serie bestellen. Volgens onze bronnen hebben deze providers ook een aardige voorraad gekregen van Apple. Maar de verkopen gaan altijd hard na de lancering, dus wees er snel bij. Naast de providers zullen de nieuwe iPhone modellen ook verkrijgbaar zijn bij Belsimpel, Mobiel.nl en andere resellers. Deze partijen hanteren weer andere prijzen dan de providers en hebben meer aanbod doordat ze de nieuwe iPhone modellen combineren met andere providers waarbij de iPhone 15 serie zelf niet verkrijgbaar is.

Zo werkt de iPhone 15 Pro Max prijsvergelijker

In de prijsvergelijker vind je bovenaan altijd de goedkoopste aanbieding. Let er wel op dat deze abonnementen dan ook het minst uitgebreid zijn. Dus maar weinig belminuten, MB’s en SMSjes.

Ben je op zoek naar een uitgebreider abonnement? Gebruik dan de filteropties. Zo zie je alleen nog het aanbod dat je ook echt interessant vindt.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de provider terecht. Daar kun je de iPhone 15 Pro max met abonnement eenvoudig bestellen. Alleen nu tegen de beste prijs van het moment!

iPhone 15 Pro Max met abonnement vergelijken