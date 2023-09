Let op: de iPhone 15 Pro Max met abonnement bestellen is op dit moment nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone Pro Max is zojuist gepresenteerd en op 15 september start de pre-order om 14:00 uur. Zodra de eerste prijzen live gaan zal supersnel onze prijsvergelijker live gaan. De nieuwe iPhone 15 Pro Max zal vanaf vrijdag 22 september uitgeleverd worden en in de winkel verkrijgbaar zijn.

Op zoek naar de iPhone 15 Pro Max met abonnement? Gebruik dan wel onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden. Op die manier kun je mogelijk veel besparen op je aankoop. De iPhone 15-serie is gepresenteerd in september 2023 en de iPhone 15 Pro Max geldt als het absolute vlaggenschip van Apple.

Voor wie is de iPhone 15 Pro Max met abonnement het meest geschikt

De iPhone 15 Pro Max met abonnement is het meest geschikt voor mensen die alleen het beste van het beste accepteren en daar ook voor willen betalen. Deze smartphone heeft namelijk super goede hardware en specificaties waardoor dit toestel het vlaggenschip van Apple voor het jaar 2023 is.

Als je een iPhone 15 Pro Max met abonnement aanschaft, ben jij dus zeker iemand die zijn smartphone elke dag veel gebruikt. En dat ook nog eens voor meerdere, verschillende doeleinden. Denk aan productiviteit, entertainment en communicatie. Mensen die alleen af en toe een mailtje en een appje willen versturen, kunnen beter een andere smartphone overwegen.

Kies je voor een iPhone 15 Pro Max met abonnement of toch als los toestel

Als je een iPhone 15 Pro Max met abonnement bestelt, hoef je niet in één keer het forse aanschafbedrag te betalen. In plaats daarvan kun je het toestel afbetalen in maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van je abonnement.

Hierdoor krijgt je spaarrekening niet zo’n harde klap te verwerken, maar zijn je maandlasten wel hoger. Ook krijg je te maken met een BKR-registratie, omdat je feitelijk een lening aangaat voor je toestel. Voor de meeste mensen is dat niet zo erg, maar kan wel vervelend zijn als je binnenkort een hypotheek wil aanvragen. Je kunt dan namelijk een stuk minder lenen.

Als los toestel kopen

Als je de iPhone 15 Pro Max als los toestel kopen wil, betaal je dus wel in één keer het hele aanschafbedrag. Je hebt het betalen vervolgens wel achter de rug, wat ook erg prettig is. Op die manier kun je ook nooit te maken krijgen met een BKR-registratie.

Mocht je toch van de voordelen van een abonnement willen genieten, kun je de smartphone altijd nog combineren met een sim only-abonnement.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker vind je bovenaan altijd de goedkoopste aanbieding. Let er wel op dat deze abonnementen dan ook het minst uitgebreid zijn. Dus maar weinig belminuten, MB’s en SMSjes.

Ben je op zoek naar een uitgebreider abonnement? Gebruik dan de filteropties. Zo zie je alleen nog het aanbod dat je ook echt interessant vindt.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de provider terecht. Daar kun je de iPhone 15 Pro max met abonnement eenvoudig bestellen. Alleen nu tegen de beste prijs van het moment!