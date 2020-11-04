iPhone 12 Pro refurbished prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
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Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
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  • Laagste prijs € 224,99 bij reBuy
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 12 Pro het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 12 Pro is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren goud, grafiet, oceaanblauw en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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29 resultaten vanaf € 224,99
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Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 224,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 249,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
256 GB5G
€ 259,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 259,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 259,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
256 GB5G
€ 266,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 274,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
256 GB5G
€ 279,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
256 GB5G
€ 279,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
512 GB5G
€ 289,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
128 GB5G
€ 289,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro
512 GB5G
€ 293,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d

Een iPhone 12 Pro refurbished kopen is een goede manier om een top smartphone in huis te halen tegen een relatief lage prijs. Niet alleen je portemonnee is er blij mee, doordat je producten hergebruikt spaar je ook het milieu een beetje. Goed bezig dus!

Voor wie is een refurbished iPhone 12 Pro het meest geschikt?

De refurbished iPhone 12 Pro is een toestel van hoge kwaliteit. Je hebt uitstekende hardware en software, dat ook nog eens lang meegaat. Normaal gesproken erg duur, maar dus niet als je voor refurbished kiest! 

Bij refurbished iPhones wordt alles uitvoerig getest en gecontroleerd. Als er iets niet goed werkt, wordt het onderdeel vervangen. Je bent dus verzekerd van een goede telefoon. Je krijgt zelfs weer een bonnetje en een garantieperiode! Zeker niet slecht dus voor een smartphone met een vorige eigenaar. 

Je koopt deze telefoon als je een goede smartphone zoekt tegen een lage prijs. Ook ben je waarschijnlijk wat milieubewuster dan de meeste mensen of je vindt dat smartphone niet zo duur horen te zijn. Dat het toestel eventueel een krasje heeft, vind je daarbij niet zo erg. 

Apple iPhone 12 Pro deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 12 Pro

128 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 224,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 12 Pro

128 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 249,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico

Apple iPhone 12 Pro

256 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 259,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico
Vergelijk alle Apple iPhone 12 Pro refurbished prijzen

Refurbished is altijd los toestel zonder abonnement

Een iPhone 12 Pro refurbished komt altijd als los toestel zonder abonnement. Dat is fijn, want naast een lagere aanschafprijs heb je zo ook nog lage maandlasten. Steek simpelweg je simkaart erin en je bent klaar voor gebruik.

Natuurlijk kun je hem wel combineren met een sim only abonnement. Zo geniet je toch van alle voordelen die een abonnement met zich meebrengt, tegen een veel lagere prijs. 

Gebruik onze prijsvergelijker voor de beste deal

De prijsvergelijker sorteert automatisch het aanbod in prijs van laag naar hoog. Dat betekent dat de voordeligste aanbiedingen altijd bovenaan staan. Dit betekent dat de toestellen met de meeste gebruikerssporen ook als eerste getoond worden.


Als je dat niet wil, gebruik je de filteropties om het aanbod toe te spitsen op jouw voorkeuren. Zo kun je filteren op condities, keurmerk, garantieperiode en meer. 

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar bestel je jouw refurbished iPhone 12 Pro zoals normaal. Je weet nu zeker dat je de beste prijs gescoord hebt.

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