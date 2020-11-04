iPhone 12 Pro refurbished prijzen vergelijken

Een iPhone 12 Pro refurbished kopen is een goede manier om een top smartphone in huis te halen tegen een relatief lage prijs. Niet alleen je portemonnee is er blij mee, doordat je producten hergebruikt spaar je ook het milieu een beetje. Goed bezig dus!

Voor wie is een refurbished iPhone 12 Pro het meest geschikt?

De refurbished iPhone 12 Pro is een toestel van hoge kwaliteit. Je hebt uitstekende hardware en software, dat ook nog eens lang meegaat. Normaal gesproken erg duur, maar dus niet als je voor refurbished kiest!

Bij refurbished iPhones wordt alles uitvoerig getest en gecontroleerd. Als er iets niet goed werkt, wordt het onderdeel vervangen. Je bent dus verzekerd van een goede telefoon. Je krijgt zelfs weer een bonnetje en een garantieperiode! Zeker niet slecht dus voor een smartphone met een vorige eigenaar.

Je koopt deze telefoon als je een goede smartphone zoekt tegen een lage prijs. Ook ben je waarschijnlijk wat milieubewuster dan de meeste mensen of je vindt dat smartphone niet zo duur horen te zijn. Dat het toestel eventueel een krasje heeft, vind je daarbij niet zo erg.

Refurbished is altijd los toestel zonder abonnement

Een iPhone 12 Pro refurbished komt altijd als los toestel zonder abonnement. Dat is fijn, want naast een lagere aanschafprijs heb je zo ook nog lage maandlasten. Steek simpelweg je simkaart erin en je bent klaar voor gebruik.

Natuurlijk kun je hem wel combineren met een sim only abonnement. Zo geniet je toch van alle voordelen die een abonnement met zich meebrengt, tegen een veel lagere prijs.

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