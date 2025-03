iPad 2025 review: prima tablet, maar dit hebben we al eerder gezien

De iPad 2025 is een prima instaptablet, maar als je hem ziet komt hij best wel bekend voor. Hoe dat komt lees je in onze review van de iPad 2025!

iPad 2025 review: prima tablet, maar dit hebben we eerder gezien

Toen we de iPad 2025 (€ 409,-) voor het eerst zagen , twijfelden we even. Was dit wel de juiste iPad? De iPad 2025 lijkt namelijk als twee druppels water op de vorige versie uit 2022. Maar nee, het was toch echt de nieuwe. Maar we moeten eerlijk zijn: dat ze op elkaar lijken is eigenlijk helemaal niet zo erg, als je nog geen iPad hebt. Want de iPad 2022 was ook al een prima instapper. Maar wat is er dan wél nieuw bij deze iPad? Dat lees je in deze iPad 2025-review!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: stiekem is er niet zo heel veel anders … De veranderingen bij de nieuwe iPad zitten vooral onder de motorkap, maar zijn zelfs dan nog op één hand te tellen. Maakt dat deze iPad dan een slechte koop? Nou nee, dat ook weer niet. Het blijft immers een van de beste instaptablets die je kunt hebben. Maar goed, we lopen te snel van stapel. Wat is er precies nieuw bij de iPad?

Processor: van A14 naar A16

De processer is een van de weinige grote upgrades in de iPad 2025. De A14 heeft plaatsgemaakt voor de A16-chip, die je misschien wel kent van de iPhone 14 Pro. Als we naar meerdere benchmarkscores kijken, dan zie je dat de nieuwe iPad inderdaad wat sneller is.

Onder de streep scheelt het zo’n 20 procent, wat toch een leuke upgrade is. Dit snelheidsverschil ga je bij standaardgebruik niet echt merken. Maar bij het spelen van zware games haal je er wel wat voordeel uit. Een ander pluspunt van deze nieuwe chip is dat de iPad 2025 6 GB werkgeheugen heeft. De vorige iPad had nog 4 GB.

Verder heeft de iPad 2025 nu ook ondersteuning voor raytracing. Je krijgt daarmee betere licht- en schaduweffecten in games (maar de games moeten het wel ondersteunen).

Standaard meer opslag

Een ander verschil is dat je bij de iPad 2025 nu standaard meer opslag krijgt. Bij de iPad 2022 had je de keuze uit 64 GB, 128 GB en 256 GB. Bij de iPad 2025 krijg je nu minstens 128 GB opslag. Daarnaast heb je de nog versies met 256 GB en 512 GB. Met 128 GB kun je aardig vooruit, maar als je veel (grote) games speelt of andere grote bestanden wilt bewaren kun je beter een van de versies kiezen met meer opslag.

Dezelfde prijs (maar je krijgt meer)

De iPad 2022 had in het begin een adviesprijs 589 euro. Dat werd later 409 euro. We waren eerst bang dat de nieuwe iPad weer duurder zou worden, maar niets is minder waar. De iPad 2025 heeft als adviesprijs wederom 409 euro gekregen. Maar het mooie is dat je er nu dus standaard meer opslag (128 GB) bij krijgt.

Kijken we nog iets verder bij de iPad 2025 met meer opslag, dan zien we een adviesprijs van 539 euro voor de 256 GB-versie. Deze versie was bij de iPad 2022 wat duurder en had een prijskaartje van 579 euro. Voor het complete overzicht hebben we hieronder alle huidige prijzen van de iPad 2025 voor je onder elkaar gezet.

Meer kleine veranderingen

Er zijn nog een paar andere kleine veranderingen te zien tussen de iPad 2022 en de iPad 2025. Zo heeft de iPad 2025 geen fysieke simkaartslot (nano-SIM) meer als je voor de cellular-versie kiest.

Een ander klein detail is dat de A16-chip één cpu-core minder heeft dan de A14, maar dat is inherent aan de nieuwe chip. De iPad 2025 heeft daarnaast Smart HDR 4 voor foto’s, terwijl de iPad 2022 nog Smart HDR 3 gebruikt. Ook heeft bluetooth een kleine boost naar versie 5.3 gekregen. Dit zijn kleine verbeteringen, waar we in praktijk niet veel van hebben gemerkt.

Er is ook veel bij hetzelfde gebleven

Veel functies zijn dus hetzelfde gebleven bij de iPad 2025. Zo heeft de tablet een batterijduur van zo’n 10 uur (surfen of video’s kijken). Heeft hij vier speakers, ondersteuning voor 5G (cellular-versie) en wifi 6. Hij is te koop in de kleuren: zilver, blauw, roze en geel.

Achterop zit wederom een 12 megapixel waarmee je tot 4k video kunt opnemen bij 24 fps, 25 fps, 30 fps, of 60 fps. Aan de voorkant zit er een 12 megapixel camera, ook weer met Middelpunt (Center Stage). De iPad 2025 heeft ondersteuning voor Apple Pencil USB-C en de eerste Apple Pencil. De Apple Pencil 2 en de Apple Pencil Pro zijn niet te gebruiken.

Let op: geen Apple Intelligence

Opvallend is wel dat Apple gekozen heeft om een A16-chip in de iPad 2025 te stoppen. Deze chip heeft géén ondersteuning voor Apple Intelligence. Apple Intelligence is nu in een aantal landen beschikbaar op de iPhone 15 Pro of nieuwer en onder andere de iPad Air 2025.

De iPad 2025 heeft dezelfde chip die ook in de iPhone 14 Pro Max zit en die heeft ook geen ondersteuning voor AI. Dat is jammer, maar heel erg is dat op dit moment ook nog niet. Apple Intelligence is namelijk nu (nog) niet beschikbaar in Nederland. Apple heeft wel aangegeven dat de functies in april hier ook te gebruiken zal zijn, maar dan moet je je apparaat naar het Engels zetten.

De volledige ondersteuning voor Apple Intelligence komt dan pas ergens in 2026 (of nog later). Maar waarschijnlijk zijn dan niet eens alle functies beschikbaar. Dat zal nog wat langer op zich laten wachten.

Wil je toch een iPad die ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Dan moet je bij de iPad mini 2024 (€ 559,-) zijn. Deze iPad heeft de nieuwste functies in een handig klein formaat van 8,3 inch en heeft vrijwel dezelfde prijs als de nieuwe iPad 2025. Check voor de beste prijzen het iPad mini 2024-prijsoverzicht.

Conclusie iPad 2025 review

Heb je nog een iPad 2020 (9e generatie)? Dan is de iPad 2025 een mooie upgrade. Voor bezitters van een iPad 2022 is er nog geen enkele reden om te upgraden. De verbeteringen zijn daar te minmaal voor. Maar heb je nog geen iPad? Dan is de iPad 2025 een prima koop. Wil je liever toch een iPad die wel Apple Intelligence krijgt. Dan moet je wat verder kijken. Dan is de iPad mini 2024 of de iPad Air 2025 een goede optie voor een nieuwe tablet. Maar vergeet niet dat deze functies nu nog niet beschikbaar zijn in Nederland.

iPad 2025 deals

