AirPods 4 kopen: vergelijk prijzen en vind de beste deal

De AirPods 4 zijn op 9 september aangekondigd tijdens de lancering van de nieuwe iPhone 16 serie. Dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken en verbeteringen:

Opladen met Apple Watch Lader : De oplaadcase ondersteunt MagSafe en kan zo ook opgeladen worden via de Apple Watch-lader.

: De oplaadcase ondersteunt MagSafe en kan zo ook opgeladen worden via de Apple Watch-lader. Versie met en zonder ruisonderdrukking : Apple heeft twee versies van de AirPods 4 uitgebracht: één met actieve ruisonderdrukking (ANC) en een goedkopere variant zonder ANC.

: Apple heeft twee versies van de AirPods 4 uitgebracht: één met actieve ruisonderdrukking (ANC) en een goedkopere variant zonder ANC. Nieuwe H2-Chip : Deze chip zorgt voor een snellere koppeling, een stabielere verbinding en verbeterde batterijduur.

: Deze chip zorgt voor een snellere koppeling, een stabielere verbinding en verbeterde batterijduur. USB-C Aansluiting : Zoals bij veel nieuwe Apple-producten, zijn de AirPods 4 overgestapt van de Lightning-poort naar een USB-C-aansluiting, conform de nieuwe Europese regelgeving.

: Zoals bij veel nieuwe Apple-producten, zijn de AirPods 4 overgestapt van de Lightning-poort naar een USB-C-aansluiting, conform de nieuwe Europese regelgeving. Verbeterde Oplaadcase: De oplaadcase van de AirPods 4 bevat een U1-chip waardoor de “Zoek mijn”-functionaliteit wordt verbeterd. Dit maakt het gemakkelijker om je AirPods te vinden als je ze kwijt bent.

Airpods 4 prijzen

De nieuwe AirPods hebben naar verwachting dezelfde adviesprijs als de AirPods 3 bij introductie. Zodra de eerste prijzen live gaan, zal hier de prijsvergelijker verschijnen zodat je alle actuele prijzen en levertijden kan vergelijken.

Startprijs met ruisonderdrukking vanaf 199 euro

Startprijs zonder ruisonderdrukking vanaf 149 euro

Hieronder vind je de laagste prijs uit onze vergelijkers van de voorgaande modellen.

Hoe vind je de goedkoopste AirPods 4?

Natuurlijk via onze prijsvergelijker. Meerdere keren per uur worden alle prijzen gecheckt en als er veranderingen zijn worden deze direct geïmporteerd en verwerkt zodat je altijd de meeste actuele prijzen in beeld hebt. Boven aan in onze prijsvergelijker staat altijd de laagste prijs en zo kun je dus gemakkelijk de beste deal scoren. Bij introductie kunnen levertijden verschillen afhankelijk van de voorraad die shops krijgen. Houd hier rekening mee als je hem snel in huis wilt halen.