iPhone SE 2022 abonnementen vergelijken

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Apple iPhone SE 2022
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Ontdek welk Apple iPhone SE 2022 abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone SE 2022 met abonnement vanaf € 7,15 per maand met € 233,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Apple iPhone SE 2022 abonnement dat bij jou past.
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Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
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99 resultaten vanaf € 7,15
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Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig toestel: € 233,00
Gemiddeld p/m: € 17,06
€ 107,99 toestelvoordeel
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Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig toestel: € 242,00
Gemiddeld p/m: € 17,29
€ 98,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,65 p/m
Eenmalig toestel: € 233,00
Gemiddeld p/m: € 17,56
€ 107,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,50 p/m
Eenmalig toestel: € 242,00
Gemiddeld p/m: € 17,79
€ 98,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,15 p/m
Eenmalig toestel: € 233,00
Gemiddeld p/m: € 18,06
€ 107,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,00 p/m
Eenmalig toestel: € 242,00
Gemiddeld p/m: € 18,29
€ 98,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 315,00
Gemiddeld p/m: € 18,33
€ 25,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig toestel: € 230,00
Gemiddeld p/m: € 18,54
€ 110,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,65 p/m
Eenmalig toestel: € 233,00
Gemiddeld p/m: € 18,56
€ 107,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,50 p/m
Eenmalig toestel: € 242,00
Gemiddeld p/m: € 18,79
€ 98,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 9,25 p/m
Eenmalig toestel: € 230,00
Gemiddeld p/m: € 19,04
€ 110,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2022
Zonder BKR
Apple iPhone SE 2022
64 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,75 p/m
Eenmalig toestel: € 315,00
Gemiddeld p/m: € 19,08
€ 25,99 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

iPhone SE 2022 met abonnement: dit moet je weten

De iPhone SE 2022 is de opvolger van de eerste iPhone SE uit 2016 en de tweede uit 2020. Apple presenteerde het nieuwe toestel in maart 2022. Apple’s devies bij de iPhone SE is altijd: nieuwste hardware in een oude behuizing. Dat geldt ook weer voor de iPhone SE 2022. Deze beschikt over de nieuwste hardware van de iPhone 13, dus een A15 Bionic met ondersteuning voor 5G, maar dan in de behuizing van de iPhone 8. Je hebt dus wel een thuisknop met Touch ID, maar geen Face ID, en het scherm meet een compacte 4,7 inch. Hierdoor kan Apple de prijs van de iPhone SE 2022 bijzonder laag houden.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een iPhone SE 2022 abonnement?

Bij de iPhone SE 2022 moet je op een aantal zaken letten. Providers hebben regelmatig interessante aanbiedingen met korting of extra grote bundels. Waar je ook voor kiest, we raden je aan om te kiezen voor een provider die 5G biedt in combinatie met een grote databundel. Dan kun je immers alle mogelijkheden van je nieuwe iPhone SE 2022 met abonnement benutten, zoals ondersteuning voor 5G, zodat je optimaal muziek en video kunt streamen.

Oriënteer je je op een nieuw iPhone SE 2022 met abonnement, maar heb je geen idee hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement of raadpleeg de app van je provider. Die geven inzicht in je maandelijkse gebruik en helpen je te bepalen wat je qua bundels nodig hebt. Sommige providers bieden onbeperkte data-abonnementen, ideaal voor grootverbruikers.

Ook de moeite waard om te checken is of je gebruik kunt maken van combivoordeel. Steeds meer providers, waaronder KPN, Vodafone en Odido, bieden leuke extra’s als je naast een internet- en/of tv-abonnement ook een telefoonabonnement afsluit. Je krijgt dan bijvoorbeeld korting op je factuur, extra zenderpakketten of de mogelijkheid om gratis onderling te bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik terecht?

De iPhone SE 2022 met abonnement is bij alle grote providers beschikbaar. Gebruik onze prijsvergelijker om de beste prijzen en providers voor jou te vinden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste aanbiedingen?

We lichten de beste deals voor je uit. Daarnaast heb je diverse filteropties tot je beschikking om bijvoorbeeld de gewenste provider, contractduur, bundels en levertijd te bepalen. Alle prijzen en deals worden continu bijgewerkt. Je ziet dus altijd de beste deals van dit moment. Zo betaal je nooit teveel voor je nieuwe iPhone.

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