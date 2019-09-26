iPhone 11 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

De Apple iPhone 11 Pro Max los toestel: hier vind je alle informatie

De iPhone 11 Pro Max is de opvolger van de iPhone XS Max. De iPhone 11 Pro Max werd in september 2019 aangekondigd. Op 13 september ging de reservering voor kopen open, vanaf 20 september is de smartphone in de winkel verkrijgbaar. Naast de iPhone 11 Pro Max heeft Apple ook de iPhone 11 Pro en iPhone 11 uitgebracht.

Prijzen in Nederland

Apple maakte op 10 september 2019 de officiële adviesprijs bekend. De prijzen zijn afhankelijk van de hoeveelheid opslag die je in je iPhone neemt.

iPhone 11 Pro Max 64GB los toestel

iPhone 11 Pro Max 256GB los toestel

iPhone 11 Pro Max 512GB los toestel

Vergeet niet om je oude iPhone in te ruilen tegen de tijd dat je van plan bent om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Dat kan toch weer wat geld schelen.

Let hier op bij de aanschaf

Als je dit jaar van plan bent om een iPhone 11 Pro Max los toestel te kopen, zijn er een paar dingen waar je op moet letten. Houd ten eerste rekening met de garantie. In Nederland geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar, die je kunt uitbreiden met AppleCare+. Deze schadeverzekering van Apple dekt ook val- stoot- en waterschade.

In de prijsvergelijker van iPhoned vind je op ieder moment van de dag de beste prijs van het moment voor deze smartphone. De vergelijker bundelt de beste prijzen die je dankzij de filters precies af kunt stemmen op jouw behoeften. Kies bijvoorbeeld een specifieke opslagcapaciteit of kleur.

iPhone 11 Pro Max als los toestel of met abonnement afsluiten?

Kies je deze smartphone met abonnement dan krijg je in de meeste gevallen een BKR-registratie. Wil je dat voorkomen, dan kun je beter de iPhone 11 Pro Max los kopen en combineren met een sim only. Als je kiest voor deze optie, dan heb je een ruimere keuze uit abonnementen omdat de iPhone 11 Pro Max niet door alle providers wordt aangeboden. Ga voor handige tips en de beste sim only aanbiedingen naar onze vergelijker.

Beste iPhone 11 Pro Max deals per provider:

iPhone 11 Pro Max met Vodafone abonnement

iPhone 11 Pro Max met KPN abonnement

iPhone 11 Pro Max met T-Mobile abonnement

iPhone 11 Pro Max met Tele2 abonnement

iPhone 11 Pro Max of iPhone 11 Pro

Je bespaart zo 100 euro als je voor de kleinere iPhone 11 Pro gaat. En de specs zijn bijna gelijk aan die van de iPhone 11 Pro Max. Vind je de nieuwe Pro modellen toch echt te duur, dan kan natuurlijk voor de iPhone 11 kiezen. Bekijk alle actuele prijzen in onze prijsvergelijkers.

iPhone 11 met abonnement

iPhone 11 Pro Max of iPhone 12

In 2020 is de gloednieuwe iPhone 12 gelanceerd. De iPhone 12 heeft een nieuw design met ‘plat’ scherm, metalen frame en hoekige randen. Ook beschikt het toestel over de razendsnelle A14-processor. Een stuk sneller en energiezuiniger dan de A13-chip in de iPhone 11 Pro Max. Ook is de iPhone 12 klaar voor 5G en heeft hij in totaal drie camera’s: twee achterop en een enkele lens voorop. De iPhone 11 Pro Max is helaas nog niet gereed voor 5G. Check de beste prijzen van de iPhone 12 in onze prijsvergelijkers.

De iPhone 12 werd samen met de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max aangekondigd.