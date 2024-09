Apple Watch 10 kopen? Vergelijk prijzen en vind de beste aanbieding!

Wil jij de Apple Watch 10 kopen? Check dan altijd eerste alle prijzen in onze prijsvergelijker om zo de beste deal te scoren. Meerder keren per uur worden alle prijzen gecontroleerd en ge-update zodat we altijd de beste prijs kunnen tonen. De Apple Watch Series 10 is op 9 september tijdens de Apple Keynote aangekondigd. Zodra er prijzen zijn zal de prijsvergelijk live gaan en alle actuele prijzen tonen.

Wat wordt de prijs van de Apple Watch 10

De opvolger van de Apple Watch 9 is een slag groter. De kleinste uitvoering is 42 mm en de grootste 46 mm. Hierdoor is ook de prijs hoger komen te liggen. Toch gaan er speculaties dat Apple de prijs gelijk zou willen houden aan de adviesprijzen van de Watch 9 serie bij introductie.

Je kunt de Apple Watch Series 10 nu al direct pre-orderen. Als je dat doet, heb je hem op vrijdag 20 september in huis. De aluminiumversie is beschikbaar vanaf € 449 (42 mm) en € 479 (46 mm). De titaniumversie koop je vanaf € 799 (42 mm) en € 849 (46 mm).

Apple Watch 10 aluminium (42 mm): 449 euro

Apple Watch 10 aluminium (46 mm): 479 euro

Apple Watch 10 titanium (42 mm): 799 euro

Apple Watch 10 titanium (46 mm): 849 euro

De laagste prijs voor de Apple Watch Series 9 in onze prijsvergelijker is € 380,95

Apple Watch Series 10 kopen: dit is de upgrade

Dit zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van zijn voorganger de Apple Watch Series 9:

Groter en Dunner Design : De Apple Watch Series 10 heeft een vernieuwd, dunner ontwerp met grotere schermopties van 42 en 46 millimeter, wat hem gelijk maakt aan de Apple Watch Ultra. Dit nieuwe design omvat ook een magnetische aansluiting voor horlogebandjes, wat betekent dat oude bandjes niet meer compatibel zijn.

: De Apple Watch Series 10 heeft een vernieuwd, dunner ontwerp met grotere schermopties van 42 en 46 millimeter, wat hem gelijk maakt aan de Apple Watch Ultra. Dit nieuwe design omvat ook een magnetische aansluiting voor horlogebandjes, wat betekent dat oude bandjes niet meer compatibel zijn. Verbeterd Wide-angle OLED-scherm : Het display is geüpgraded naar een efficiënter OLED-scherm met LTPO-technologie, wat zorgt voor betere beeldkwaliteit zonder dat de batterijduur hieronder lijdt.

: Het display is geüpgraded naar een efficiënter OLED-scherm met LTPO-technologie, wat zorgt voor betere beeldkwaliteit zonder dat de batterijduur hieronder lijdt. S10-chip met AI-functies : De nieuwe S10-chip introduceert verbeterde prestaties en nieuwe AI-functionaliteiten, zoals geavanceerdere Siri-integratie.

: De nieuwe S10-chip introduceert verbeterde prestaties en nieuwe AI-functionaliteiten, zoals geavanceerdere Siri-integratie. Nieuwe Gezondheidsfuncties : De nieuwe watch heeft een bijgewerkte ECG/hartslagsensor om nauwkeuriger gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen. Ook is er nu ook slaapapneu-detectie.

: De nieuwe watch heeft een bijgewerkte ECG/hartslagsensor om nauwkeuriger gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen. Ook is er nu ook slaapapneu-detectie. Betere waterbestendigheid: De nieuwe Apple Watch is geschikt voor snelle watersporten tot zo’n 6 meter (20 feet) diep. De Series 10 heeft ook de diepte-app van Apple, die tot nog toe exclusief was voor de Apple Watch Ultra.

Wie kiest er voor de Apple Watch Series 10?

Deze smartwatch is ideaal voor techliefhebbers die altijd het nieuwste van het nieuwste willen, vooral als je waarde hecht aan geavanceerde gezondheids- en fitnessfuncties. Het grotere scherm en het vernieuwde design maken het ook aantrekkelijk voor mensen die een premium, stijlvol apparaat zoeken dat naadloos integreert in het Apple-ecosysteem.

Hoe vind ik de beste Apple Watch 10 aanbieding

In onze prijsvergelijker wordt de laagste prijs altijd als eerste getoond. Je krijgt voor de laagste prijs natuurlijk wel de versie zonder mobiel internet en met aluminium of titanium behuizing. Wil je toch liever met mobiel internet? Gebruik dan de filters om de juiste versie van de Apple Watch Series 10 te selecteren.