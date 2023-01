Speedtest bewijst: iPhone 14 Pro Max heeft het snelste internet

Welke telefoon heeft de hoogste internetsnelheid? Uit een speedtest blijkt dat de iPhone 14 Pro Max het snelste internet heeft van allemaal.

Speedtest om internetsnelheid te testen

Het blijft een eindeloze discussie: welke telefoon heeft het snelste internet? Netwerkspecialist Ookla maakt nu een einde aan dit dispuut, het bedrijf heeft namelijk met een speedtest de internetsnelheid van een aantal telefoons getest. Verschillende toestellen van Apple, Samsung en Xiaomi zijn meegenomen in de test.

De speedtest is gedaan gedurende het laatste kwartaal van 2022. In de test zijn 44 verschillende markten meegenomen, verspreid over Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië. Met de test zijn zowel de download- als de uploadsnelheid van de telefoon gemeten, om zo te bepalen welke telefoon de beste internetsnelheid heeft.

Speedtest: iPhone 14 Pro Max heeft het snelste internet

Uit de speedtest komt Apple als de grote winnaar uit de bus. De top vijf van smartphones met de hoogste internetsnelheid bestaat volledig uit iPhones. De iPhone 14 Pro Max heeft volgens de speedtest het snelste internet. De telefoon haalde een downloadsnelheid van 129,45 Mbps, het snelste van alle smartphones die aan de test meededen.

Op de tweede vinden we de iPhone 14 Pro met 128,66 Mbps gevolgd door de iPhone 14 met 108,04 Mbps op plek drie. De iPhone 13 Pro Max (102,03 Mbps) en de iPhone 13 Pro (97,80 Mbps) maken de top vijf af. De smartphones met het snelste internet zijn dus allemaal van Apple.

iPhone 14 Pro Max ook in andere landen de grote winnaar

De speedtest wordt in meer landen uitgevoerd en ook daar bleek Apple de grote winnaar te zijn. In Oostenrijk en Zwitserland wordt de top vijf eveneens door iPhones gedomineerd. Uitzondering hier is een vijfde plek voor de Samsung Galaxy S21 Ultra G5 in Oostenrijk. In beide landen staat de iPhone 14 Pro Max bovenaan de lijst, gevolgd door andere nieuwere modellen iPhones.

