Dit is de reden dat jouw iPhone-batterij véél sneller leeg gaat

Gaat de batterij van jouw iPhone véél te snel leeg? Dan is de kans groot dat het ligt aan een functie van iOS. Zo schakel je die uit!

iPhone batterij gaat te snel leeg

Heb je jouw iPhone net nog opgeladen, maar is het batterijpercentage al snel weer onder de honderd procent gedoken? En heb je de telefoon nauwelijks gebruikt? Dan is de kans groot dat je een relatief nieuwe functie van de iPhone hebt ingeschakeld, die veel energie verbruikt. Apple introduceerde bij de iPhone 14 Pro (Max) het always-on scherm, waarmee de tijd en de achtergrond altijd getoond worden op het display.

Met de functie hoef je niet meer op het scherm van je iPhone te tikken om de tijd of je meldingen te bekijken. Dat is handig, maar het always-on scherm zorgt er ook voor dat de batterij van je iPhone veel sneller leeg gaat. De feature verbruikt zo min mogelijk energie door de verversingssnelheid van het scherm te verlagen, al voorkomt dat niet dat je accu sneller leeg gaat. Wil je dat voorkomen? Zo zet je de functie uit!

Bekijk hier hoe je de functie uitschakelt:

Always-on scherm uitschakelen

Niet alle iPhones hebben een always-on scherm. Apple heeft de functie alleen naar de Pro-modellen van de afgelopen jaren gebracht. Heb je een iPhone 14 Pro (Max), iPhone 15 Pro (Max) of iPhone 16 Pro (Max)? Dan is de functie always-on standaard ingeschakeld. Wil je dat de batterij van je iPhone minder snel leeg gaat? Volg dan deze stappen om het always-on scherm uit te schakelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Scherm en helderheid’; Kies voor ‘Altijd aan’; Zet de schakelaar achter ‘Altijd aan’ uit.

Met het always-on scherm uitgeschakeld bespaart je iPhone veel energie, waardoor de accu minder snel leeg gaat. Vind je het juist handig om de tijd altijd te zien? Dan kun je er ook voor kiezen om alleen de tijd te tonen op het always-on scherm. Het verbergen van de achtergrond en de meldingen zorgt ervoor dat de always-on functie minder impact heeft op de accu van je iPhone. Zet daarom de schakelaars achter ‘Toon achtergrond’ en ‘Toon meldingen’ uit.

Meer tips voor de iPhone

Wil je dat de accu van je iPhone zo lang mogelijk meegaat? Dan raden we aan om het always-on scherm volledig uit te schakelen, want zo voorkom je dat je iPhone (te) snel leeg gaat. Het is overigens verstandig om te controleren welke apps de meeste energie verbruiken op je iPhone, om een beter inzicht te krijgen in het batterijverbruik van het toestel. Je vindt dat overzicht onder ‘Instellingen > Batterij’.

Als je naar beneden scrolt vind je een overzicht van het batterijgebruik per app op je iPhone. Zo zie je precies welke applicatie de grootste impact heeft op de accu van je iPhone. Staat hier het ‘Begin-/toegangsscherm’ tussen? Dan is het aan te raden om de ‘Altijd aan’-functie uit te schakelen, want zo gaat je iPhone veel minder snel leeg. Vond je deze tip handig en wil je meer tips voor de accu van je iPhone? Bekijk dan hier twintig tips om langer met je iPhone te doen!