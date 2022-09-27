iPhone 14 Pro Max refurbished prijzen vergelijken

9.0
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 14 Pro Max
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 14 Pro Max het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 Pro Max is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleuren goud, paars, spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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25 resultaten vanaf € 429,99
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Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 429,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 449,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 459,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 462,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
256 GB5G
€ 472,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
256 GB5G
€ 479,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 484,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 492,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
256 GB5G
€ 499,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 499,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Rephone
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8
Rephone
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 519,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 539,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Een refurbished iPhone 14 Pro Max kopen is een goede manier om een toptoestel in huis te halen zonder daarvoor de hoofdprijs te moeten betalen. Als je onze prijsvergelijker op deze pagina gebruikt, dan kun je zelfs nog meer besparen door van de beste aanbieding gebruik te maken. Laat het besparen dus maar beginnen!

Apple’s beste telefoon van 2022

De iPhone 14 Pro Max is een gigantische telefoon met de beste specs die op dat moment beschikbaar waren. Zo heeft hij fantastische camera’s voor de hoogste kwaliteit foto’s en video’s, een groot scherm, een A16 Bionic-chip voor de snelste ervaring en meer.

Het is dus met recht een vlaggenschip te noemen, helaas hoort daar ook een vlaggenschip prijs bij. Door hem refurbished te kopen, haal je hem gelukkig een stuk voordeliger in huis. 

Moet ik nog ergens op letten bij een refurbished iPhone 14 Pro Max?

Omdat refurbished telefoons een vorige eigenaar hebben gehad, kan de kwaliteit van je toestel wisselend zijn. Er zijn daarom drie verschillende categorieën.

  1. Zo goed als nieuw
  2. Lichte gebruikerssporen
  3. Zichtbaar gebruikt

Uiteraard geldt hierbij dat hoe hoger de kwaliteit is, hoe hoger ook de prijs. De kwaliteitscategorieën gelden alleen voor de buitenkant van het toestel. Denk daarbij aan krasjes, vlekjes en deukjes. Aan de binnenkant is het toestel altijd 100 procent in orde.

Is refurbished hetzelfde als tweedehands?

Je zou kunnen denken dat een refurbished iPhone 14 Pro Max eigenlijk gewoon een opgeknapte, tweedehands telefoon is. En ja, in beide gevallen hebben ze een vorige eigenaar gehad, maar er zijn ook veel verschillen en die zijn nou juist zo belangrijk.

Zo koop je een refurbished iPhone in een officiële webshop of winkel en niet van een particulier. Je krijgt dus ook een bonnetje, een garantieperiode, een retourregeling, bedenktijd en andere consumentenbescherming. Dat is natuurlijk allemaal niet het geval wanneer je een tweedehands telefoon op Marktplaats koopt.

Zo vind je eenvoudig de beste prijs van een refurbished iPhone 14 Pro Max

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. In de meeste gevallen gaat dit dus om een zichtbaar gebruikt toestel. Als je dat liever niet wil, kun je de filteropties gebruiken om alleen het aanbod te zien dat bij jouw wensen past. 

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig op de aanbieding om direct naar de juiste pagina van de betreffende webshop te gaan. Daar koop je de refurbished iPhone 14 Pro Max zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

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