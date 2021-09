Veilig internetten op je iPhone: met deze 6 tips surf je safe

Browse je onderweg veel en maak je regelmatig verbinding met (openbare) wifi? Vooral bij gevoelige zaken als telebankieren moet je extra voorzichtig zijn. Maar geen nood! Met deze handige tips weet je binnen no-time hoe je veilig surft op je iPhone.

Veilig internetten op je iPhone: volg deze 6 tips!

Een website checken, een video kijken en een berichtje posten op je social media: op je iPhone doe je heel veel online. Meestal is het behoorlijk veilig om te internetten via je eigen mobiele internetverbinding, maar op een openbare wifi moet je wat beter opletten. Ook bij gevoelige zaken, zoals de aanschaf bij een webshop, is het slim om het zekere voor het onzekere te nemen. Neem daarom enkele voorzorgsmaatregelen om veilig te surfen op je iPhone.

Misschien ten overvloede, maar zorg er altijd voor dat je de nieuwste versie van iOS hebt geïnstalleerd. Dit geldt overigens ook voor het bijwerken van de apps: check dit ook regelmatig.

In de updates voor iOS worden niet alleen nieuwe functies toegevoegd, ook fouten en problemen worden ermee opgelost. Daarom is het belangrijk om altijd de laatste versie zo snel mogelijk te downloaden. Je iPhone geeft automatisch een melding als er een update klaarstaat, maar zelf checken kan natuurlijk altijd.

Tik op ‘Instellingen’; Ga naar ‘Algemeen > Software-update’; Wanneer er een update beschikbaar is, krijg je dat meteen te zien.

2. Veilig surfen: check deze instellingen op je iPhone

Een antivirus-app is vrijwel nutteloos op iOS, maar er zijn een handvol essentiële instellingen in Safari en iOS die je moet checken. Open daarvoor eerst de instellingen van Safari (‘Instellingen > Safari’) en scrol naar beneden tot je bij het kopje ‘Privacy en beveiliging bent’. Hier vind je verschillende opties die je even moet checken.

Zet de opties ‘Voorkom volgen’, ‘Meld frauduleuze websites’ en ‘Bescherm privacy in reclame’ in ieder geval aan. Het is beter om de optie ‘Blokkeer alle cookies’ uit te laten staan, anders krijg je bij veel websites problemen om ze te bekijken. Gebruik je daarnaast geen Apple Pay? Dan zet je de optie ‘Controleer op Apple Pay’ ook uit.

3. Vergeet-me-wel: privé surfen met Safari

Safari heeft een ingebouwde privémodus. Deze modus beschermt je privégegevens en zorgt dat sommige websites je zoekgedrag niet volgen. Verder houdt Safari dan geen pagina’s die je hebt bezocht bij. Daarnaast worden er geen zoekgeschiedenis of gegevens voor automatisch invullen opgeslagen.

Om de privémodus te gebruiken, start je Safari op je iPhone. Vervolgens tik je op de knop ‘Nieuwe pagina’ (dit is het icoontje rechtsonder). Tik links op ‘Privé’ en op ‘Gereed’. Wanneer de privémodus is ingeschakeld, zijn de kleuren van Safari zwart of donker in plaats van wit of grijs.

Om de privémodus weer uit te zetten, herhaal je de voorgaande stappen nog een keer. Safari kleurt dan ook weer wit of grijs.

4. Reclame blokkeren met materiaalblokkering

Vind je ze ook zo irritant? Reclame, pop-ups en opdringerige banners. Soms zijn ze ook nog eens gevaarlijk, want voor je het weet klik je er per ongeluk op en ben je geabonneerd op een spamagenda. Daar is wat tegen te doen door het installeren van een app. Deze app helpt Safari vervolgens met het blokkeren van cookies, reclame, bronnen, pop-ups en ander materiaal.

Er zijn meerdere apps die je hiervoor geschikt zijn. Een voorbeeld is de applicatie BlockBear. De app is gratis en overzichtelijk. Na het installeren moet je de app nog wel even instellen.

Open de ‘Instellingen’, scrol naar onderen en tik op ‘Blockbear’. Zet daarna de functies ‘Ververs op achtergrond’ en ‘Mobiele data’ op aan. Daarna moet je BlockBear als de app voor materiaalblokkering instellen. Ga naar ‘Instellingen > Safari’. Scrol naar onderen en tik op ‘Materiaalblokkeringen’. Zet het schuifbalkje bij BlockBear op aan.

BlockBear is niet het ultieme wondermiddel om reclamevrij te surfen op je iPhone. Je krijgt bij sommige websites nog steeds reclameblokken te zien. Ook bij YouTube verschijnt er nog steeds reclame tijdens het bekijken van video’s. Maar je blokkeert met BlockBear wel een groot gedeelte van de boosdoeners.

5. Gebruik een VPN om veilig te surfen op je iPhone

Om extra veilig te internetten pak je er ook een VPN-verbinding (Virtual Private Network) bij. Deze verbinding is extra beveiligd tegen bijvoorbeeld pottenkijkers die je wachtwoorden willen stelen of toegang willen tot andere data. Wanneer je op een openbare wifi-verbinding zit, is zo’n beveiliging natuurlijk extra handig. Daarnaast worden je gegevens online niet bijgehouden.

De meeste VPN’s zijn betaalde diensten en je betaalt een vast bedrag per maand. Wanneer de VPN niet te vaak gebruikt, zijn de gratis aanbieders (met een beperkte hoeveelheid data) goed genoeg. Wees er alleen wel van bewust dat sommige aanbieders jouw surfgedrag analyseren.

Tunnelbear haalt geen persoonlijke gebruikersdata op (volgens eigen zeggen). Dat maakt de app een beregoede, gratis VPN. Je krijgt 500 MB per maand en je kunt de dienst wanneer je wil aan- en uitzetten. Er zijn zelfs een paar manieren om gratis meer data te krijgen. Bijvoorbeeld door het programma ook te installeren op je Mac of een keer over TunnelBear te tweeten.

Na het installeren moet je zelf eerst de VPN-verbinding aanzetten. Dat kan op twee manieren, via de app of via de instellingen op je iPhone. Het makkelijkst doe je dit via de app.

Open TunnelBear en op de wereldkaart zie je tunnels uit landen komen. Als je daarop tikt, krijg je de vraag of je een tunnel via het land wil gebruiken. Als je op ja tikt, maak je verbinding. TunnelBear is nu klaar voor gebruik.

Heb je meer data nodig? Of wil je meer weten over VPN? Lees dan onze gids voor het gebruik van een VPN op de iPhone en iPad even door. Daar laten we alternatieven zien en gaan we wat dieper in op de materie.

6. Verberg je e-mailadres met ‘Log in met Apple’

Bij veel websites of apps moet je een account maken. Je krijgt dan vaak de optie om bijvoorbeeld je Google- of Facebook-account te gebruiken. ‘Log in met Apple’ staat hier ook meestal bij. Kies in dat geval dan voor deze laatste optie.

Het voordeel van ‘Log in met Apple’ is, dat je de keuze hebt om je e-mailadres te verbergen. Er wordt dan een uniek, willekeurig e-mailadres aangemaakt, zodat je persoonlijke e-mailadres privé blijft. Berichten die door de ontwikkelaar van de app of website naar dit adres worden verstuurd, worden automatisch doorgestuurd naar je persoonlijke e-mailadres.

Voordat je ‘Log in met Apple’ gebruikt, moet je met je Apple ID ingelogd zijn op je iPhone (‘Instellingen > [je naam]’). Daarnaast moet tweefactor-authenticatie zijn ingeschakeld. Heb je dat gecheckt (of gedaan), dan volg je de onderstaande stappen om in te loggen op een website of app die het ondersteunt.

Inloggen met ‘Log in met Apple’: Tik op de knop ‘Log in met Apple’ van de app of website; Voer je Apple ID en wachtwoord in; De eerste keer wordt er om een verificatiecode gevraagd, bevestig deze code; ‘Log in met Apple’ vult automatisch de gegevens van je Apple ID in; Kies voor ‘Verberg mijn e-mail’; Tik op ‘Ga door’ om het inloggen te voltooien.

Meer tips om veilig te surfen op je iPhone

Dit waren de belangrijkste tips om om veilig te surfen op je iPhone. Er zijn uiteraard nog een paar kleine(re) handigheidjes om nog net iets safer te internetten. Stel een andere zoekmachine in voor Safari of gebruik een andere browser, als DuckDuckGo. Lees ook onze manieren om hacken te voorkomen eens door. Daarnaast geldt altijd: gebruik je gezond verstand en klik niet zomaar overal op.