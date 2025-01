Apple moet van de EU stoppen met de verkoop van de iPhone 14 en de iPhone SE. Maar waarom moeten ze dat eigenlijk?

Apple stopt met verkoop iPhone 14 en iPhone SE (dit is waarom)

Vanaf 28 december moeten alle smartphones die in de EU verkocht worden een usb-c-aansluiting hebben. Omdat de iPhone 14-modellen en de iPhone SE (2022) nog over een lightningpoort beschikken, mogen ze hier dus niet meer verkocht worden.

Daarom heeft Apple de iPhone 14 en de iPhone SE nu officieel uit de handel gehaald. Beide toestellen zijn hier en daar nog wel te koop via andere sites, maar het is niet meer mogelijk om ze bij Apple aan te schaffen.

Dat betekent dat ze ook niet meer te koop zijn in onder andere Duitsland, Spanje, Frankrijk en meer landen. In landen zoals Engeland (dat geen lid is van de EU) worden beide iPhone nog wél verkocht.

De regel is door de EU in het leven geroepen om tot een standaard te komen voor het opladen van elektronische apparaten. Verder moet dit er ook voor zorgen dat er minder afval ontstaat. Je kunt immers al je apparaten opladen met dezelfde kabel. Bij het aannemen van de wet zei het Europees Parlement dat oplaadkabels en -adapters die worden weggegooid goed zijn voor zo’n 11000 ton afval in de EU.

Dat beide iPhones niet meer worden verkocht is best vervelend. Omdat ze een leuk budgetalternatief waren voor Apple-liefhebbers die niet per se de nieuwste hardware hoefden te hebben.

Vanaf de iPhone 15 zit er een usb-c-poort op de iPhone. Ook hebben inmiddels alle iPads een usb-c-aansluiting. Ook zie je bij het doosje van de nieuwste AirPods dat Apple die heeft vervangen met een versie met usb-c.

De nieuwe EU-wet geldt overigens niet alleen voor smartphones en tablets. Ook camera’s moeten eraan geloven. En vanaf 2026 moeten zelfs alle nieuwe laptops een usb-c-poort hebben om op te laden.