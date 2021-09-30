iPhone 13 Pro refurbished prijzen vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 13 Pro
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  • Laagste prijs € 339,00 bij Rephone
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 13 Pro het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 Pro is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, goud, grijs, groen en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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30 resultaten vanaf € 339,00
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Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 339,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Rephone
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8
Rephone
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 340,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 349,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 359,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 364,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 372,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 374,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 379,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
256 GB5G
€ 379,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
256 GB5G
€ 387,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 399,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Rephone
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8
Rephone
1d
Apple iPhone 13 Pro
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
512 GB5G
€ 405,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d

Een refurbished iPhone 13 Pro kopen is absoluut het overwegen waard als je op zoek bent naar een high-end iPhone. Dit toestel is voorzien van de nieuwste technologieën en heeft een prachtig design. Als je deze smartphone nieuw zou kopen, zou hij best duur zijn, gelukkig is hij ook refurbished beschikbaar. Dat is een stuk betaalbaarder.

Wat is refurbished dan precies?

Een refurbished iPhone 13 Pro is een gebruikt toestel dat door een professionele partij is opgeknapt en opnieuw verkoopklaar is gemaakt. Dit betekent dat het toestel grondig is gecontroleerd en indien nodig is gerepareerd, zodat het weer in uitstekende staat verkeert. Zo kan het een tweede leven krijgen.

Het verschil tussen refurbished en tweedehands

Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen refurbished en tweedehands. Bij een tweedehands toestel weet je vaak niet wat de staat van het toestel is en of het goed functioneert. Bij een refurbished toestel weet je zeker dat het toestel grondig is gecontroleerd en gerepareerd waar nodig, en dat het functioneert zoals het hoort. Daarnaast krijg je bij een refurbished toestel garantie, zodat je zeker weet dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Waarom een refurbished iPhone 13 Pro?

Een refurbished iPhone 13 Pro is niet alleen voordeliger dan een gloednieuw toestel, maar ook beter voor het milieu. Door te kiezen voor een refurbished toestel geef je een tweede leven aan een toestel dat anders misschien weggegooid zou worden. Daarnaast is een refurbished iPhone 13 Pro van binnen net zo goed als een nieuw toestel. Het is dus een slimme keuze als je geld wil besparen en duurzaam wil zijn. Het is daarom goed om te zien dat steeds vaker voor refurbished gekozen wordt!

Hoe vind je de beste prijs?

Bij iPhoned verkopen we zelf geen iPhones, maar we verwijzen je graag door naar betrouwbare aanbieders. Een goede manier om de beste prijs te vinden voor een refurbished iPhone 13 Pro is door gebruik te maken van onze prijsvergelijker. Hiermee kun je verschillende aanbieders vergelijken en zo de beste deal vinden. Let bij het vergelijken niet alleen op de prijs, maar ook op de staat van het toestel en de garantievoorwaarden. Zo vind je altijd de deal die het beste bij je past.

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