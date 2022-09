iPhone 14 Pro (Max) review: de smartphone die je wél moet kopen

De iPhone 14 Pro (Max) is Apple’s nieuwste smartphone. Maar is dit paradepaardje ook zijn hoge prijs waard? In deze review vertellen we je waarom de iPhone 14 Pro (Max) dé telefoon van 2022 is!

iPhone 14 Pro Max review: deze smartphone wil je wél hebben

In september kwamen er weer vier nieuwe iPhones uit: de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 (Plus) kun je beter links laten liggen, maar de nieuwe iPhone 14 Pro-modellen zijn toch echt wel andere koek.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben vrijwel dezelfde specificaties. Het grote verschil is het grotere scherm (6,7 inch) en de betere accuduur van de iPhone 14 Pro Max.

Daar betaal je ook voor, want de iPhone 14 Pro Max is het duurste toestel van Apple. Voor de versie met 128GB opslag betaal je 1479 euro. Wil je meer? Dan moet je nog dieper in de buidel tasten. Voor 256GB betaal je dan 1609 euro, 1869 euro kost de versie met 512GB en voor de meeste opslag (1TB) moet je zelfs 2129 euro op tafel leggen. Of je ooit zoveel opslag nodig hebt, is natuurlijk een tweede.

Daarnaast is er ook een nieuwe kleur voor de Pro-modellen: dieppaars. Bij de iPhone 14 Pro (Max) heb je nu de keuze uit vier kleuren. Dat zijn: dieppaars, goud, zilver en spacezwart.

Design: op het eerste gezicht niets nieuws

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wanneer je de iPhone 14 Pro (Max) uit het doosje haalt lijkt hij als twee druppels water op de iPhone 13 Pro (Max). De randen zijn iets smaller (als je moeite doet om het verschil te zien) en er is een nieuwe kleur, die stiekem wel heel mooi is.

De camera aan de achterkant is een ook stuk flinker geworden. Maar als je van een afstandje naar de iPhone 14 Pro (Max) kijkt zou je denken dat je de vorige generatie in je handen hebt. Daar is op zich niets mis mee, maar we hadden stiekem wel gehoopt dat Apple deze keer wat meer aan het design had gesleuteld. Misschien dat de iPhone 15 wel een nieuwe look krijgt.

En nee: je kunt de hoesjes van je iPhone 13 Pro (Max) niet voor je nieuwe iPhone gebruiken. Het camera-eiland is groter geworden en past daardoor niet in het gat van het hoesje.

De notch is verdwenen, lang leve de notch!

Toen we begonnen aan deze review van de iPhone 14 Pro Max, viel één ding meteen op. Boven aan het scherm pronkt een nieuwe ovale balk: Apple noemt dit het Dynamic Island. Deze vernieuwde ‘notch’ is alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Hij zit wat lager dan de vorige inkeping en dat is wel even wennen. Hij is hierdoor wat meer ‘in your face’ dan de inkeping van de iPhone 13 Pro (Max) of eerdere toestellen.

Maar wanneer je dan ziet wat het Dynamic Island allemaal kan, snap je waarom Apple hiervoor heeft gekozen. Start je Apple Music en open je een andere app? Dan wordt de balk groter en nestelt de muziekspeler zich knus in het Dynamic Island. Start je daarnaast ook nog eens Apple Kaarten? Dan schuift de Apple Music speler naar rechts in een eigen, klein bolletje. Apple Kaarten komt dan op de plek van Apple Music te staan.

Er kunnen maximaal maar twee apps tegelijk in het Dynamic Island aanwezig zijn. Start je toch meer apps? Dan verschijnen die niet in de balk. Sluit je een van de eerdere apps af? Dan komt een van de nog openstaande apps terug in het Dynamic Island. Dat is even wennen, want je moet dus altijd even checken welke apps in de ovale balk zitten doen en welke apps op de wachtlijst staan.

Maar wat heb je er eigenlijk aan? Wanneer je op de balk tikt, opent de bijbehorende app zich. Houd je de vinger op de balk ingedrukt dan opent (bij Apple Music) een minispeler, waarmee je bijvoorbeeld naar het volgende nummer kunt gaan. Dat is stiekem best handig, maar we hadden het logischer gevonden als je de mini-speler opent door maar één keer te tikken. Misschien dat Apple dat in een iOS-update nog gaat toevoegen.

Wel is het vervelend dat sommige apps nog geen rekening houden met het Dynamic Island. Soms zit de balk dan precies over een stukje tekst van een app. Daarnaast springt deze nieuwe versie van de notch ook nog eens meer in het oog wanneer je de telefoon gebruikt. Vond je de notch op de iPhone 13 (of ouder) al vervelend? Dan ga je het Dynamic Island ook niet leuk vinden.

Toch is het Dynamic Island een toffe toevoeging. Het geeft je ook echt het gevoel dat je deze keer een nieuwe iPhone in je handen hebt. Dit had je bij de upgrade van een iPhone 12 naar een iPhone 13 een stuk minder, want die smartphones lijken ook als je ze aanzet als twee druppels water op elkaar.

Promotion en always-on scherm

De iPhone 14 Pro Max heeft een Super Retina XDR-display met ProMotion. Hiermee kan de iPhone de ververvingssnelheid van het scherm aanpassen. Daarmee gaat onder andere het scrollen tussen app-vensters en websites een stuk soepeler. En wanneer het scherm van je iPhone dan een keer niet veel hoeft te doen, kan de smartphone de verversingssnelheid verlagen en zo wat meer op je accu besparen.

Het Promotion-scherm van de iPhone 14 Pro Max is natuurlijk niet nieuw, want de iPhone 13 Pro Max had die functie ook al. Toch heeft Apple wel wat aan de functie zitten sleutelen, want het scherm kan nu tot 1 Hz (een verversing per seconde) verlagen.

Dankzij deze verbetering heeft Apple de iPhone 14 Pro Max nu een always-on scherm kunnen geven. Hiermee kun je nog altijd de tijd checken terwijl je de iPhone hebt vergrendeld. Dit always-on scherm is echter behoorlijk fel. Hierdoor ben je in het begin constant aan het checken of je de smartphone ook hebt vergrendeld. Er is jammer genoeg geen mogelijkheid om de helderheid van het always-on scherm wat lager in te stellen.

Je kunt de algemene helderheid van je iPhone omlaag zetten en dan scheelt het wel iets. Maar om dan effect te zien moet je de helderheid behoorlijk omlaag schroeven. Wanneer je de iPhone dan weer ontgrendelt moet je de helderheid eerst weer omhoog zetten.

Hopelijk gaat Apple in een iOS-update nog een optie toevoegen om de helderheid van het always-on scherm aan te passen. Ook zou een optie om de achtergrond geheel uit te zetten ook niet misstaan. Het always on-scherm snoept stiekem ook aardig wat van je acculading af. Het is niet heel veel, maar je moet rekening houden dat je zo’n 5 tot 10 procent minder lang met een acculading doet. Vind je dat teveel? Dan kun je het always on-scherm van de iPhone 14 Pro (Max) ook helemaal uitzetten.

iPhone 14 Pro (Max) camera: beter, maar vooral bij weinig licht

Tijdens het Apple-event maakte Apple bekend dat de iPhone 14 Pro (Max) nu zelfs 48-megapixelfoto’s kan maken. Toch zijn de foto’s die je standaard maakt niet groter dan bij vorige generaties. Apple gebruikt namelijk ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels van de foto’s bij elkaar gevoegd. De 48-megapixelfoto die je iPhone maakt wordt dan een foto van 12 megapixel.

Dit doet Apple met een reden, want door het samenvoegen van de pixels zijn je foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit. Hierdoor maakt de iPhone 14 Pro (Max) ook bij weinig licht betere foto’s, zelfs wanneer je van een iPhone 13 Pro afkomt. Je ziet bij nachtfoto’s op de iPhone 14 Pro Max meer detail en er is minder ruis.

Dit merk je vooral bij de hoofdcamera. Bij de andere camera’s is het verschil een stuk kleiner. Je ziet ook dat bij de iPhone 14 Pro (Max) de ultragroothoek en de telelens toch wat minder lichtsterk zijn dan de hoofdcamera. Er zijn wel wat verbeteringen te zien, maar die zijn niet zo heel groot.

Hoofdcamera Telelens Ultragroothoek

De zoomcamera (telelens) heeft een iets hoger ISO-bereik (wat minder ruis in je foto’s betekent) maar verder geen echte vernieuwingen. De ultragroothoekcamera heeft een grotere sensor en een hogere ISO-gevoeligheid. Apple gaf tijdens het iPhone 14-event aan dat deze camera ‘tot 3x betere beelden’ maakt. En ze zijn inderdaad beter, maar Apple mag in de toekomst toch echt een keer alle lenzen flink upgraden.

Toch is de optie om 48-megapixelfoto’s te maken een leuke toevoeging. Je kunt verder inzoomen bij je foto’s om een perfecte uitsnede te maken. Daarnaast zie je ook dat er meer detail in je shots zitten. Vooral bij veel licht haal je hier meer voordeel uit, maar ook ‘s avonds krijg je in de meeste gevallen een scherpere foto. In het begin is het soms wel verstandig om twee foto’s te maken: een 48-megapixel en een normale versie (met pixel-binning). Je kunt dan de beste foto bewaren.

Portretmodus iPhone 14 Pro Max

Je moet de optie voor 48-megapixel wel even aanzetten bij ‘Instellingen > Camera > Bestandsstructuren’. Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je makkelijk met een knopje switchen tussen een normale foto en de versie van 48-megapixel. Houd er wel rekening mee dat het bewerken van een 48-megapixelfoto wel wat langzamer gaat. Soms duurt het even voordat je iPhone de foto volledig heeft geladen, en dat is soms best vervelend.

48 megapixelfoto iPhone 14 Pro Max 48 megapixelfoto (bijgesneden)

Met elke iPhone 14 kun je video’s maken in een nieuwe actiemodus, waarmee je nog minder last hebt van trillingen en bewegingen. Om de actiemodus aan te zetten wanneer je een video schiet, tik je in de camera-app op de knop in de linker bovenhoek (het icoontje met het rennend mannetje).

De functie werkt erg fijn, maar heeft wel veel licht nodig om goed te werken. Je kunt in de instellingen een optie aanzetten dat de functie ook in slechtere lichtcondities te gebruiken is. Je raakt dan wel een beetje van de stabilisatie kwijt.

Het stabiliseren van de video gaat op zich prima. Deze optie is vooral handig wanneer je bijvoorbeeld een video opneemt vanuit een rijdende trein of wanneer je achter je viervoeter aanrent. Toch gebeurt het wel eens dat bij extremere bewegingen de software teveel probeert te fixen en een steekje laat vallen. Dat resulteert dan in een vage waas of verspringing in je video.

A16-chip en accuduur

Dit jaar hebben alleen beide Pro-modellen een nieuwe chip gekregen. Dit is de A16-chip en het is (op dit moment) Apple’s snelste processor. Volgens verschillende tests is de chip zo’n 10 tot 17 procent sneller dan die van de iPhone 13 Pro.

Toch heb je al die power bij normaal gebruik nu echt (nog) niet nodig. Misschien dat bij het verwerken van de 48-megapixelfoto’s de A16-chip even flink moet zweten, maar tijdens het surfen of YouTube kijken heb je al die processorkracht niet nodig.

Zelfs de iPhone 11 en iPhone 12 zijn met iOS 16 nog razendsnel, en die hebben een veel oudere chip. Maar aan de nieuwe chip zit ook een groot voordeel: je weet dat je iPhone nog jaren updates (meestal zo’n 6 tot 7 jaar) van Apple gaat krijgen. En dat je toestel straks ook nieuwe zware apps makkelijk aan kan.

Volgens Apple gaat elke iPhone 14-batterij (meer dan) een hele dag mee. De iPhone 14 Pro kan 23 uur lang video afspelen en de iPhone 14 Pro Max 29 uur. In de praktijk kan je in ieder geval makkelijk een tot twee dagen met een volle acculading doen. Met de iPhone 14 Pro Max doe je er wat langer mee dan de iPhone 14 Pro. Maar het ligt er natuurlijk aan wat je de hele dag met je iPhone doet.

iPhone 14 Pro (Max) review: conclusie

We kunnen er niet omheen in deze review: de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn de toestellen die je dit jaar moet kopen wanneer je een nieuwe iPhone wilt. De nieuwe camerafuncties zijn leuk, het Dynamic Island is tof en er zitten allerlei kleinere verbeteringen (zoals een nog helder scherm) in die je dit jaar echt het gevoel van een nieuwe iPhone geven. Heb je al een iPhone 13 (Pro Max)? Dan raden we je aan om deze generatie toch over te slaan. Behalve wanneer je het Dynamic Island en het always on-scherm écht heel tof vindt. Anders kun je nog best een jaar (of langer) vooruit met je huidig toestel. Heb je nog een iPhone 12 (Pro Max) of ouder? Dan zijn de upgrades van de iPhone 14 Pro (Max) best flink. Je moet dan niet vergeten dat je dan de nieuwe functies van de iPhone 13 Pro én de gave features van de iPhone 14 Pro krijgt.

iPhone 14 Pro (Max) kopen

Wil je na het lezen van deze review de iPhone 14 Pro (Max) meteen kopen? Tof! Check dan wel even onze iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker en iPhone 14 Pro-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen en waar het toestel op voorraad is!

