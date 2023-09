iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: dit zijn de grote verschillen

Twijfel je nog welke telefoon je wilt kopen? Wij zetten de grote verschillen tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro voor je onder elkaar!

iPhone 15 Pro is aangekondigd

Apple heeft de iPhone 15 Pro officieel aangekondigd, waardoor we eindelijk weten welke nieuwe functies er naar de telefoon komen. De iPhone 15 Pro heeft een behoorlijke upgrade gekregen, waardoor de verschillen op een aantal vlakken groot zijn met de iPhone 14 Pro. Twijfel je nog welke telefoon je wilt kopen? Wij zetten alle verschillen tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro voor je onder elkaar!

1. Nieuwe behuizing van titanium

Eén van de grootste verschillen tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro is de behuizing van de toestellen. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben voor het eerst een titanium behuizing. Hierdoor zijn de telefoons veel beter beschermd, want titanium is een enorm sterk materiaal. Door de titanium behuizing heeft Apple ook een reeks nieuwe kleuren geïntroduceerd bij de iPhone 15 Pro.

Bij de iPhone 14 Pro koos Apple nog voor een roestvrijstalen behuizing, maar bij de iPhone 15 Pro wordt dit dus vervangen door titanium. Hierdoor is de kans op schade een stuk minder groot, maar is het toestel ook veel lichter. Titanium is namelijk minder zwaar dan roestvrijstaal. De iPhone 15 Pro weegt daardoor 187 gram, terwijl dit bij de iPhone 14 Pro nog 206 gram was.

2. Actieknop geïntroduceerd bij de iPhone 15

Apple brengt een compleet nieuwe actieknop naar de iPhone 15 Pro (Max), dat één van de verschillen is met de iPhone 14 Pro. Bij de iPhone 14 Pro zagen we nog de mute-knop, de schakelaar die we al jaren terugvinden boven de volumeknoppen van de iPhone. Apple neemt definitief afscheid van deze schakelaar bij de iPhone 15 Pro.

De iPhone 15 Pro is niet het eerste toestel met een actieknop, een soortgelijke button zagen we eerder al bij de Apple Watch Ultra. De knop komt nu voor het eerst naar de iPhone, je kunt dan zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de actieknop indrukt. Zo hoef je de iPhone niet meer te ontgrendelen en naar een bepaalde app te gaan. Lees hier alle functies van de nieuwe actieknop.

3. iPhone 15 Pro heeft een verbeterde camera

Apple voorzag de iPhones vorig jaar voor het eerst van een 48-megapixelcamera. De iPhone 15 Pro neemt deze camera dit jaar over, waardoor de camera’s van beide toestellen niet veel van elkaar verschillen. De camera van de iPhone 15 Pro heeft wel een kleine update gekregen: de nachtmodus is namelijk een stuk beter. De nieuwe iPhone vangt meer licht en maakt gedetailleerdere foto’s met weinig licht in deze modus.

Nog een toffe functie: dankzij de LiDAR-scanner kun je ook in de Nachtmodus portretfoto’s maken. Je kunt bij de iPhone 15 Pro steeds foto’s in 48 MP ProRAW schieten, maar je krijgt nu ook de optie HEIF erbij. Bij de iPhone 15 Pro is kun je nog steeds 3x inzoomen, hierin zien we geen verschillen terug met de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 Pro Max heeft daarentegen wél een sterk verbeterde camera gekregen.

4. U2-chip zorgt voor nauwkeurige locatiebepaling

Sinds de iPhone 11 voorziet Apple iedere iPhone van de U1-chip. Bij de iPhone 15 Pro is hier verandering in gekomen, want Apple heeft de nieuwe U2-chip gelanceerd. Deze processor heeft met functies rondom locatiebepaling te maken, zoals Zoek mijn, Handoff en AirDrop. Zo zie je bijvoorbeeld exact waar Zoek mijn-voorwerpen in je omgeving liggen.

Bij de U2-chip is deze locatiebepaling veel beter. Hierdoor brengt de processor meer nauwkeurigheid voor ‘Zoek mijn’ met zich mee. De chip zorgt er ook voor dat apparaten in Apple’s ecosysteem goed met elkaar kunnen samenwerken en gemakkelijk met elkaar verbinden. Dit gebeurt bij de iPhone 15 Pro net iets soepeler dan bij de iPhone 14 Pro.

5. iPhone 15 Pro heeft usb-c

De iPhone 15 Pro heeft zoals verwacht een usb-c-aansluiting. Dit is het gevolg van de Europese wetgeving, die stelt dat alle elektronische apparaten een usb-c-poort moeten hebben in 2024. Hierdoor is de iPhone 15 Pro de eerste iPhone met usb-c, terwijl dit bij de iPhone 14 Pro nog Lightning was. Dit verschil zien we helaas niet terug in de laadtijden, want de iPhone 15 Pro laadt niet sneller op dan de iPhone 14 Pro.

Data overzetten kan wél iets sneller met de iPhone 15 Pro, mits je de juiste usb-c-kabel gebruikt. Hierdoor kun je afbeeldingen en video’s sneller van je iPhone op je laptop of Mac zetten. Hiervan verschilt de iPhone 15 Pro van de iPhone 14 Pro, want met de Lightning-kabel was dit nog niet mogelijk. Zet je vaak bestanden over naar je Mac(Book)? Dan is de iPhone 15 Pro een enorme verbetering.

6. Meer scherm door dunnere randen

Zoals ieder jaar heeft Apple de schermranden van de nieuwe iPhone iets dunner gemaakt. Hierdoor ziet het design van de iPhone 15 Pro er iets strakker uit en heb je iets meer scherm. De dunnere schermranden zorgen niet voor een écht groter scherm, want de schermafmetingen verschillen niet tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 Pro. Beide toestellen hebben een display van 6,1-inch.

7. A17 Pro: nieuw fabricageproces

Onder de motorkop heeft de iPhone 15 Pro de A17 Pro-chip, die een aantal verschillen heeft met de A16 Bionic-chip. Dat is de processor die we terugzien in de iPhone 14 Pro. Apple maakt bij de A17 Pro-chip voor het eerst gebruik van een nieuwe 3nm-technologie. De processor is daardoor kleiner, waardoor die minder energie nodig heeft om zwaardere taken uit te voeren.

De nieuwe chip is dus een stuk energiezuiniger en sneller, maar dit zien we helaas niet terug in de batterijduur van de iPhone 15 Pro. Deze is hetzelfde als bij de iPhone 14 Pro. Met de toestellen doe je tot 23 uur als je video’s afspeelt en tot 75 uur als je alleen audio luistert. Hierin verschillen de iPhone 15 Pro en de iPhone 14 Pro dus niet.

8. Prijs: iPhone 15 Pro goedkoper

Na twee jaar op rij prijsverhogingen te hebben doorgevoerd bij de iPhone, heeft Apple dit jaar een opvallende keuze gemaakt. De iPhone 15 Pro is namelijk goedkoper dan de iPhone 14 Pro! Apple bracht de iPhone 14 Pro vorig jaar op de markt voor een aankoopprijs van 1329 euro, terwijl dit bij de iPhone 15 Pro nog ‘maar’ 1229 euro is.

Nog steeds veel geld natuurlijk, maar wel minder dan voor de release van de iPhone 15 Pro werd verwacht. Door de aankondiging van de iPhone 15 Pro is de prijs van de iPhone 14 Pro inmiddels behoorlijk gedaald, je koopt de telefoon nu al voor € 1.048,-. Ook de iPhone 15 Pro wordt binnenkort vermoedelijk voor iets minder geld aangeboden bij online aanbieders, daar leg je nu € 1.229,- voor het toestel neer.

Dit is wanneer de nieuwe iPhones verschijnen

De iPhone 15 Pro heeft dus een aantal verschillen in vergelijking met de iPhone 14 Pro. Het grote voordeel van de iPhone 14 Pro is op dit moment dat de telefoon een stuk goedkoper geworden is, maar verschillende functies mist die de iPhone 15 Pro wel heeft. Ook goed om te weten: de iPhone 15 (Plus) heeft dit jaar veel features overgenomen van de iPhone 14 Pro, maar kost een stuk minder (€ 969,-).

Overweeg je nog om de iPhone 14 Pro te kopen? Dan kun je dus beter voor de normale iPhone 15 kiezen, want dan krijg je nog een jaar langer software-updates én heb je de meeste functies van de iPhone 14 Pro voor een lagere prijs. Wil je toch de titanium behuizing en de nieuwe A17 Pro-chip? Dan kun je nu een bestelling plaatsen voor de iPhone 15 Pro, want de pre-order is al begonnen!

Op vrijdag 22 september verschijnt de telefoon dan in de winkels. Het is aan te raden om de iPhone 15 Pro zo snel mogelijk te bestellen, want de levertijden lopen snel op. Hier kun je de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro alvast bestellen, zodat je de telefoon als eerste in huis hebt!

Ben je enthousiast over de nieuwe iPhones en wil je meer weten over de iPhone 15 Pro? Lees dan hier alles over de nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event van 12 september gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

