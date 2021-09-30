iPhone 13 Pro los toestel prijzen vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 13 Pro
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 13 Pro los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 Pro is verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, goud en grijs. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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NieuwRefurbished vanaf € 339,00
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro
128 GB5G
€ 899,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro
256 GB5G
€ 899,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro
512 GB5G
€ 1.469,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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De iPhone 13 Pro is één van de beste smartphones van 2021. Met een groter scherm, betere specs en meer opslagcapaciteit dan de normale iPhone 13. Uiteraard is de prijs ook wat meer en daarom is het slim om goed om je heen te kijken voordat je de iPhone 13 Pro koopt. De prijzen kunnen per aanbieder immers behoorlijk verschillen. Onze prijsvergelijker op deze pagina maakt dat gelukkig heel inzichtelijk.

Waar moet ik op letten als ik een iPhone 13 Pro wil kopen?

Zoals gezegd is de iPhone 13 Pro een behoorlijk goed toestel en daar hoort echter ook een hoge prijs bij. Die prijs is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals opslagcapaciteit en de aanbieder. Daar moet je op letten, zodat je wel de juiste versie in huis haalt. 

Welke variant je van de iPhone 13 Pro wilt kopen, je moet wel het hele bedrag in één keer afrekenen. Dat zorgt voor een deuk in je bankrekening. Als je liever een vast bedrag per maand betaalt totdat je uiteindelijk je toestel hebt afbetaald, kun je ook kijken naar een iPhone 13 Pro met abonnement. Het nadeel daarvan is dat je een BKR-registratie krijgt. Dit kan je voorkomen door het toestel in één keer af te betalen. Eigenlijk koop je dus het toestel los bij de provider en neem je er sim only abonnement bij af. Providers geven vaak een behoorlijke toestelkorting waardoor je de iPhone 13 Pro goedkoper kan krijgen dan als je hem in een winkel los koopt.

Ben ik met dit toestel klaar voor de toekomst?

Absoluut. De iPhone 13 Pro één van de beste telefoons van 2021 met hele goede specs. Je maakt dus gebruik van moderne technologie van hoge kwaliteit, zoals we van Apple gewend zijn. Bovendien heeft Apple een zeer goed updatebeleid. Voor de aankomende tijd zit je dus helemaal goed.

Voor wie is de iPhone 13 Pro geschikt?

De iPhone 13 Pro is een uitgebreider model dan de standaard iPhone 13. Het scherm en de opslagcapaciteit zijn groter en de hardware beter. Je kunt voor jezelf nagaan of je dat allemaal nodig hebt. Ben jij iemand die veel foto’s en filmpjes maakt? Of veel films downloadt en kijkt op Netflix? Dan is een een groter scherm en een betere camera natuurlijk wel fijn. 

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

Als je naar boven scrollt, zie je de prijsvergelijker. Wat direct opvalt is dat de beste prijs bovenaan staat. Dat hoeft echter niet de juiste prijs voor jou te zijn, omdat het misschien om de verkeerde versie gaat. De versie die jij wil, heeft bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit. Gebruik daarom de filters om de juiste iPhone te kopen. Zodra je de beste prijs gevonden hebt, klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar rond je de bestelling af.

Ben je nog niet zeker van je keuze en wil je de andere iPhone 13 modellen nog eens bekijken. Hieronder hebben we de iPhone 13 serie op een rijtje gezet met de verschillen.

Welke iPhone 13 past het best bij jou?

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 526,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.7 mm

174 gram

6.1 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3095 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 mini

Bekijk Apple iPhone 13 mini
Algemeen

131.5 x 64.2 x 7.7 mm

141 gram

5.4 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 13 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

2406 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

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