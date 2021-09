De iPhone 13 Pro is één van de beste smartphones van 2021. Met een groter scherm, betere specs en meer opslagcapaciteit dan de normale iPhone 13. Uiteraard is de prijs ook wat hoger voor een en daarom is het slim om goed om je heen te kijken voordat je de iPhone 13 Pro als los toestel gaat kopen. De prijzen kunnen per aanbieder immers behoorlijk verschillen. Onze prijsvergelijker op deze pagina maakt dat gelukkig heel eenvoudig.

Waar moet ik op letten als ik een iPhone 13 Pro wil kopen?

Als gezegd is de iPhone 13 Pro een behoorlijk goed toestel en daar hoort echter ook een hoge prijs bij. Die prijs is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals opslagcapaciteit, aanbieder en meer. Daar moet je op letten, zodat je wel de juiste versie in huis haalt.

Welke variant je van de iPhone 13 Pro ook wilt kopen, je moet wel het hele bedrag in één keer afrekenen. Dat zorgt voor een deuk in je bankrekening. Als je liever een vast bedrag per maand betaalt totdat je uiteindelijk je toestel hebt afbetaald, kun je ook kijken naar een abonnement. Het nadeel daarvan is dat je een BKR-registratie krijgt.

Ben ik met dit toestel klaar voor de toekomst?

Absoluut. De iPhone 13 Pro één van de beste telefoons van 2021 met hele goede specs. Je maakt dus gebruik van moderne technologie van hoge kwaliteit, zoals we van Apple gewend zijn. Bovendien heeft Apple een zeer goed updatebeleid. Voor de aankomende tijd zit je dus helemaal goed.

Is de iPhone 13 Pro als los toestel overal beschikbaar?

De producten van Apple zijn wereldwijd razend populair, zo ook in Nederland. Je kunt er dus vanuit gaan dat de iPhone 13 Pro los toestel bij alle bekende (web)winkels te vinden is. Houd er echter rekening mee dat er vlak na de lancering misschien een beperkte voorraad beschikbaar is. Dat kan effect hebben op de levertijd.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De iPhone 13 Pro is een uitgebreider model dan de standaard iPhone 13. Het scherm en de opslagcapaciteit zijn groter en de hardware beter. Je kunt voor jezelf nagaan of je dat allemaal nodig hebt. Ben jij iemand die veel foto’s en filmpjes maakt? Of veel films downloadt en kijkt op Netflix? Dan is een een groter scherm en een betere camera natuurlijk wel fijn.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

Als je naar boven scrollt, zie je de prijsvergelijker. Wat direct opvalt is dat de beste prijs bovenaan staat. Dat hoeft echter niet de juiste prijs voor jou te zijn, omdat het om de verkeerde versie gaat. De versie die jij wil, heeft bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit. Gebruik daarom de filters om de juiste smartphone te vinden. Zodra je de beste prijs gevonden hebt, klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar rond je de bestelling af.

