iPhone 13 Pro met abonnement: pre order nu

Pre order de iPhone 13 Pro met abonnement

De iPhone 13 Pro is vanaf vandaag te pre orderen (vrijdag 17 september) bij alle bekende aanbieders in Nederland. Staat jouw favoriete aanbieder nog niet in de prijsvergelijker op deze pagina? Klik dan op één van de onderstaande links en pre order jouw iPhone 13 Pro vandaag nog om er zo snel mogelijk van te genieten!

In het kort

De iPhone 13 Pro is het grotere broertje van de reguliere iPhone 13 en komt met iets betere specificaties en grotere afmetingen. Bij smartphones kom je vaak verschillende prijzen per aanbieder tegen; het is daarom verstandig om eerst goed rond te kijken. Onze prijsvergelijker maakt dat overbodig. Je vindt op deze pagina binnen een paar tellen waar je het voordeligst uit bent. Dus als jij op zoek bent naar een iPhone 13 Pro met abonnement, dan zit je hier goed.

Let hierop bij een iPhone 13 Pro met abonnement

De Pro-versie is iets beter maar daardoor ook iets duurder dan de normale iPhone 13. Als je de iPhone 13 Pro met abonnement neemt, kom je in aanmerking voor een BKR-registratie. Dat is voor de meeste mensen niet zo erg, maar wel vervelend als je een lening bij de bank wil afsluiten, zoals een hypotheek.

Als je onder de BKR-grens wil blijven, moet je een behoorlijk bedrag vooraf betalen, de grens ligt namelijk al op 250 euro. Je moet daarom genoeg bij betalen, zodat je onder die grens komt. Uiteraard kun je ook een los toestel kopen, eventueel in combinatie met een sim only abonnement. Je hebt in dat geval helemaal niet te maken met BKR. Je moet dan echter wel het hele bedrag in één keer betalen.

Is de iPhone 13 Pro toekomstbestendig?

Met de aanschaf van de iPhone 13 Pro met abonnement heb je één van de beste smartphones die in 2021 verkrijgbaar zijn. Qua specs en updatebeleid is dit toestel uitstekend. Voor de aankomende tijd zit jij dus helemaal goed.

Voor wie is dit toestel geschikt?

De iPhone 13 Pro met abonnement is geschikt voor mensen die een high-end telefoon willen en het niet erg vinden om daar een hogere prijs voor te betalen. De smartphone heeft veel opslagruimte, een goede camera en een wat groter scherm. Ideaal dus als je veel films en series downloadt van Netflix of veel foto’s maakt.

Hoe gebruik ik de vergelijker om de beste aanbieding te vinden?

Als je naar boven scrollt, zie je onze prijsvergelijker. Bovenaan staat automatisch de beste prijs. De is bovendien altijd actueel, omdat onze software zelf de prijzen up-to-date houdt. Je kunt de filteropties gebruiken om de juiste kleur, provider, opslagcapaciteit en meer te vinden. Als je de beste deal te pakken hebt, klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Je maakt daar je bestelling af.