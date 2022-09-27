iPhone 14 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

9.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro Max
1/17
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  • 5 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 804,95 bij iBood
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 14 Pro Max los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 Pro Max is verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleuren goud, paars en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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5 resultaten vanaf € 804,95
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NieuwRefurbished vanaf € 429,99
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro Max
128 GB5G
€ 804,95
2 jaar garantie
iBood
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8
iBood
?
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro Max
512 GB5G
€ 979,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
5d
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro Max
256 GB5G
€ 1.109,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro Max
1000 GB5G
€ 1.284,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro Max
256 GB5G
€ 1.339,00
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
1d

De iPhone 14 Pro Max kopen is niet goedkoop, maar dan heb je wel de beste iPhone in huis. Hij is qua afmeting en specificaties de grootste en beste telefoon die Apple uitbrengt in 2022. Hij is uiteraard ook weer een stuk beter dan het vlaggenschip van vorig jaar, de iPhone 13 Pro Max.

Voor wie is de iPhone 14 Pro Max het meest geschikt?

Maar weinig mensen kunnen stellen dat ze zo’n goede telefoon als deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Voor de mensen die deze iPhone kopen, maakt dat niks uit. Zij willen het beste van het beste en zijn ook bereid om daarvoor te betalen. Met deze iPhone kun- en wil je gezien worden. Zie het als de Ferrari onder de smartphones. Niemand heeft echt een Ferrari nodig, maar wat is het vet als je er één hebt.

iPhone 14 Pro Max bestellen: verschilt de prijs aanbieder?

Als je een tijdje wacht met een iPhone 14 Pro Max kopen, dan zal je zien dat hij niet bij alle winkels even veel kost. Dat komt omdat de prijs na verloop van tijd natuurlijk daalt, maar niet overal even hard. Zodra de adviesprijs niet meer gehanteerd wordt, mogen de winkeliers deels zelf bepalen hoeveel de smartphone moet kosten. De verwachting is wel dat het lang zal duren voordat dit model in prijs daalt. 

Bovendien zijn er actieperiodes, uitverkopen en aanbiedingen die niet overal geldig zijn. Het is daarom altijd verstandig om de prijsvergelijker te gebruiken. Op die manier weet je zeker dat je altijd de beste deal van dit moment pakt.

Hoe vind ik de beste iPhone 14 Pro Max deal?

De beste deal vinden is heel eenvoudig. Als je simpelweg de iPhone 14 Pro Max kopen wil tegen de laagste prijs, dan kies je voor de eerste aanbieding. Die is namelijk altijd het voordeligst. Let er daarbij wel op dat je dan ook automatisch kiest voor de versie met de minste opslagcapaciteit. Die zijn uiteraard het goedkoopst.

Met de filteropties kun je je voorkeuren aanpassen. Je ziet dan alleen de aanbiedingen die ook daadwerkelijk interessant zijn voor jou. 

Klik vervolgens op de aanbieding en je komt meteen op de juiste pagina van die webshop. Daar bestel je jouw nieuwe iPhone. Wil je toch even verder kijken? Hieronder hebben we de populairste modellen in vergelijking met de iPhone 14 Pro Max voor je op een rijtje gezet.

iPhone 14 Pro Max vergelijken

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max

vanaf € 804,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14 Pro Max
Algemeen

160.7 x 77.6 x 7.9 mm

240 gram

6.7 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP 12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A16

6 GB werkgeheugen

4323 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus

vanaf € 648,10

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14 Plus
Algemeen

160.8 x 78.1 x 7.8 mm

203 gram

6.7 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

6 GB werkgeheugen

4323 mAh

Snelladen

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 10 / 2022

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